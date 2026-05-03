Διαθήκες χωρίς αναμονή – Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία
Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά αν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα diathikes.gr
Αμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερόν, χωρίς τη χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά αν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα diathikes.gr, αποκτώντας μέσα σε λίγες ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας τον δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς.
Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
