Ιδιοκτήτες ακινήτων: Γιατί ο «καλός μισθωτής» είναι προτιμότερος από το «καλό μίσθωμα» – Τι πρέπει να αποφύγετε
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Ιδιοκτήτες ακινήτων: Γιατί ο «καλός μισθωτής» είναι προτιμότερος από το «καλό μίσθωμα» – Τι πρέπει να αποφύγετε

Μια σωστή και ασφαλής μίσθωση ξεκινά πολύ πριν από τη στιγμή που τα κλειδιά περνούν στα χέρια του νέου ενοικιαστή - Όλες οι συμβουλές

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Γιατί ο «καλός μισθωτής» είναι προτιμότερος από το «καλό μίσθωμα» – Τι πρέπει να αποφύγετε
Ο Σεπτέμβριος δεν σηματοδοτεί μόνο την επιστροφή από τις διακοπές και την επάνοδο στην καθημερινότητα των πόλεων. Παραδοσιακά αποτελεί και έναν από τους μήνες με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά των ενοικιάσεων, καθώς φοιτητές αναζητούν στέγη, εργαζόμενοι μετακομίζουν, οικογένειες αλλάζουν κατοικία, παλιές μισθώσεις λήγουν και νέες συμφωνίες μπαίνουν σε εφαρμογή.

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας, χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αυτή την περίοδο μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί αρχικά να μοιάζει απλή: σε ποιον θα νοικιάσουν το ακίνητό τους και με ποιους όρους.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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