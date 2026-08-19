Ιδιοκτήτες ακινήτων: Γιατί ο «καλός μισθωτής» είναι προτιμότερος από το «καλό μίσθωμα» – Τι πρέπει να αποφύγετε

Μια σωστή και ασφαλής μίσθωση ξεκινά πολύ πριν από τη στιγμή που τα κλειδιά περνούν στα χέρια του νέου ενοικιαστή - Όλες οι συμβουλές