Ο εκατομμυριούχος μεσίτης και ο κανόνας των δύο «Κ» για σίγουρες πωλήσεις
Η χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι ανορθόδοξες τεχνικές και η Ελλάδα στη ζωή του Ράιαν Σέρχαντ που εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μεσίτες των ΗΠΑ
Έχει παραδώσει τηγανητές γλυκοπατάτες σε έναν πελάτη στη μέση της νύχτας, έχει διοργανώσει πάρτι για μωρά, έχει ταξιδέψει ως τη Σαγκάη για να πείσει κάποιον να υπογράψει συμβόλαιο, έχει στήσει σε κτίριο που πωλούσε ένα πανό μήκους 30 μέτρων με γυμνά σώματα μοντέλων για να τραβήξει την προσοχή του κοινού και έχει στείλει 2.000 ορχιδέες σε επίδοξους πελάτες… Ο Ράιαν Σέρχαντ ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει real estate. Απόδειξη η δημιουργία της μεσιτικής εταιρίας του με περισσότερους από 1.100 μεσίτες σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ, οι πωλήσεις ακινήτων αξίας άνω των 15 δισ. δολαρίων, οι περίπου 10 εκατ. followers στις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες, η επιτυχημένη σειρά στο Netflix «Owning Manhattan» και η προσωπική περιουσία του που αποτιμάται στα 40 εκατ. δολάρια.
Μεγαλωμένος στο Χιούστον του Τέξας, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει θέατρο, με στόχο να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του. Δυσκολεύθηκε να βρει δουλειά ως ηθοποιός και έτσι έγινε μοντέλο χεριών, μέχρι που συμμετείχε στη σαπουνόπερα του CBS «As the World Turns». Για να συντηρηθεί ανάμεσα στις οντισιόν, εργάστηκε ως μεσίτης. Τα θετικά αποτελέσματα από τις συναλλαγές του ενίσχυσαν την αυτοεκτίμησή του και τον ώθησε να κάνει ένα ακόμα βήμα: Αγόρασε ένα πλαστό Rolex και προσποιήθηκε ότι ήταν ένας επιτυχημένος μεσίτης. Την εβδομάδα που η Lehman Brothers κατέρρευσε σηματοδοτώντας την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ο Σέρχαντ εξέδωσε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μεσίτη και λίγο αργότερα προσελήφθη από τη Nest Seekers International. Η συμμετοχή του στο ριάλιτι με θέμα τις πωλήσεις ακινήτων «Million Dollar Listing New York» υπήρξε καθοριστική, κάνοντάς τον ευρέως γνωστό. Λίγα χρόνια αργότερα από την τηλεοπτική του παρουσία ανακοίνωσε την ίδρυση της εταιρίας του, Serhant.
