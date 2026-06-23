Γκουίν Σότγουελ: Η γυναίκα που μετέτρεψε τη SpaceX του Eλον Μασκ σε κολοσσό δισεκατομμυρίων
Γκουίν Σότγουελ: Η γυναίκα που μετέτρεψε τη SpaceX του Eλον Μασκ σε κολοσσό δισεκατομμυρίων
Η Γκουίν Σότγουελ βρίσκεται στο πλευρό του Έλον Μασκ από τα πρώτα βήματα της SpaceX και θεωρείται το πρόσωπο που μετέτρεψε το όραμα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία σε μια από τις ισχυρότερες διαστημικές εταιρείες στον κόσμο
Το 2002, ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ, προσέλαβε τη Γκουίν Σότγουελ ως ένα από τα πρώτα στελέχη της νεοσύστατης τότε εταιρείας, η οποία δεν είχε ακόμη συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής.
Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, η Σότγουελ βρίσκεται στην κορυφή της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ ήταν εκείνη που χτύπησε το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών στο Nasdaq κατά τη θεαματική δημόσια εγγραφή της SpaceX την Παρασκευή.
Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους μεμονωμένους μετόχους της εταιρείας, με τη συμμετοχή της να αποτιμάται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί της και μίλησαν στο CNBC, ο Έλον Μασκ μπορεί να είναι ο άνθρωπος που καθορίζει το όραμα της SpaceX, όμως η Γκουίν Σότγουελ είναι εκείνη που φροντίζει να γίνει πραγματικότητα.
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Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, η Σότγουελ βρίσκεται στην κορυφή της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ ήταν εκείνη που χτύπησε το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών στο Nasdaq κατά τη θεαματική δημόσια εγγραφή της SpaceX την Παρασκευή.
Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους μεμονωμένους μετόχους της εταιρείας, με τη συμμετοχή της να αποτιμάται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί της και μίλησαν στο CNBC, ο Έλον Μασκ μπορεί να είναι ο άνθρωπος που καθορίζει το όραμα της SpaceX, όμως η Γκουίν Σότγουελ είναι εκείνη που φροντίζει να γίνει πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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