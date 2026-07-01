Χωροταξικό ΑΠΕ: Καμπανάκι των παραγωγών για ακριβότερη αιολική ενέργεια

Οι νέοι περιορισμοί αποκλείουν τις περιοχές με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό, αυξάνουν το κόστος παραγωγής έως 27% και, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ βάζουν οριζόντιους περιορισμούς στο 61% της χώρας