Πώς στήνεται κομπίνα εκατομμυρίων με «μαϊμού» καύσιμα από εταιρείες... στα χαρτιά

Μια μπίζνα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ εξελίσσεται πίσω από τη διακίνηση καυσίμων αξιοποιώντας ένα σύστημα συναλλαγών που επιτρέπει σε μέρος της αγοράς να λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους.Mάλιστα, όσο η τιμή της βενζίνης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τόσο μεγαλώνει και το περιθώριο κέρδους γι’ αυτή την παράλληλη δραστηριότητα.Στην πράξη, δημιουργείται ένα ιδιότυπο προνόμιο μη καταβολής φόρων, που στερεί από το Δημόσιο από 300 έως 500 εκατ. ευρώ ετησίως, με τον συνολικό λογαριασμό να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει ακόμη και το 1 δισ. ευρώ. Μια καλοστημένη μηχανή παραγωγής μαύρου χρήματος με εταιρείες-βιτρίνα, εικονικά τιμολόγια και καύσιμα που αλλάζουν… ταυτότητα στη διαδρομή φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από ένα μεγάλο μέρος του λαθρεμπορίου πετρελαίου στη χώρα. Το μοντέλο δεν είναι νέο, αλλά έχει εξελιχθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε να λειτουργεί σχεδόν αόρατα μετατρέποντας το παράνομο καύσιμο σε προϊόν που εμφανίζεται απολύτως νόμιμο, με πλήρη παραστατικά και καθαρή διαδρομή στην αγορά.Στην πράξη, πρόκειται για μια αλυσίδα εταιρειών που δεν έχουν πραγματική δραστηριότητα, αλλά μόνο χαρτιά. Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται να αγοράζουν και να πωλούν καύσιμα μεταξύ τους δημιουργώντας μια τεχνητή ροή συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν αγοράζουν τίποτε, απλώς εκδίδουν τιμολόγια. Ετσι, το λαθραίο καύσιμο αποκτά νόμιμα έγγραφα και άρα πρόσβαση στην αγορά, σαν να είχε περάσει από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.