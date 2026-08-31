Sold out η Θεσσαλονίκη για την προεκλογική ΔΕΘ – Οι κερδισμένοι και οι συγκρατημένοι

Δύο sold out Σαββατοκύριακα, τιμές που διπλασιάζονται και περισσότεροι από 200.000 αναμενόμενοι επισκέπτες. Η 90ή Διεθνής Έκθεση αποκτά φέτος έντονο προεκλογικό χρώμα και η Θεσσαλονίκη μετρά ήδη τα οφέλη, τα οποία όμως δεν φτάνουν παντού με τον ίδιο ρυθμό