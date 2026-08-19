Γράφετε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη; Σύντομα όλοι θα μπορούν να το ξέρουν
Γράφετε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη; Σύντομα όλοι θα μπορούν να το ξέρουν
Η Ευρώπη βάζει «δακτυλικό αποτύπωμα» στα κείμενα της AI - Η πρώτη μεγάλη εταιρεία που το εφαρμόζει είναι η Anthropic - Τι σημαίνει το watermark και γιατί «σημαδεύονται» τα κείμενα που παράγονται με AI
Αν χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για να γράψετε ένα email, μια αναφορά, μια εργασία, ένα άρθρο ή ακόμη και ένα post στα social media, υπάρχει πλέον κάτι που μπορεί να συνοδεύει το κείμενό σας χωρίς να το βλέπετε: ένα αόρατο «δακτυλικό αποτύπωμα» που δείχνει ότι έχει παραχθεί ή επεξεργαστεί από τεχνητή νοημοσύνη (AI).
Η Anthropic είναι η πρώτη από τους μεγάλους παρόχους που περνά στην πράξη σε ένα τέτοιο σύστημα για τα κείμενα του Claude. Από τις 2 Αυγούστου 2026, τα νέα μοντέλα Claude ενσωματώνουν αόρατο, machine-readable watermark στα κείμενά τους, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η Anthropic είναι η πρώτη από τους μεγάλους παρόχους που περνά στην πράξη σε ένα τέτοιο σύστημα για τα κείμενα του Claude. Από τις 2 Αυγούστου 2026, τα νέα μοντέλα Claude ενσωματώνουν αόρατο, machine-readable watermark στα κείμενά τους, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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