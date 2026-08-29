Αγορά ακινήτων: Πόσο κάνει το σπίτι με… θέα Κυκλάδες

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Μπορεί η Μύκονος να παραμένει σταθερά η ακριβότερη με τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, έχοντας και το επιπλέον φετινό πλεονέκτημα του… comeback από πλευράς αφίξεων μετά από μία τριετία πιέσεων, το δίδυμο όμως Πάρος – Αντίπαρος κάνει πλέον τη διαφορά, με μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος ειδικά από τους ξένους αγοραστές.Μάλιστα, συνολικά φέτος το καλοκαίρι (περίοδος που είναι και η πιο έντονη από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος στη «νησιωτική» κτηματαγορά) για τις Κυκλάδες, τη «βιτρίνα» της ελληνικής αγοράς εξοχικής κατοικίας, η μεν Πάρος εξελίσσεται στην πλέον δραστήρια αγορά, η δε Αντίπαρος ξεπερνά για πρώτη φορά ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή τη Μύκονο. Ο λόγος είναι απλός: οι 2 στις 3 προσφερόμενες προς πώληση κατοικίες στο νησί είναι νεόδμητες, ανεβάζοντας τελικά τον μέσο όρο των ζητούμενων τιμών σε επίπεδα πάνω από τα 7.600 ευρώ ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι των κάτι λιγότερο από 7.100 ευρώ/τ.μ. της Μυκόνου. Εστω λοιπόν κι αν υπάρχουν αγγελίες στο Νησί των Ανέμων με τιμές ακόμη και πάνω από τις 19.000 ευρώ/τ.μ., είναι η πρώτη φορά όπου η πρωτοκαθεδρία των παραδοσιακών, premium νησιωτικών προορισμών της χώρας (Μύκονος και Σαντορίνη) αρχίζει να αμφισβητείται.Σημειωτέον ότι η Αντίπαρος καταγράφει άνοδο στη μέση ζητούμενη τιμή κατά σχεδόν 43% στην τριετία 2024-2026, η Πάρος ακολουθεί με πάνω από 15%, ενώ η Μύκονος κινείται με ένα ήπιο 1,8% και η Σαντορίνη είναι η μόνη που σημειώνει πτώση κατά 1,4%.Στροφή σε πιο προσιτά νησιάΤα στοιχεία από την εταιρεία παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Engel & Völkers αλλά και από το δίκτυο αγγελιών του Spitogatos δείχνουν ότι οι Κυκλάδες παραμένουν πρώτος προορισμός πανελλαδικά τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή ζήτηση. Η Engel & Völkers επιβεβαιώνει ότι πίσω από αυτή τη συνολική εικόνα υπάρχουν πολύ διαφορετικές επιμέρους αγορές: από τη Μύκονο και την Αντίπαρο, με τιμές κατά περίπτωση άνω των 10.000 ευρώ/τ.μ. ειδικά στο κομμάτι των πιο πολυτελών κατοικιών, μέχρι την Ανδρο, έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα που προτιμάται ειδικά από το εγχώριο κοινό με τιμές μεταξύ 2.200- 3.200 ευρώ ανά τ.μ.Το ενδιαφέρον ειδικά από το ξένο κοινό εμφανίζεται αυξημένο σε συνέχεια και των σταθερά θετικών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, με τις τιμές στην κτηματαγορά να έχουν διανύσει ήδη ένα θετικό σερί επταετίας, η φετινή ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική και μάλιστα ένα μέρος της μετακινείται από τις ώριμες και πολύ ακριβές αγορές προς μικρότερους, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς – με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Αντιπάρου. Στο κάδρο μπαίνουν και τα πιο προσιτά νησιά, με προοπτικές όμως μελλοντικών υπεραξιών.Ενδεικτικά, νησιά όπως η Τήνος, η Σύρος και η Ανδρος προσφέρουν τιμές με χαμηλότερο σημείο εισόδου από τα 2.200- 2.500 ευρώ/τ.μ. σε σχέση με τους premium προορισμούς σε Μύκονο, Πάρο – Αντίπαρο ή Σαντορίνη, προσελκύοντας μια μερίδα αγοραστών που αναζητά αυθεντικότητα, παραδοσιακό χαρακτήρα, δυνατότητα ανακαίνισης ή μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.Από πλευράς τιμών, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται για τους δύο premium προορισμούς, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, που παραμένουν πανάκριβοι, χωρίς όμως να καταγράφουν πλέον αδιάκοπη και οριζόντια άνοδο, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δείγμα ότι η αγορά περνά σε φάση ωρίμασης και μεγαλύτερης επιλεκτικότητας, αντί μιας οριζόντιας ανόδου των τιμών.Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αγγελίες που δημοσιεύονται στο Spitogatos, καταγράφεται μικρή υποχώρηση των μέσων ζητούμενων τιμών σε ετήσια βάση και στα δύο νησιά.