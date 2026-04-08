ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χτίζει EBITDA €1 δισ. εν μέσω γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων
Το ισχυρό όπλο των παραχωρήσεων και το υψηλό ανεκτέλεστο των 9,1 δισ. ευρώ ενισχύουν τη λειτουργική κερδοφορία και την ορατότητα ανάπτυξης
Σε τροχιά σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής της κερδοφορίας εισέρχεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θέτοντας ως μεσοπρόθεσμο στόχο την επίτευξη EBITDA στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ.
Ο στόχος αυτός στηρίζεται στη σταδιακή ωρίμανση των μεγάλων έργων υποδομών, στην αυξανόμενη συμβολή των παραχωρήσεων και στη διεύρυνση της παρουσίας του ομίλου στην ενέργεια και σε νέους τομείς υποδομών, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στις αγορές.
Η εκκίνηση προς τον στόχο του 1 δισ. ευρώ γίνεται από μια ισχυρή βάση. Το 2025, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 3,85 δισ. ευρώ (+18,6%) και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 631 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 147 εκατ. ευρώ (+48%), ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 556,6 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της ποιότητας κερδοφορίας.
Κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας διαδραματίζει ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος συνεισφέρει πλέον περίπου το 57% του συνολικού EBITDA. Η πλήρης ενσωμάτωση της «Αττική Οδός» και η έναρξη της παραχώρησης της «Εγνατία Οδός» στα τέλη του 2025 ενισχύουν σημαντικά τη βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων.
Οι δύο αυτοκινητόδρομοι, συνολικής επένδυσης άνω των 5,3 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα αποδώσουν μερίσματα άνω των 7,5 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, προσφέροντας ισχυρή χρηματοοικονομική σταθερότητα, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική.
