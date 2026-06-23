Γκουίν Σότγουελ: Η γυναίκα που μετέτρεψε τη SpaceX του Eλον Μασκ σε κολοσσό δισεκατομμυρίων

Η Γκουίν Σότγουελ βρίσκεται στο πλευρό του Έλον Μασκ από τα πρώτα βήματα της SpaceX και θεωρείται το πρόσωπο που μετέτρεψε το όραμα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία σε μια από τις ισχυρότερες διαστημικές εταιρείες στον κόσμο