Γράφετε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη; Σύντομα όλοι θα μπορούν να το ξέρουν

Η Ευρώπη βάζει «δακτυλικό αποτύπωμα» στα κείμενα της AI - Η πρώτη μεγάλη εταιρεία που το εφαρμόζει είναι η Anthropic - Τι σημαίνει το watermark και γιατί «σημαδεύονται» τα κείμενα που παράγονται με AI