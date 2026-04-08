Οι γαλάζιες αναταράξεις και ο θεσμικός Νίκος Δ., τα μέτρα της ημέρας για τους ανήλικους στα social media, οι Ούγγροι στη Fourlis, το deal του Φέσσα στην Ενέργεια

Ναι, πράγματι, όλα πιο ακριβά είναι από πέρυσι, αλλά ας με συγχωρέσετε, αυτό το standard τσιτάτο «όλα φέτος είναι πιο ακριβά» το ακούω από το 1985 που μπήκα στη δημοσιογραφία. Το ίδιο ακούμε ότι «φέτος η κίνηση είναι πεσμένη στην αγορά», αλλά αν ήταν έτσι αθροίζοντας το ποσοστό θα καταλήγαμε στο μείον, μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Κατά τα λοιπά, νομίζω χθες πήραμε μία καλύτερη γεύση για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 από εκείνες που ήρθαν στη Βουλή για τον Χατζηβασιλείου και τον Αθανασίου, βουλευτών ΝΔ. Εμείς στείλαμε, λέει, στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές τις δύο υποθέσεις γιατί δεν υπέστησαν βλάβη τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα. Ελέχθη από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αλήθεια λοιπόν, όποιος «Ευρωπαίος εισαγγελέας» μελέτησε την περίπτωση του Αθανασίου δεν είδε ότι ο βουλευτής ρώτησε για μία μοριοδότηση μίας κτηνοτρόφου, ο Μελάς του ΟΠΕΚΕΠΕ του είπε «έκλεισε το σύστημα» και εκεί τελείωσε η υπόθεση; Γιατί το έστειλε προς έρευνα άραγε, λερώνοντας το όνομα ενός βουλευτή; Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Χατζηβασιλείου. Τέτοιες υπερβολές ή έστω παρόμοιες μού λένε νομικοί υπάρχουν και στις ευρωπαϊκές υποθέσεις που παραπέμπονται για άρση ασυλίας τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά αφήστε να τα δούμε.Η ατυχία-Μιας και είμαι στην περίπτωση του Χατζηβασιλείου, να σας πω και ένα ντεσού. Κυκλοφορούσε έντονα η πληροφορία το τελευταίο διάστημα ότι στον διορθωτικό ανασχηματισμό που θα γινόταν λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποκαθίστατο η αδικία στην περίπτωσή του και θα έμπαινε ξανά στο κυβερνητικό σχήμα, με δεδομένη την εμπιστοσύνη που του έχει ο Κ.Μ. Άλλωστε, ως γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ τον συνοδεύει σε όλες τις επαφές του. Όμως, ήρθε αυτή η κάπως αστεία δικογραφία και η απόφαση πήγε στις καλένδες, καθώς τώρα ο Χατζηβασιλείου έχει άλλο ζήτημα.Αναταραχή στην Κ.Ο.-Ωστόσο οι άρσεις ασυλίας, οι χειρισμοί σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα με όλη αυτή την αόριστη φιλολογία περί ασυμβίβαστου υπουργών και βουλευτών, το έκανε… ολίγον θερινό στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το μάζεψε προχθές κάπως ο ίδιος ο Μητσοτάκης για τις δικογραφίες των υπουργών και βουλευτών του, αλλά ο ίδιος έριξε στο τραπέζι την κουβέντα για όλα αυτά τα ωραία θεσμικά, τα οποία όμως ούτε γίνονται χωρίς αλλαγή Συντάγματος, ούτε έτσι όπως ειπώθηκαν παραπέμπουν σε κάποιο εκλογικό σύστημα. Τέλος πάντων χθες βγήκε και ο Μαρινάκης και είπε ότι δεν καταργείται ο σταυρός προτίμησης (γιατί μόνο έτσι το ασυμβίβαστο θα είχε νόημα) και νομίζω ότι τελείωσε η κουβέντα για την ώρα.Και ο Δένδιας;-Ρώτησα και την (απολύτως έγκυρη) πηγή μου για τα περί Δένδια και διαφοροποίησής του σχετικά με το θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή ότι δεν θα πάει να ψηφίσει για να στείλει έτσι ένα μήνυμα στήριξης στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους του. Πήρα την απάντηση: «Ο Νίκος ήταν εκτός Ελλάδος για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός (απέκτησε άλλο ένα εγγονάκι) και ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα εν Αθήναις προχθές. Πώς δεν θα ψηφίσει την άρση ασυλίας ενός βουλευτή που ο ίδιος ο βουλευτής δημοσίως και ευθαρσώς ζήτησε από την πρώτη στιγμή; Ο Δένδιας λειτουργεί πάντα θεσμικά και συντεταγμένα, είναι υπουργός της κυβέρνησης. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον με πόλεμο και ο ίδιος είναι ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Δεν κάνει τέτοιες κινήσεις». Νομίζω σαφές και αναμενόμενο από τον Δένδια ως στυλ και τρόπο σκέψης.Σύσκεψη για την επάρκεια-Επειδή τα πράγματα στην ενέργεια έχουν αρχίσει και ζορίζουν, ο Παπασταύρου με τον Τσάφο καλούν σήμερα τους παράγοντες της αγοράς ενέργειας, θεσμικούς και εταιρείες, για να δουν τα της διαθεσιμότητας και για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει Πάσχα, αλλά και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τις κομψές λέξεις, κρατήστε την ανησυχία της αγοράς, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι λόγω ΑΠΕ είμαστε φέτος σε καλύτερη μοίρα από άλλους. Μαθαίνω ότι πρόσκληση έχουν λάβει Helleniq Energy, MOTOR OIL, ΡΑΑΕΥ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΜΕΤLΕΝ, ΤΕΡΝΑ, AKTOR/ Atlantic See και GASTRADE.Αλλαγή ατζέντας με ψηφιακό κόφτη-Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θέλει να αλλάξει τη συζήτηση και να φύγει όσο μπορεί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει και των πασχαλινών τραπεζιών. Μαθαίνω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο ψηφιακός κόφτης για τα social media που αφορά τα παιδιά κάτω των 15 ετών με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα μοιάζει με αυτό της Γαλλίας και της Αυστραλίας και θα πετάει την μπάλα στις ψηφιακές πλατφόρμες να ελέγχουν πολύ πιο αυστηρά και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης την πραγματική ηλικία των χρηστών. Την εν λόγω παρέμβαση την είχε μετρήσει και δημοσκοπικά το Μαξίμου και είχε τεράστια και διακομματική απήχηση στους γονείς.