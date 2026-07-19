Αδήλωτη εργασία: Οι εργαζόμενοι που κρύβονταν σε φέρετρα και η Mercedes του Μοχάμεντ
Αδήλωτη εργασία: Οι εργαζόμενοι που κρύβονταν σε φέρετρα και η Mercedes του Μοχάμεντ
Απίστευτα τα τεχνάσματα που μηχανεύονται εργαζόμενοι κατ’ εντολή των εργοδοτών προκειμένου να μην εντοπιστούν στους ελέγχους των επιθεωρητών Εργασίας
Υποκρίνονται τους πελάτες ή τους λουόμενους, τρέχουν στα χωράφια, στις τουαλέτες, ανεβαίνουν στις ταράτσες, κρύβονται ακόμα και σε φέρετρα. Αυτά είναι τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι αδήλωτοι εργαζόμενοι κατ’ εντολή των εργοδοτών προκειμένου να μην εντοπιστούν στο πλαίσιο των καλοκαιρινών ελέγχων που διενεργούν στις τουριστικές περιοχές οι επιθεωρητές Εργασίας.
Το σκηνικό σαφώς έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι αδήλωτοι κρύβονταν στα ψυγεία ή έπεφταν στη θάλασσα μόλις εμφανίζονταν οι ελεγκτές. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι πλέον η ψηφιακή κάρτα εργασίας περιορίζει την παραβατικότητα ενώ ο εξοπλισμός των επιθεωρητών με τάμπλετ και ψηφιακή καταγραφή όλων των παρατηρήσεων, χωρίς την παλιά χαρτούρα, διευκολύνει τον έλεγχο.
Υποδηλωμένη εργασία
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δεν είναι η αδήλωτη, αλλά η υποδηλωμένη εργασία», επισημαίνουν οι επιθεωρητές Εργασίας: «Συνήθως χτυπάνε κάρτα για εργασία 4 ωρών και δουλεύουν 8 ή και 10 ώρες. Ακόμα και στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα ρεπό την εβδομάδα. Αν δεν χτυπήσουν κάρτα για να φανεί ότι έχουν ρεπό και “σκάσει” ο έλεγχος, τότε τρέχουν στην τουαλέτα, δραπετεύουν από την πίσω πόρτα ή προφασίζονται ότι είναι πελάτες και πίνουν το φρέντο τους ενώ είναι φανερό από τα μπλουζάκια τους με την επωνυμία του καταστήματος ότι είναι σερβιτόροι. Σε κάθε μέτρο, ο κακός εργοδότης θα ανακαλύψει το αντίμετρο προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο και να κλέψει το κράτος. Ακόμα και χαρτοκοπτική κάνουν εμφανίζοντας πλαστά έγγραφα ωραρίου εργασίας για να κρύψουν τις υπερωρίες».
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Το σκηνικό σαφώς έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι αδήλωτοι κρύβονταν στα ψυγεία ή έπεφταν στη θάλασσα μόλις εμφανίζονταν οι ελεγκτές. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι πλέον η ψηφιακή κάρτα εργασίας περιορίζει την παραβατικότητα ενώ ο εξοπλισμός των επιθεωρητών με τάμπλετ και ψηφιακή καταγραφή όλων των παρατηρήσεων, χωρίς την παλιά χαρτούρα, διευκολύνει τον έλεγχο.
Υποδηλωμένη εργασία
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον δεν είναι η αδήλωτη, αλλά η υποδηλωμένη εργασία», επισημαίνουν οι επιθεωρητές Εργασίας: «Συνήθως χτυπάνε κάρτα για εργασία 4 ωρών και δουλεύουν 8 ή και 10 ώρες. Ακόμα και στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα ρεπό την εβδομάδα. Αν δεν χτυπήσουν κάρτα για να φανεί ότι έχουν ρεπό και “σκάσει” ο έλεγχος, τότε τρέχουν στην τουαλέτα, δραπετεύουν από την πίσω πόρτα ή προφασίζονται ότι είναι πελάτες και πίνουν το φρέντο τους ενώ είναι φανερό από τα μπλουζάκια τους με την επωνυμία του καταστήματος ότι είναι σερβιτόροι. Σε κάθε μέτρο, ο κακός εργοδότης θα ανακαλύψει το αντίμετρο προκειμένου να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο και να κλέψει το κράτος. Ακόμα και χαρτοκοπτική κάνουν εμφανίζοντας πλαστά έγγραφα ωραρίου εργασίας για να κρύψουν τις υπερωρίες».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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