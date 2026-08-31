Sold out η Θεσσαλονίκη για την προεκλογική ΔΕΘ – Οι κερδισμένοι και οι συγκρατημένοι
Sold out η Θεσσαλονίκη για την προεκλογική ΔΕΘ – Οι κερδισμένοι και οι συγκρατημένοι
Δύο sold out Σαββατοκύριακα, τιμές που διπλασιάζονται και περισσότεροι από 200.000 αναμενόμενοι επισκέπτες. Η 90ή Διεθνής Έκθεση αποκτά φέτος έντονο προεκλογικό χρώμα και η Θεσσαλονίκη μετρά ήδη τα οφέλη, τα οποία όμως δεν φτάνουν παντού με τον ίδιο ρυθμό
Λίγες μέρες πριν ανοίξει τις πύλες της η 90ή ΔΕΘ, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη γεμίσει τουλάχιστον για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης. Η αυξημένη πολιτική κινητικότητα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση, ενώ στην εστίαση η εικόνα είναι πιο σύνθετη: ορισμένα από τα γνωστά εστιατόρια της πόλης καταγράφουν ήδη ισχυρές κρατήσεις, χωρίς όμως το ίδιο όφελος να διαχέεται στο σύνολο της αγοράς.
Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα της ΔΕΘ με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο εκλογικό 2027. H φετινή Έκθεση γίνεται η αφετηρία του προεκλογικού αφηγήματος και φέρνει στην πόλη επιτελεία, δημοσιογράφους, αναλυτές και κομματικά κλιμάκια από όλη τη χώρα.
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Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα της ΔΕΘ με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο εκλογικό 2027. H φετινή Έκθεση γίνεται η αφετηρία του προεκλογικού αφηγήματος και φέρνει στην πόλη επιτελεία, δημοσιογράφους, αναλυτές και κομματικά κλιμάκια από όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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