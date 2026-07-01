Χωροταξικό ΑΠΕ: Καμπανάκι των παραγωγών για ακριβότερη αιολική ενέργεια
Χωροταξικό ΑΠΕ: Καμπανάκι των παραγωγών για ακριβότερη αιολική ενέργεια
Οι νέοι περιορισμοί αποκλείουν τις περιοχές με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό, αυξάνουν το κόστος παραγωγής έως 27% και, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ βάζουν οριζόντιους περιορισμούς στο 61% της χώρας
Σοβαρές ενστάσεις για το υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διατυπώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), προειδοποιώντας ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί όχι μόνο θα αυξήσουν το κόστος της αιολικής ηλεκτροπαραγωγής αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν και σε εντονότερες κοινωνικές αντιδράσεις.
Κατά τη διάρκεια χθεσινής ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Λαδακάκος, υποστήριξε ότι το ειδικό σχέδιο του χωροταξικού, όπως έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αποκλείει εκ των προτέρων μεγάλο μέρος των περιοχών με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή τα μεγάλα υψόμετρα, τις νησιωτικές περιοχές και σημαντικό τμήμα των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.
«Το νέο Ειδικό Χωροταξικό μάς εξέπληξε πολύ δυσάρεστα. Ήταν πολύ χειρότερο ακόμη και από το δυσμενέστερο σενάριο που περιμέναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι περιοχές στις οποίες θα απαγορεύεται εξ ορισμού η ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων καλύπτουν περίπου το 61% της ελληνικής επικράτειας, αφήνοντας διαθέσιμο μόλις το 39% για την υποβολή νέων αιτήσεων. Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιοχές, η αδειοδότηση δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι περιβαλλοντικές και διοικητικές διαδικασίες αξιολόγησης.
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Κατά τη διάρκεια χθεσινής ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Λαδακάκος, υποστήριξε ότι το ειδικό σχέδιο του χωροταξικού, όπως έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αποκλείει εκ των προτέρων μεγάλο μέρος των περιοχών με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή τα μεγάλα υψόμετρα, τις νησιωτικές περιοχές και σημαντικό τμήμα των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.
«Το νέο Ειδικό Χωροταξικό μάς εξέπληξε πολύ δυσάρεστα. Ήταν πολύ χειρότερο ακόμη και από το δυσμενέστερο σενάριο που περιμέναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι περιοχές στις οποίες θα απαγορεύεται εξ ορισμού η ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων καλύπτουν περίπου το 61% της ελληνικής επικράτειας, αφήνοντας διαθέσιμο μόλις το 39% για την υποβολή νέων αιτήσεων. Ακόμη όμως και σε αυτές τις περιοχές, η αδειοδότηση δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι περιβαλλοντικές και διοικητικές διαδικασίες αξιολόγησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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