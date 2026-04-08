Οι γαλάζιες αναταράξεις και ο θεσμικός Νίκος Δ., τα μέτρα της ημέρας για τους ανήλικους στα social media, οι Ούγγροι στη Fourlis, το deal του Φέσσα στην Ενέργεια
Οι γαλάζιες αναταράξεις και ο θεσμικός Νίκος Δ., τα μέτρα της ημέρας για τους ανήλικους στα social media, οι Ούγγροι στη Fourlis, το deal του Φέσσα στην Ενέργεια
Χαίρετε, οι ημέρες είναι άγιες και εορταστικές και η διάθεση του κόσμου πηγαίνει στον καιρό που θα είναι αρκετά καλός, αλλά όχι τέλειος κατά τους μετεωρολόγους, στις βόλτες και φυσικά στο αρνάκι του Πάσχα
Ναι, πράγματι, όλα πιο ακριβά είναι από πέρυσι, αλλά ας με συγχωρέσετε, αυτό το standard τσιτάτο «όλα φέτος είναι πιο ακριβά» το ακούω από το 1985 που μπήκα στη δημοσιογραφία. Το ίδιο ακούμε ότι «φέτος η κίνηση είναι πεσμένη στην αγορά», αλλά αν ήταν έτσι αθροίζοντας το ποσοστό θα καταλήγαμε στο μείον, μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Κατά τα λοιπά, νομίζω χθες πήραμε μία καλύτερη γεύση για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 από εκείνες που ήρθαν στη Βουλή για τον Χατζηβασιλείου και τον Αθανασίου, βουλευτών ΝΔ. Εμείς στείλαμε, λέει, στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές τις δύο υποθέσεις γιατί δεν υπέστησαν βλάβη τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα. Ελέχθη από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αλήθεια λοιπόν, όποιος «Ευρωπαίος εισαγγελέας» μελέτησε την περίπτωση του Αθανασίου δεν είδε ότι ο βουλευτής ρώτησε για μία μοριοδότηση μίας κτηνοτρόφου, ο Μελάς του ΟΠΕΚΕΠΕ του είπε «έκλεισε το σύστημα» και εκεί τελείωσε η υπόθεση; Γιατί το έστειλε προς έρευνα άραγε, λερώνοντας το όνομα ενός βουλευτή; Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Χατζηβασιλείου. Τέτοιες υπερβολές ή έστω παρόμοιες μού λένε νομικοί υπάρχουν και στις ευρωπαϊκές υποθέσεις που παραπέμπονται για άρση ασυλίας τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά αφήστε να τα δούμε.
Η ατυχία
-Μιας και είμαι στην περίπτωση του Χατζηβασιλείου, να σας πω και ένα ντεσού. Κυκλοφορούσε έντονα η πληροφορία το τελευταίο διάστημα ότι στον διορθωτικό ανασχηματισμό που θα γινόταν λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποκαθίστατο η αδικία στην περίπτωσή του και θα έμπαινε ξανά στο κυβερνητικό σχήμα, με δεδομένη την εμπιστοσύνη που του έχει ο Κ.Μ. Άλλωστε, ως γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ τον συνοδεύει σε όλες τις επαφές του. Όμως, ήρθε αυτή η κάπως αστεία δικογραφία και η απόφαση πήγε στις καλένδες, καθώς τώρα ο Χατζηβασιλείου έχει άλλο ζήτημα.
Αναταραχή στην Κ.Ο.
-Ωστόσο οι άρσεις ασυλίας, οι χειρισμοί σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα με όλη αυτή την αόριστη φιλολογία περί ασυμβίβαστου υπουργών και βουλευτών, το έκανε… ολίγον θερινό στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το μάζεψε προχθές κάπως ο ίδιος ο Μητσοτάκης για τις δικογραφίες των υπουργών και βουλευτών του, αλλά ο ίδιος έριξε στο τραπέζι την κουβέντα για όλα αυτά τα ωραία θεσμικά, τα οποία όμως ούτε γίνονται χωρίς αλλαγή Συντάγματος, ούτε έτσι όπως ειπώθηκαν παραπέμπουν σε κάποιο εκλογικό σύστημα. Τέλος πάντων χθες βγήκε και ο Μαρινάκης και είπε ότι δεν καταργείται ο σταυρός προτίμησης (γιατί μόνο έτσι το ασυμβίβαστο θα είχε νόημα) και νομίζω ότι τελείωσε η κουβέντα για την ώρα.
Και ο Δένδιας;
-Ρώτησα και την (απολύτως έγκυρη) πηγή μου για τα περί Δένδια και διαφοροποίησής του σχετικά με το θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή ότι δεν θα πάει να ψηφίσει για να στείλει έτσι ένα μήνυμα στήριξης στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους του. Πήρα την απάντηση: «Ο Νίκος ήταν εκτός Ελλάδος για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός (απέκτησε άλλο ένα εγγονάκι) και ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα εν Αθήναις προχθές. Πώς δεν θα ψηφίσει την άρση ασυλίας ενός βουλευτή που ο ίδιος ο βουλευτής δημοσίως και ευθαρσώς ζήτησε από την πρώτη στιγμή; Ο Δένδιας λειτουργεί πάντα θεσμικά και συντεταγμένα, είναι υπουργός της κυβέρνησης. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον με πόλεμο και ο ίδιος είναι ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Δεν κάνει τέτοιες κινήσεις». Νομίζω σαφές και αναμενόμενο από τον Δένδια ως στυλ και τρόπο σκέψης.
Σύσκεψη για την επάρκεια
-Επειδή τα πράγματα στην ενέργεια έχουν αρχίσει και ζορίζουν, ο Παπασταύρου με τον Τσάφο καλούν σήμερα τους παράγοντες της αγοράς ενέργειας, θεσμικούς και εταιρείες, για να δουν τα της διαθεσιμότητας και για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει Πάσχα, αλλά και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τις κομψές λέξεις, κρατήστε την ανησυχία της αγοράς, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι λόγω ΑΠΕ είμαστε φέτος σε καλύτερη μοίρα από άλλους. Μαθαίνω ότι πρόσκληση έχουν λάβει Helleniq Energy, MOTOR OIL, ΡΑΑΕΥ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΜΕΤLΕΝ, ΤΕΡΝΑ, AKTOR/ Atlantic See και GASTRADE.
Αλλαγή ατζέντας με ψηφιακό κόφτη
-Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θέλει να αλλάξει τη συζήτηση και να φύγει όσο μπορεί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει και των πασχαλινών τραπεζιών. Μαθαίνω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο ψηφιακός κόφτης για τα social media που αφορά τα παιδιά κάτω των 15 ετών με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα μοιάζει με αυτό της Γαλλίας και της Αυστραλίας και θα πετάει την μπάλα στις ψηφιακές πλατφόρμες να ελέγχουν πολύ πιο αυστηρά και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης την πραγματική ηλικία των χρηστών. Την εν λόγω παρέμβαση την είχε μετρήσει και δημοσκοπικά το Μαξίμου και είχε τεράστια και διακομματική απήχηση στους γονείς.
Αlpha Bank - Alpha Trust
Η ατυχία
-Μιας και είμαι στην περίπτωση του Χατζηβασιλείου, να σας πω και ένα ντεσού. Κυκλοφορούσε έντονα η πληροφορία το τελευταίο διάστημα ότι στον διορθωτικό ανασχηματισμό που θα γινόταν λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποκαθίστατο η αδικία στην περίπτωσή του και θα έμπαινε ξανά στο κυβερνητικό σχήμα, με δεδομένη την εμπιστοσύνη που του έχει ο Κ.Μ. Άλλωστε, ως γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ τον συνοδεύει σε όλες τις επαφές του. Όμως, ήρθε αυτή η κάπως αστεία δικογραφία και η απόφαση πήγε στις καλένδες, καθώς τώρα ο Χατζηβασιλείου έχει άλλο ζήτημα.
Αναταραχή στην Κ.Ο.
-Ωστόσο οι άρσεις ασυλίας, οι χειρισμοί σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα με όλη αυτή την αόριστη φιλολογία περί ασυμβίβαστου υπουργών και βουλευτών, το έκανε… ολίγον θερινό στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το μάζεψε προχθές κάπως ο ίδιος ο Μητσοτάκης για τις δικογραφίες των υπουργών και βουλευτών του, αλλά ο ίδιος έριξε στο τραπέζι την κουβέντα για όλα αυτά τα ωραία θεσμικά, τα οποία όμως ούτε γίνονται χωρίς αλλαγή Συντάγματος, ούτε έτσι όπως ειπώθηκαν παραπέμπουν σε κάποιο εκλογικό σύστημα. Τέλος πάντων χθες βγήκε και ο Μαρινάκης και είπε ότι δεν καταργείται ο σταυρός προτίμησης (γιατί μόνο έτσι το ασυμβίβαστο θα είχε νόημα) και νομίζω ότι τελείωσε η κουβέντα για την ώρα.
Και ο Δένδιας;
-Ρώτησα και την (απολύτως έγκυρη) πηγή μου για τα περί Δένδια και διαφοροποίησής του σχετικά με το θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή ότι δεν θα πάει να ψηφίσει για να στείλει έτσι ένα μήνυμα στήριξης στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους του. Πήρα την απάντηση: «Ο Νίκος ήταν εκτός Ελλάδος για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός (απέκτησε άλλο ένα εγγονάκι) και ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα εν Αθήναις προχθές. Πώς δεν θα ψηφίσει την άρση ασυλίας ενός βουλευτή που ο ίδιος ο βουλευτής δημοσίως και ευθαρσώς ζήτησε από την πρώτη στιγμή; Ο Δένδιας λειτουργεί πάντα θεσμικά και συντεταγμένα, είναι υπουργός της κυβέρνησης. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον με πόλεμο και ο ίδιος είναι ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Δεν κάνει τέτοιες κινήσεις». Νομίζω σαφές και αναμενόμενο από τον Δένδια ως στυλ και τρόπο σκέψης.
Σύσκεψη για την επάρκεια
-Επειδή τα πράγματα στην ενέργεια έχουν αρχίσει και ζορίζουν, ο Παπασταύρου με τον Τσάφο καλούν σήμερα τους παράγοντες της αγοράς ενέργειας, θεσμικούς και εταιρείες, για να δουν τα της διαθεσιμότητας και για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει Πάσχα, αλλά και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τις κομψές λέξεις, κρατήστε την ανησυχία της αγοράς, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι λόγω ΑΠΕ είμαστε φέτος σε καλύτερη μοίρα από άλλους. Μαθαίνω ότι πρόσκληση έχουν λάβει Helleniq Energy, MOTOR OIL, ΡΑΑΕΥ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΜΕΤLΕΝ, ΤΕΡΝΑ, AKTOR/ Atlantic See και GASTRADE.
Αλλαγή ατζέντας με ψηφιακό κόφτη
-Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θέλει να αλλάξει τη συζήτηση και να φύγει όσο μπορεί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει και των πασχαλινών τραπεζιών. Μαθαίνω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο ψηφιακός κόφτης για τα social media που αφορά τα παιδιά κάτω των 15 ετών με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα μοιάζει με αυτό της Γαλλίας και της Αυστραλίας και θα πετάει την μπάλα στις ψηφιακές πλατφόρμες να ελέγχουν πολύ πιο αυστηρά και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης την πραγματική ηλικία των χρηστών. Την εν λόγω παρέμβαση την είχε μετρήσει και δημοσκοπικά το Μαξίμου και είχε τεράστια και διακομματική απήχηση στους γονείς.
Αlpha Bank - Alpha Trust
-Επιτυχία για την Αlpha Bank και τον Β. Ψάλτη η συμφωνία για την εξαγορά της Alpha Trust που ανακοινώθηκε χθες. Με κεφάλαια περίπου 700 εκατ. στο private banking και επιπλέον περίπου 1,5 δισ. υπό διαχείριση, η Alpha Trust ήταν το ιερό δισκοπότηρο του asset management στην ελληνική αγορά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι την είχαν προσεγγίσει και η Εθνική και η Εurobank και η Τρ. Πειραιώς. Η πρώτη κρούση για εξαγορά της Alpha Trust από την Αlpha Bank είχε γίνει από τον Γιάννη Κωστόπουλο, λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της επειδή ήθελε την επωνυμία η οποία είχε κατοχυρωθεί από τον Φαίδωνα Ταμβακάκη το 1987 όταν η Alpha Bank ήταν ακόμη Τράπεζα Πίστεως. Η προσφορά Κωστόπουλου λέγεται ότι ήταν οικονομικά δελεαστική, αλλά ο Φ. Ταμβακάκης δεν την αποδέχθηκε. Οι πληροφορίες της στήλης είναι ότι ο Φ. Ταμβακάκης και ο Κρις Αίσωπος έχουν δεσμευτεί να παραμείνουν στην εταιρεία τουλάχιστον για μια τριετία.
Νέα ταμπέλα στη Λεωφόρο Αθηνών...
-Δύο εργάτες πάνω σε σκάλα και ένα λογότυπο που αναρτάται στη Λεωφόρο Αθηνών. Το Euronext δεν είναι πλέον απλώς μια σφραγίδα στα έγγραφα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, είναι γράμματα μεγάλα, στον τοίχο. Όσοι πήγαν χθες το πρωί στο Χρηματιστήριο, για την παρουσίαση της Andromeda στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ίσως να απογοητεύτηκαν που δεν άκουσαν κάποιο σχόλιο ή λεπτομέρεια για την εξαγορά της Alpha Trust από την Alpha Bank, αλλά είδαν την αλλαγή της αγοράς στην πράξη. Πριν από μια βδομάδα με συμμετοχή 79,2% των μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ ενέκρινε ομόφωνα τη μετονομασία της σε «Euronext Athens Holding Α.Ε.». Μαζί με το νέο όνομα, ήρθε το νέο καταστατικό με μικρότερο διοικητικό συμβούλιο, ψηφιακές συνεδριάσεις, ευθυγράμμιση με τις άλλες αγορές του ομίλου. Εκτός από την πρόσοψη του κτηρίου, οι μεγάλες αλλαγές για τους επενδυτές, τις εισηγμένες και τα μέλη του ΧΑ θα γίνονται σταδιακά ορατές από το τέλος του 2026, όταν τα συστήματα θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα της Euronext.
...και ο βαρύς λογαριασμός του Euronext Athens στις χρηματιστηριακές
-Οι επενδυτές λοιπόν που αναγνωρίζουν το λογότυπο Euronext στο Μιλάνο ή στο Άμστερνταμ θα το αναγνωρίζουν πλέον και στην Αθήνα, αλλά μαζί έρχεται κι ένας μεγάλος λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί από τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Ο λόγος είναι ότι το Euronext Athens θα διακόψει όλες τις παροχές της ΕΧΑΕ προς τις χρηματιστηριακές. Ήδη οι ΑΧΕΠΕΥ έλαβαν ειδοποίηση ότι από τον προσεχή Οκτώβριο το Euronext Athens σταματά να τους δίνει τις τιμές μετοχών. Συνεπώς, πρέπει να κάνουν συμφωνία με κάποιον πάροχο. Επίσης, θα σταματήσουν να παρέχονται στις ΑΧΕΠΕΥ στοιχεία για reporting μιας σειράς εποπτικών υποχρεώσεων, όπως για ΑΡΑ, για market abuse κ.ά. Οι ΑΧΕΠΕΥ πρέπει να αγοράσουν δικά τους προγράμματα για να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις και κάποια από αυτά έχουν πολύ υψηλό κόστος. Επιπλέον, οι χρηματιστηριακές που δουλεύουν με θεσμικούς και επιθυμούν για αυτόν τον λόγο να έχουν άμεση πρόσβαση στις συναλλαγές και όχι μέσω internet, θα πρέπει να εγκαταστήσουν μηχανήματα στο γραφικό Μπέργκαμο, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Μιλάνο. Εκτός από το σημαντικό κόστος, οι χρηματιστηριακές έχουν μπροστά τους και έναν τεχνολογικό κυκεώνα για να στήσουν από την αρχή τα συστήματα που θα τους επιτρέπουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Πρέπει να ανταποκριθούν μέχρι τον Ιούνιο 2027, που προγραμματίζεται το ΧΑ να περάσει στην πλατφόρμα του Euronext. Όπως είναι προφανές ως τότε οι ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ πρέπει να απαντήσουν στο δίλημμα: ομαδική συγχώνευση ή λουκέτο.
Τι γυρεύουν οι Ούγγροι στη Fourlis;
-Μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, η Quest Συμμετοχών πέρασε από το 5,05% στο 10,53% του μετοχικού κεφαλαίου της Fourlis. Το επίσημο αφήγημα είναι γνωστό, ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τις προοπτικές. Παράλληλα όμως με την Quest, είδαμε και την ουγγρική Hold Alapkezelo να αυξάνει συστηματικά τη θέση της στη Fourlis σε ποσοστό άνω του 10%. Είναι μια κίνηση που -σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς- ενεργοποίησε αντανακλαστικά στη διοίκηση. Όταν ένα ξένο fund αρχίζει να συσσωρεύει δυνάμεις σε μια μετοχή με αθόρυβη επιμονή, τότε οι βασικοί μέτοχοι ψάχνονται και αναζητούν έναν σύμμαχο στο μετοχολόγιο. Ο Βασίλης Φουρλής έχει έναν τέτοιο σύμμαχο, τον Θόδωρο Φέσσα, ο οποίος όμως προφανώς και δεν κάνει μια τέτοια επένδυση έχοντας ως μοναδικό κίνητρο τη φιλία. Στην αγορά κάποιοι θεωρούν ότι επειδή οι δύο εισηγμένες είναι βασικοί μέτοχοι σε αντίστοιχες ΑΕΕΑΠ (BriQ Properties και Trade Estates) μήπως οι μετοχικές σχέσεις των δύο μητρικών επεκταθούν και στο Real Estate. Όπως και να έχει η Quest ενίσχυσε τη θέση της στη Fourlis και στα χρηματιστήρια, το 10% είναι δήλωση πρόθεσης. Στο χθεσινό conference call δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το ποια πρόθεση ακριβώς. Αν μάλιστα το ποσοστό Φέσσα αυξηθεί περαιτέρω στη Fourlis - όπως λέγεται στην αγορά- το πράγμα σοβαρεύει.
Το deal του Φέσσα στην ενέργεια
-Κι επειδή ο λόγος είναι για τον Φέσσα, να σημειώσουμε πως επενδύει στη Φουρλής αλλά ταυτόχρονα αποεπενδύει από μια σειρά δραστηριοτήτων του ομίλου του. Εκτός από την ACS που είναι σε διαδικασία πώλησης, ο όμιλος Quest -για να το θέσω κομψά- επαναξιολογεί το βάρος της παρoυσίας του στην ενεργειακή αγορά. Συγκεκριμένα, η θυγατρική του, Quest Energy, πούλησε μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έναντι 36 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση της καθαρής δανειακής θέσης (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα). Από τη διοίκηση του ομίλου αναφέρεται πως η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Παράλληλα, η επίσης θυγατρική QUEST Ενεργειακή Κτηματική ολοκλήρωσε μια μικρότερη εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW στην Αττική, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, στα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2025 που ανακοινώθηκαν χθες περιλαμβάνεται και απομείωση 2,9 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την πώληση των φωτοβολταϊκών πάρκων της Quest Energy. Με δεδομένο ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε η πώληση των περισσότερων πάρκων, λόγω της απoεπένδυσης η διοίκηση αναμένει πως τα μεγέθη της Quest Energy για το 2026 θα κινηθούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα κατά 90% ή και περισσότερο συγκριτικά με πέρυσι.
Tο μέρισμα της Allwyn
-Μέσα σε μια εβδομάδα, η μετοχή της Allwyn κάλυψε τις απώλειες ενός μηνός σε μια περίοδο που πραγματικά ήταν γεμάτη σημαντικές εξελίξεις. Από σήμερα, η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, λίγο μόλις καιρό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνένωσης Allwyn International AG και ΟΠΑΠ η οποία δημιούργησε τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το μέρισμα ανέρχεται σε €0,80 ανά μετοχή από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο, με δυνατότητα επανεπένδυσης σε νέες μετοχές μέσω scrip dividend. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί από τον μέσο όρο των 5 συνεδριάσεων 20–24 Απριλίου. Τον Νοέμβριο 2024 είχε καταβληθεί προμέρισμα 0,50 ευρώ, οπότε η συνολική διανομή ανέρχεται σε 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Από το 2026, η διοίκηση έχει δεσμευτεί σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, με δυνατότητα scrip dividend και εξέταση έκτακτων μερισμάτων ή επαναγορών μετοχών.
Γιατί αναζητά επενδυτές η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
-Με την αμυντική βιομηχανία να έχει πλέον έλθει για τα καλά στο προσκήνιο, οι εταιρείες του κλάδου και όχι μόνο επιχειρούν να πάρουν όσο μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των κεφαλαίων που τοποθετούνται στην αγορά. Μεταξύ αυτών, η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), ο όμιλος που προέκυψε από τη συγχώνευση της ΠΥΡΚΑΛ με την ΕΒΟ, έχει εισέλθει σε φάση αναδιάρθρωσης και αναπτυξιακής επανεκκίνησης, επιχειρώντας να επανατοποθετηθεί στον χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει δρομολογηθεί για το τέλος Απριλίου, στην οποία περιλαμβάνεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Συγκεκριμένα, στην ατζέντα περιλαμβάνεται θέμα που αφορά την έγκριση εκπόνησης διαγωνισμού για την αναζήτηση επενδυτών με στόχο τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αφορούν την οβιδουργία και καλυκοποιεία και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ στο εργοστάσιο Αιγίου, τη μόνη που διαθέτει η εταιρεία εκτός Αττικής. Να σημειωθεί πως η ΕΑΣ έχει ήδη συμπράξει στρατηγική συνεργασία με τον τσεχικό όμιλο CSG (Czechoslovak Group) με στόχο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο εργοστάσιο της ΕΑΣ στο Λαύριο, μια επένδυση 50 εκατ. ευρώ που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Ο αμυντικός όμιλος CSG, ιδιοκτησίας Michal Strnad, έχει θέσει ως στόχο να επαναλάβει στην Ελλάδα το success story της Fábrica de Municiones de Granada (FMG) στην Ισπανία, στην οποία επένδυσε το 2020 και μέσα σε τέσσερα χρόνια τριπλασίασε το εργατικό δυναμικό της, επέκτεινε την παραγωγή της και αύξησε σημαντικά τα έσοδα και τα κέρδη της.
Ένας Βαρδινογιάννης στην AI
-Μια ενδιαφέρουσα «άφιξη» είχαμε στις νέες εταιρείες που συστάθηκαν χθες Μ. Τρίτη. Πρόκειται για την εταιρεία με την επωνυμία “Aegis AI Technologies” με έδρα στην οδό Ναυαρίνου στην Αθήνα και σκοπό τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, τις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιρειών, τις υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.) καθώς και τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου πλοίων, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένα με μετρητά, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Πύρρο Βαρδινογιάννη (του Νικολάου). Ο ίδιος, εκτός από μοναδικός μέτοχος, ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας.
1,4 δισ. έχασαν τα ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια
-Από τα τέλη Φεβρουαρίου ως τα τέλη Μαρτίου, η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων έχασε περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε αποτίμηση. Το συνολικό ενεργητικό έκλεισε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου στα 29,66 δισ. ευρώ, από €31,06 δισ. στις αρχές του μήνα, λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεριδιούχοι έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι καθαρές εκροές της εβδομάδας σταμάτησαν στα 7 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη ζημιά έγινε στις αποτιμήσεις, αφού τα χαρτοφυλάκια έχασαν αξία. Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας κατέγραψαν -4,64% στο Ενεργητικό, με μέση απόδοση -4,15% και εκροές μεριδίων της τάξης 21,3 εκατ. ευρώ σε μία εβδομάδα. Αντίθετα, τα Ομολογιακά Διεθνή προσέλκυσαν 27,6 εκατ. ευρώ εισροών, μια κλασική κίνηση «καταφυγίου». Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι η αγορά μας, προς το παρόν, δείχνει δύναμη και αντοχή. Ακόμα και τα Μετοχικά Αμοιβαία του Δείκτη κατέγραψαν μικρές εισροές 4,65 εκατ. ευρώ, προφανώς γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να αγοράζουν στη διόρθωση. Tα στοιχεία αυτά δεν ενσωματώνουν ακόμα τις ανοδικές κινήσεις Τρίτης-Τετάρτης.
Στα παρασκήνια της συνάντησης της ΕΕΕ με τον Απόστολο Τζιτζικώστα
-Στην Ακτή Μιαούλη, η συνάντηση του Απόστολου Τζιτζικώστα με την ηγεσία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την περασμένη εβδομάδα, κάθε άλλο παρά τυπική ήταν. Πίσω από τις καθιερωμένες διατυπώσεις, η συζήτηση κινήθηκε σε πιο ουσιαστικό επίπεδο, με σαφείς αιχμές για την πορεία της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής. Ο ίδιος ο Επίτροπος παρουσίασε τις βασικές γραμμές της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και της Στρατηγικής για τους Λιμένες, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των συνομιλητών του επικεντρώθηκε λιγότερο στις διακηρύξεις και περισσότερο στο πώς αυτές θα εφαρμοστούν στην πράξη. Τα μέλη του ΔΣ έθεσαν με σαφήνεια το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αρχίζει να δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες. Η υπερρύθμιση, όπως τονίστηκε, αυξάνει το διοικητικό βάρος χωρίς άμεσο επιχειρησιακό όφελος, την ώρα που ανταγωνιστικές ναυτιλιακές δυνάμεις εκτός ΕΕ κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία, όπως υπογραμμίστηκε, αντιπροσωπεύει το 61% της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στόλου. Το στοιχείο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο στη συζήτηση, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για την ανάγκη πιο ρεαλιστικών πολιτικών, αφού ο ελληνόκτητος στόλος δεν είναι απλώς ένας ισχυρός κλάδος, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια και την επισιτιστική επάρκεια της Ευρώπης. Το κλίμα παρέμεινε ήπιο, αλλά με εμφανή πίεση στα επιμέρους σημεία. Στο θέμα της πράσινης μετάβασης εκφράστηκε έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να κινηθεί ταχύτερα από το διεθνές πλαίσιο, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού. Η ελληνική πλευρά φέρεται να ζήτησε σαφή ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες εξελίξεις, προκειμένου να αποφευχθούν μονομερείς επιβαρύνσεις. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος άκουσε προσεκτικά και αναγνώρισε, κατά τις ίδιες πηγές, ότι μέρος των επισημάνσεων είναι βάσιμο. Το βασικό συμπέρασμα από τη συνάντηση είναι ότι η ναυτιλιακή κοινότητα δεν αμφισβητεί τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, αλλά ανησυχεί για τον τρόπο εφαρμογής της. Και αυτή η ανησυχία δεν είναι θεωρητική, αφορά άμεσα τη θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα περιθώρια λάθους στενεύουν, με φόντο τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εντείνουν τους κινδύνους και δημιουργούν νέες προκλήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών.
300 εκατ. και μήνυμα Φράγκου: Ποιος κατάλαβε τι παίζεται στην Ιαπωνία;
-Δεν ήταν μια απλή ανακοίνωση. Ούτε μια ακόμα «business as usual» κίνηση. Η Αγγελική Φράγκου έβαλε 300 εκατ. δολάρια στις γιαπωνέζικες γιάρδες και όσοι ξέρουν, απλώς χαμογέλασαν με νόημα. Γιατί στη ναυτιλία, το πού βάζεις τα λεφτά σου λέει περισσότερα από το πόσα βγάζεις. Η εισηγμένη στο New Yorlk Stock Exchange, Navios Maritime Partners δεν πήγε εκεί που πάνε οι πολλοί. Δεν διάλεξε οικονομικές λύσεις, ούτε γρήγορα deals. Πήγε στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Οι συνεργασίες με κολοσσούς όπως η NYK Line, η Mitsui O.S.K. Lines και η K Line δεν είναι απλώς επενδυτικές κινήσεις. Είναι club όπου δεν μπαίνουν όλοι. Ο όμιλος έχει ήδη έξι υπό ναυπήγηση πλοία σε ιαπωνικά ναυπηγεία, εμβαθύνοντας τη συνεργασία του με κορυφαίους ιαπωνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Όπως σχολίασε η Χιώτισσα πλοιοκτήτρια, η Ιαπωνία προσφέρει συνδυασμό υψηλής ποιότητας ναυπηγήσεων, ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και αξιόπιστων ναυλωτών. Η Navioς διαθέτει σήμερα στόλο μέσης ηλικίας 9,6 ετών, σημαντικά νεότερο από τον μέσο όρο της αγοράς. Κύκλοι της αγοράς σχολιάζουν ότι τέτοιες κινήσεις «κλειδώνουν» ναυλώσεις πριν καν κοπεί η τρόπιδα του πλοίου. Οι πιο υποψιασμένοι βλέπουν ότι η Φράγκου αγοράζει χρόνο. Σε μια περίοδο που όλοι φοβούνται κανονισμούς, καύσιμα και πράσινες απαιτήσεις, εκείνη επενδύει σε στόλο που θα είναι ήδη έτοιμος όταν οι άλλοι θα ψάχνουν λύσεις. Το ερώτημα πλέον είναι ποιοι θέλουν και μπορούν να ακολουθήσουν τη Navios.
Το Πεκίνο, ο Πειραιάς και η ενίσχυση των εμπορικών δρομολογίων
-Εν μέσω δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων, στην παρασκηνιακή σκακιέρα της διεθνούς ναυτιλίας και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η Κίνα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με αιχμή του δόρατος την πρεσβεία της, εστιάζει ακόμη περισσότερο την προσοχή της στην Ελλάδα. Η χώρα μας δεν θεωρείται απλώς μία αγορά ή σταθμός διαμετακόμισης προϊόντων για το Πεκίνο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία και τα λιμάνια, κυρίως ο Πειραιάς, αποτελούν στρατηγικό κόμβο που συνδέει την κινεζική παραγωγή με την ευρωπαϊκή κατανάλωση. Όπως μαθαίνω η κινεζική πλευρά θα αυξήσει, μέσω της Cosco όσο και μέσω των συμμαχικών της δυνάμεων στη ναυτιλία των Liners, τα δρομολόγια των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ώστε να ενισχύσει το λιμάνι του Πειραιά. Η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα που παρέχει η Ελλάδα είναι πολύτιμα «εργαλεία» για τον Κόκκινο Δράκο, ειδικά σε μία περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, με πολέμους και ανακατατάξεις στις αγορές να επηρεάζουν τη ροή πρώτων υλών, ενέργειας και εμπορευμάτων. Παράλληλα, η Κίνα επενδύει σε υποδομές και ψηφιακές τεχνολογίες, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την παρακολούθηση των φορτίων σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί πήγε κόντρα στο ρεύμα το Χρηματιστήριο
-Η Λεωφόρος Αθηνών κατάφερε να κινηθεί με σχετική αυτονομία, καταγράφοντας χθες κέρδη άνω του 1%, την ώρα που οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και η Wall Street παρέμεναν εγκλωβισμένες σε αρνητικό έδαφος. Παρά τα τελεσίγραφα Τραμπ και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που πιέζουν τους διεθνείς δείκτες, το ΧΑ βρήκε στηρίγματα σε συγκεκριμένους τίτλους, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να διαφοροποιηθεί από το γενικευμένο sell off. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί μια συνολική «αποσύνδεση» από το διεθνές περιβάλλον, αλλά οφείλεται σε μια σειρά από εγχώριους παράγοντες και επιλεκτικές τοποθετήσεις. Ο τραπεζικός κλάδος προσέφερε την απαραίτητη ώθηση για να κρατηθεί ο ΓΔ σε θετικό έδαφος, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις προοπτικές κερδοφορίας και τα μερίσματα. Η διαφοροποίηση της Αθήνας σε σχέση με τις άλλες αγορές οφείλεται και στο «ειδικό βάρος» της Allwyn, με τη μετοχή να συνεχίζει το δικό της ράλι, λειτουργώντας ως αυτόνομος καταλύτης ανόδου που δεν επηρεάζεται άμεσα από την εξωτερική μακροοικονομική αβεβαιότητα. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της, ανεξάρτητα από τις πρόσκαιρες αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, ποντάροντας στο θετικό σενάριο. Πάντως παρά την υπεραπόδοση, οι αναλυτές παραμένουν προσεκτικοί. Η χθεσινή «κόντρα στο ρεύμα» κίνηση του ΧΑ δείχνει μεν ανθεκτικότητα, αλλά σε μια ρηχή αγορά όπως η ελληνική, η συντήρηση αυτής της πορείας εξαρτάται άμεσα από τη διατήρηση της ρευστότητας και την αποφυγή μιας παρατεταμένης κρίσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η οποία νομοτελειακά θα επηρέαζε και την Αθήνα.
«Χρυσή» Holding
-Μια ακόμη εταιρεία που ξεκίνησε τη διαδρομή της χθες είναι η Carbion Industrial Mineral Holding, με έδρα στον Πειραιά, που όπως προδίδει και η επωνυμία της είναι Holding, προσβλέποντας στην απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις καθώς και στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών συμβουλών κ.λπ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, που έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 15.435.000 ευρώ, βρίσκεται η οικογένεια Καλαφάτη του Iokal Group. Πρόκειται για την εξορυκτική και βιομηχανική επιχείρηση Ιόνιαν Καλκ Α.Ε. που ιδρύθηκε το 1976 από τον Γιάννη Καλαφάτη. Ο Όμιλος διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Κεφαλονιά, τη Μάνδρα και την Καβάλα, απασχολώντας πάνω από 150 εργαζόμενους. Με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο του ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον όγκο των πωλήσεων. Παράλληλα, διατηρεί κυρίαρχη παρουσία στην ελληνική αγορά, ενώ οι εξαγωγές του επεκτείνονται σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Το μετοχικό κεφάλαιο της Carbion Industrial Mineral Holding διαιρείται σε 1.102.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14 ευρώ εκάστη. Από το σύνολο των 15.435.000 ευρώ, τα 15.400.000 ευρώ αποτελούν εισφορά σε είδος 1.100.000 μετοχών της Ιόνιαν Καλκ Α.Ε. (ποσοστό 99,6997%) από τον Γιάννη Καλαφάτη, ενώ τα υπόλοιπα καταβλήθηκαν σε μετρητά. Ο ίδιος ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και στο Δ.Σ. μετέχουν ακόμη η Κωνσταντίνα Καλαφάτη (Αντιπρόεδρος) και η Γερασιμία Καλαφάτη (μέλος).
Η πολιτική (πολεμική) ανάλυση του Τζέιμι Ντάιμον
-Ο Τζέιμι Ντάιμον διοικεί τη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, την JP Morgan. Έδωσε χθες μια συνέντευξη -έχει σημασία πού- στο Fox News και παραβίασε κάθε κανόνα αντικειμενικότητας και «απόστασης» από τα πολιτικά γεγονότα που παραδοσιακά ακολουθεί η Wall Street. Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, τοποθετήθηκε ανοιχτά υπέρ της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, τοποθετώντας την πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα. «Είναι πολύ πιο σημαντικό να ολοκληρωθεί επιτυχώς, από ό,τι αυτό που κάνει η αγορά». O Ντάιμον έδειξε να πιστεύει ότι ενδεχόμενη αποτυχία αποτροπής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος συνιστά μακροπρόθεσμο κίνδυνο ασύγκριτα μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στις αγορές. Η «επιτυχής ολοκλήρωση» λειτουργεί στη λογική του ως ασφαλιστήρια πολιτική έναντι ενός εκρηκτικού γεωπολιτικού ρίσκου - ακόμα κι αν το βραχυπρόθεσμο κόστος είναι υψηλό. Ο τραπεζίτης υπονοεί ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει το σενάριο αυτό και ότι, εφόσον η επιχείρηση ολοκληρωθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, η ανάκαμψη θα είναι εξίσου απότομη. Η αναταραχή αυτών των ημερών θα είναι παροδική. Το μεγαλύτερο ρίσκο, για εκείνον, δεν είναι ο πόλεμος, αλλά ο πόλεμος που δεν τελειώνει. Το επόμενο επιχείρημα του Ντάιμον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αποτελεί για την αμερικανική οικονομία ανεκτό βραχυπρόθεσμο πλήγμα, εφόσον η επιχείρηση περιορίσει μόνιμα την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα ενεργειακά δίκτυα. Μια Αμερική που παράγει τρομερά μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, υπολογίζει ο Ντάιμον, μπορεί να αντέξει τον κλυδωνισμό καλύτερα από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Αυτό που δεν είπε στη συνέντευξή του ο Τζέιμι Ντάιμον είναι το ποιος ορίζει πότε η επιχείρηση «ολοκληρώθηκε επιτυχώς».
Ένας ακόμη κερδισμένος του πολέμου στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ
-Έχουμε ήδη αναφερθεί στις μεγάλες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά ηλίου που είναι εξαιρετικά χρήσιμο, απαραίτητο για την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών. Κάθε κρίση όμως έχει και τους ωφελημένους της. Το 30% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας ηλίου έχει ήδη πληγεί σοβαρά, με τις αγορές να καταγράφουν με απελπισία τις ζημιές στην εγκατάσταση Ras Laffan του Κατάρ που ήταν έτοιμο να αυξήσει το μερίδιό του στην παγκόσμια παραγωγή στο 34% εντός πενταετίας. Αυτή η επέκταση φυσικά αναβλήθηκε και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ. Το εργοστάσιο LaBarge της ExxonMobil, βαθιά μέσα στις οροσειρές της Αμερικής, παράγει ήδη περίπου 1,4 δισ. κυβικά πόδια υψηλής ποιότητας (Grade A) ηλίου κάθε χρόνο. Η παραγωγή στο Ουαϊόμινγκ αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς σύμφωνα με τη UBS. Έχει -λέει- αποθέματα για 80 ακόμα χρόνια. Ένα ορυχείο στο Ουαϊόμινγκ εξελίχθηκε μέσα σε λίγες μέρες σε κρίσιμη υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας. Το ήλιο είναι αναντικατάστατο για την κατασκευή ημιαγωγών (τσιπ) Τεχνητής Νοημοσύνης. Χρησιμοποιείται για την ψύξη, την ανίχνευση διαρροών, αλλά και για τις μαγνητικές τομογραφίες. Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο προκαλεί έλλειψη ηλίου. Η έλλειψη ηλίου προκαλεί διακοπή παραγωγής ημιαγωγών. Η διακοπή παραγωγής τσιπ προκαλεί κρίση στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία. Το Ουαϊόμινγκ κερδίζει.
Πηγή: newmoney.gr
Νέα ταμπέλα στη Λεωφόρο Αθηνών...
-Δύο εργάτες πάνω σε σκάλα και ένα λογότυπο που αναρτάται στη Λεωφόρο Αθηνών. Το Euronext δεν είναι πλέον απλώς μια σφραγίδα στα έγγραφα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, είναι γράμματα μεγάλα, στον τοίχο. Όσοι πήγαν χθες το πρωί στο Χρηματιστήριο, για την παρουσίαση της Andromeda στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ίσως να απογοητεύτηκαν που δεν άκουσαν κάποιο σχόλιο ή λεπτομέρεια για την εξαγορά της Alpha Trust από την Alpha Bank, αλλά είδαν την αλλαγή της αγοράς στην πράξη. Πριν από μια βδομάδα με συμμετοχή 79,2% των μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ ενέκρινε ομόφωνα τη μετονομασία της σε «Euronext Athens Holding Α.Ε.». Μαζί με το νέο όνομα, ήρθε το νέο καταστατικό με μικρότερο διοικητικό συμβούλιο, ψηφιακές συνεδριάσεις, ευθυγράμμιση με τις άλλες αγορές του ομίλου. Εκτός από την πρόσοψη του κτηρίου, οι μεγάλες αλλαγές για τους επενδυτές, τις εισηγμένες και τα μέλη του ΧΑ θα γίνονται σταδιακά ορατές από το τέλος του 2026, όταν τα συστήματα θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα της Euronext.
...και ο βαρύς λογαριασμός του Euronext Athens στις χρηματιστηριακές
-Οι επενδυτές λοιπόν που αναγνωρίζουν το λογότυπο Euronext στο Μιλάνο ή στο Άμστερνταμ θα το αναγνωρίζουν πλέον και στην Αθήνα, αλλά μαζί έρχεται κι ένας μεγάλος λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί από τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Ο λόγος είναι ότι το Euronext Athens θα διακόψει όλες τις παροχές της ΕΧΑΕ προς τις χρηματιστηριακές. Ήδη οι ΑΧΕΠΕΥ έλαβαν ειδοποίηση ότι από τον προσεχή Οκτώβριο το Euronext Athens σταματά να τους δίνει τις τιμές μετοχών. Συνεπώς, πρέπει να κάνουν συμφωνία με κάποιον πάροχο. Επίσης, θα σταματήσουν να παρέχονται στις ΑΧΕΠΕΥ στοιχεία για reporting μιας σειράς εποπτικών υποχρεώσεων, όπως για ΑΡΑ, για market abuse κ.ά. Οι ΑΧΕΠΕΥ πρέπει να αγοράσουν δικά τους προγράμματα για να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις και κάποια από αυτά έχουν πολύ υψηλό κόστος. Επιπλέον, οι χρηματιστηριακές που δουλεύουν με θεσμικούς και επιθυμούν για αυτόν τον λόγο να έχουν άμεση πρόσβαση στις συναλλαγές και όχι μέσω internet, θα πρέπει να εγκαταστήσουν μηχανήματα στο γραφικό Μπέργκαμο, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Μιλάνο. Εκτός από το σημαντικό κόστος, οι χρηματιστηριακές έχουν μπροστά τους και έναν τεχνολογικό κυκεώνα για να στήσουν από την αρχή τα συστήματα που θα τους επιτρέπουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Πρέπει να ανταποκριθούν μέχρι τον Ιούνιο 2027, που προγραμματίζεται το ΧΑ να περάσει στην πλατφόρμα του Euronext. Όπως είναι προφανές ως τότε οι ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ πρέπει να απαντήσουν στο δίλημμα: ομαδική συγχώνευση ή λουκέτο.
Τι γυρεύουν οι Ούγγροι στη Fourlis;
-Μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, η Quest Συμμετοχών πέρασε από το 5,05% στο 10,53% του μετοχικού κεφαλαίου της Fourlis. Το επίσημο αφήγημα είναι γνωστό, ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική και τις προοπτικές. Παράλληλα όμως με την Quest, είδαμε και την ουγγρική Hold Alapkezelo να αυξάνει συστηματικά τη θέση της στη Fourlis σε ποσοστό άνω του 10%. Είναι μια κίνηση που -σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς- ενεργοποίησε αντανακλαστικά στη διοίκηση. Όταν ένα ξένο fund αρχίζει να συσσωρεύει δυνάμεις σε μια μετοχή με αθόρυβη επιμονή, τότε οι βασικοί μέτοχοι ψάχνονται και αναζητούν έναν σύμμαχο στο μετοχολόγιο. Ο Βασίλης Φουρλής έχει έναν τέτοιο σύμμαχο, τον Θόδωρο Φέσσα, ο οποίος όμως προφανώς και δεν κάνει μια τέτοια επένδυση έχοντας ως μοναδικό κίνητρο τη φιλία. Στην αγορά κάποιοι θεωρούν ότι επειδή οι δύο εισηγμένες είναι βασικοί μέτοχοι σε αντίστοιχες ΑΕΕΑΠ (BriQ Properties και Trade Estates) μήπως οι μετοχικές σχέσεις των δύο μητρικών επεκταθούν και στο Real Estate. Όπως και να έχει η Quest ενίσχυσε τη θέση της στη Fourlis και στα χρηματιστήρια, το 10% είναι δήλωση πρόθεσης. Στο χθεσινό conference call δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το ποια πρόθεση ακριβώς. Αν μάλιστα το ποσοστό Φέσσα αυξηθεί περαιτέρω στη Fourlis - όπως λέγεται στην αγορά- το πράγμα σοβαρεύει.
Το deal του Φέσσα στην ενέργεια
-Κι επειδή ο λόγος είναι για τον Φέσσα, να σημειώσουμε πως επενδύει στη Φουρλής αλλά ταυτόχρονα αποεπενδύει από μια σειρά δραστηριοτήτων του ομίλου του. Εκτός από την ACS που είναι σε διαδικασία πώλησης, ο όμιλος Quest -για να το θέσω κομψά- επαναξιολογεί το βάρος της παρoυσίας του στην ενεργειακή αγορά. Συγκεκριμένα, η θυγατρική του, Quest Energy, πούλησε μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έναντι 36 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση της καθαρής δανειακής θέσης (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα). Από τη διοίκηση του ομίλου αναφέρεται πως η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Παράλληλα, η επίσης θυγατρική QUEST Ενεργειακή Κτηματική ολοκλήρωσε μια μικρότερη εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW στην Αττική, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, στα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2025 που ανακοινώθηκαν χθες περιλαμβάνεται και απομείωση 2,9 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την πώληση των φωτοβολταϊκών πάρκων της Quest Energy. Με δεδομένο ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε η πώληση των περισσότερων πάρκων, λόγω της απoεπένδυσης η διοίκηση αναμένει πως τα μεγέθη της Quest Energy για το 2026 θα κινηθούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα κατά 90% ή και περισσότερο συγκριτικά με πέρυσι.
Tο μέρισμα της Allwyn
-Μέσα σε μια εβδομάδα, η μετοχή της Allwyn κάλυψε τις απώλειες ενός μηνός σε μια περίοδο που πραγματικά ήταν γεμάτη σημαντικές εξελίξεις. Από σήμερα, η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, λίγο μόλις καιρό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνένωσης Allwyn International AG και ΟΠΑΠ η οποία δημιούργησε τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το μέρισμα ανέρχεται σε €0,80 ανά μετοχή από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο, με δυνατότητα επανεπένδυσης σε νέες μετοχές μέσω scrip dividend. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί από τον μέσο όρο των 5 συνεδριάσεων 20–24 Απριλίου. Τον Νοέμβριο 2024 είχε καταβληθεί προμέρισμα 0,50 ευρώ, οπότε η συνολική διανομή ανέρχεται σε 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Από το 2026, η διοίκηση έχει δεσμευτεί σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, με δυνατότητα scrip dividend και εξέταση έκτακτων μερισμάτων ή επαναγορών μετοχών.
Γιατί αναζητά επενδυτές η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
-Με την αμυντική βιομηχανία να έχει πλέον έλθει για τα καλά στο προσκήνιο, οι εταιρείες του κλάδου και όχι μόνο επιχειρούν να πάρουν όσο μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των κεφαλαίων που τοποθετούνται στην αγορά. Μεταξύ αυτών, η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), ο όμιλος που προέκυψε από τη συγχώνευση της ΠΥΡΚΑΛ με την ΕΒΟ, έχει εισέλθει σε φάση αναδιάρθρωσης και αναπτυξιακής επανεκκίνησης, επιχειρώντας να επανατοποθετηθεί στον χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει δρομολογηθεί για το τέλος Απριλίου, στην οποία περιλαμβάνεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Συγκεκριμένα, στην ατζέντα περιλαμβάνεται θέμα που αφορά την έγκριση εκπόνησης διαγωνισμού για την αναζήτηση επενδυτών με στόχο τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αφορούν την οβιδουργία και καλυκοποιεία και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ στο εργοστάσιο Αιγίου, τη μόνη που διαθέτει η εταιρεία εκτός Αττικής. Να σημειωθεί πως η ΕΑΣ έχει ήδη συμπράξει στρατηγική συνεργασία με τον τσεχικό όμιλο CSG (Czechoslovak Group) με στόχο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο εργοστάσιο της ΕΑΣ στο Λαύριο, μια επένδυση 50 εκατ. ευρώ που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Ο αμυντικός όμιλος CSG, ιδιοκτησίας Michal Strnad, έχει θέσει ως στόχο να επαναλάβει στην Ελλάδα το success story της Fábrica de Municiones de Granada (FMG) στην Ισπανία, στην οποία επένδυσε το 2020 και μέσα σε τέσσερα χρόνια τριπλασίασε το εργατικό δυναμικό της, επέκτεινε την παραγωγή της και αύξησε σημαντικά τα έσοδα και τα κέρδη της.
Ένας Βαρδινογιάννης στην AI
-Μια ενδιαφέρουσα «άφιξη» είχαμε στις νέες εταιρείες που συστάθηκαν χθες Μ. Τρίτη. Πρόκειται για την εταιρεία με την επωνυμία “Aegis AI Technologies” με έδρα στην οδό Ναυαρίνου στην Αθήνα και σκοπό τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, τις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιρειών, τις υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.) καθώς και τις υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου πλοίων, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένα με μετρητά, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Πύρρο Βαρδινογιάννη (του Νικολάου). Ο ίδιος, εκτός από μοναδικός μέτοχος, ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας.
1,4 δισ. έχασαν τα ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια
-Από τα τέλη Φεβρουαρίου ως τα τέλη Μαρτίου, η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων έχασε περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε αποτίμηση. Το συνολικό ενεργητικό έκλεισε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου στα 29,66 δισ. ευρώ, από €31,06 δισ. στις αρχές του μήνα, λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεριδιούχοι έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι καθαρές εκροές της εβδομάδας σταμάτησαν στα 7 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη ζημιά έγινε στις αποτιμήσεις, αφού τα χαρτοφυλάκια έχασαν αξία. Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας κατέγραψαν -4,64% στο Ενεργητικό, με μέση απόδοση -4,15% και εκροές μεριδίων της τάξης 21,3 εκατ. ευρώ σε μία εβδομάδα. Αντίθετα, τα Ομολογιακά Διεθνή προσέλκυσαν 27,6 εκατ. ευρώ εισροών, μια κλασική κίνηση «καταφυγίου». Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι η αγορά μας, προς το παρόν, δείχνει δύναμη και αντοχή. Ακόμα και τα Μετοχικά Αμοιβαία του Δείκτη κατέγραψαν μικρές εισροές 4,65 εκατ. ευρώ, προφανώς γιατί κάποιοι έχουν επιλέξει να αγοράζουν στη διόρθωση. Tα στοιχεία αυτά δεν ενσωματώνουν ακόμα τις ανοδικές κινήσεις Τρίτης-Τετάρτης.
Στα παρασκήνια της συνάντησης της ΕΕΕ με τον Απόστολο Τζιτζικώστα
-Στην Ακτή Μιαούλη, η συνάντηση του Απόστολου Τζιτζικώστα με την ηγεσία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την περασμένη εβδομάδα, κάθε άλλο παρά τυπική ήταν. Πίσω από τις καθιερωμένες διατυπώσεις, η συζήτηση κινήθηκε σε πιο ουσιαστικό επίπεδο, με σαφείς αιχμές για την πορεία της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής. Ο ίδιος ο Επίτροπος παρουσίασε τις βασικές γραμμές της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και της Στρατηγικής για τους Λιμένες, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των συνομιλητών του επικεντρώθηκε λιγότερο στις διακηρύξεις και περισσότερο στο πώς αυτές θα εφαρμοστούν στην πράξη. Τα μέλη του ΔΣ έθεσαν με σαφήνεια το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αρχίζει να δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες. Η υπερρύθμιση, όπως τονίστηκε, αυξάνει το διοικητικό βάρος χωρίς άμεσο επιχειρησιακό όφελος, την ώρα που ανταγωνιστικές ναυτιλιακές δυνάμεις εκτός ΕΕ κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία, όπως υπογραμμίστηκε, αντιπροσωπεύει το 61% της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στόλου. Το στοιχείο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο στη συζήτηση, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για την ανάγκη πιο ρεαλιστικών πολιτικών, αφού ο ελληνόκτητος στόλος δεν είναι απλώς ένας ισχυρός κλάδος, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια και την επισιτιστική επάρκεια της Ευρώπης. Το κλίμα παρέμεινε ήπιο, αλλά με εμφανή πίεση στα επιμέρους σημεία. Στο θέμα της πράσινης μετάβασης εκφράστηκε έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να κινηθεί ταχύτερα από το διεθνές πλαίσιο, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού. Η ελληνική πλευρά φέρεται να ζήτησε σαφή ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες εξελίξεις, προκειμένου να αποφευχθούν μονομερείς επιβαρύνσεις. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος άκουσε προσεκτικά και αναγνώρισε, κατά τις ίδιες πηγές, ότι μέρος των επισημάνσεων είναι βάσιμο. Το βασικό συμπέρασμα από τη συνάντηση είναι ότι η ναυτιλιακή κοινότητα δεν αμφισβητεί τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, αλλά ανησυχεί για τον τρόπο εφαρμογής της. Και αυτή η ανησυχία δεν είναι θεωρητική, αφορά άμεσα τη θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα περιθώρια λάθους στενεύουν, με φόντο τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εντείνουν τους κινδύνους και δημιουργούν νέες προκλήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών.
300 εκατ. και μήνυμα Φράγκου: Ποιος κατάλαβε τι παίζεται στην Ιαπωνία;
-Δεν ήταν μια απλή ανακοίνωση. Ούτε μια ακόμα «business as usual» κίνηση. Η Αγγελική Φράγκου έβαλε 300 εκατ. δολάρια στις γιαπωνέζικες γιάρδες και όσοι ξέρουν, απλώς χαμογέλασαν με νόημα. Γιατί στη ναυτιλία, το πού βάζεις τα λεφτά σου λέει περισσότερα από το πόσα βγάζεις. Η εισηγμένη στο New Yorlk Stock Exchange, Navios Maritime Partners δεν πήγε εκεί που πάνε οι πολλοί. Δεν διάλεξε οικονομικές λύσεις, ούτε γρήγορα deals. Πήγε στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Οι συνεργασίες με κολοσσούς όπως η NYK Line, η Mitsui O.S.K. Lines και η K Line δεν είναι απλώς επενδυτικές κινήσεις. Είναι club όπου δεν μπαίνουν όλοι. Ο όμιλος έχει ήδη έξι υπό ναυπήγηση πλοία σε ιαπωνικά ναυπηγεία, εμβαθύνοντας τη συνεργασία του με κορυφαίους ιαπωνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Όπως σχολίασε η Χιώτισσα πλοιοκτήτρια, η Ιαπωνία προσφέρει συνδυασμό υψηλής ποιότητας ναυπηγήσεων, ανταγωνιστικής χρηματοδότησης και αξιόπιστων ναυλωτών. Η Navioς διαθέτει σήμερα στόλο μέσης ηλικίας 9,6 ετών, σημαντικά νεότερο από τον μέσο όρο της αγοράς. Κύκλοι της αγοράς σχολιάζουν ότι τέτοιες κινήσεις «κλειδώνουν» ναυλώσεις πριν καν κοπεί η τρόπιδα του πλοίου. Οι πιο υποψιασμένοι βλέπουν ότι η Φράγκου αγοράζει χρόνο. Σε μια περίοδο που όλοι φοβούνται κανονισμούς, καύσιμα και πράσινες απαιτήσεις, εκείνη επενδύει σε στόλο που θα είναι ήδη έτοιμος όταν οι άλλοι θα ψάχνουν λύσεις. Το ερώτημα πλέον είναι ποιοι θέλουν και μπορούν να ακολουθήσουν τη Navios.
Το Πεκίνο, ο Πειραιάς και η ενίσχυση των εμπορικών δρομολογίων
-Εν μέσω δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων, στην παρασκηνιακή σκακιέρα της διεθνούς ναυτιλίας και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η Κίνα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με αιχμή του δόρατος την πρεσβεία της, εστιάζει ακόμη περισσότερο την προσοχή της στην Ελλάδα. Η χώρα μας δεν θεωρείται απλώς μία αγορά ή σταθμός διαμετακόμισης προϊόντων για το Πεκίνο. Η ελληνόκτητη ναυτιλία και τα λιμάνια, κυρίως ο Πειραιάς, αποτελούν στρατηγικό κόμβο που συνδέει την κινεζική παραγωγή με την ευρωπαϊκή κατανάλωση. Όπως μαθαίνω η κινεζική πλευρά θα αυξήσει, μέσω της Cosco όσο και μέσω των συμμαχικών της δυνάμεων στη ναυτιλία των Liners, τα δρομολόγια των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ώστε να ενισχύσει το λιμάνι του Πειραιά. Η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα που παρέχει η Ελλάδα είναι πολύτιμα «εργαλεία» για τον Κόκκινο Δράκο, ειδικά σε μία περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, με πολέμους και ανακατατάξεις στις αγορές να επηρεάζουν τη ροή πρώτων υλών, ενέργειας και εμπορευμάτων. Παράλληλα, η Κίνα επενδύει σε υποδομές και ψηφιακές τεχνολογίες, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την παρακολούθηση των φορτίων σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί πήγε κόντρα στο ρεύμα το Χρηματιστήριο
-Η Λεωφόρος Αθηνών κατάφερε να κινηθεί με σχετική αυτονομία, καταγράφοντας χθες κέρδη άνω του 1%, την ώρα που οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και η Wall Street παρέμεναν εγκλωβισμένες σε αρνητικό έδαφος. Παρά τα τελεσίγραφα Τραμπ και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που πιέζουν τους διεθνείς δείκτες, το ΧΑ βρήκε στηρίγματα σε συγκεκριμένους τίτλους, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να διαφοροποιηθεί από το γενικευμένο sell off. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί μια συνολική «αποσύνδεση» από το διεθνές περιβάλλον, αλλά οφείλεται σε μια σειρά από εγχώριους παράγοντες και επιλεκτικές τοποθετήσεις. Ο τραπεζικός κλάδος προσέφερε την απαραίτητη ώθηση για να κρατηθεί ο ΓΔ σε θετικό έδαφος, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις προοπτικές κερδοφορίας και τα μερίσματα. Η διαφοροποίηση της Αθήνας σε σχέση με τις άλλες αγορές οφείλεται και στο «ειδικό βάρος» της Allwyn, με τη μετοχή να συνεχίζει το δικό της ράλι, λειτουργώντας ως αυτόνομος καταλύτης ανόδου που δεν επηρεάζεται άμεσα από την εξωτερική μακροοικονομική αβεβαιότητα. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της, ανεξάρτητα από τις πρόσκαιρες αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, ποντάροντας στο θετικό σενάριο. Πάντως παρά την υπεραπόδοση, οι αναλυτές παραμένουν προσεκτικοί. Η χθεσινή «κόντρα στο ρεύμα» κίνηση του ΧΑ δείχνει μεν ανθεκτικότητα, αλλά σε μια ρηχή αγορά όπως η ελληνική, η συντήρηση αυτής της πορείας εξαρτάται άμεσα από τη διατήρηση της ρευστότητας και την αποφυγή μιας παρατεταμένης κρίσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η οποία νομοτελειακά θα επηρέαζε και την Αθήνα.
«Χρυσή» Holding
-Μια ακόμη εταιρεία που ξεκίνησε τη διαδρομή της χθες είναι η Carbion Industrial Mineral Holding, με έδρα στον Πειραιά, που όπως προδίδει και η επωνυμία της είναι Holding, προσβλέποντας στην απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις καθώς και στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών συμβουλών κ.λπ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, που έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 15.435.000 ευρώ, βρίσκεται η οικογένεια Καλαφάτη του Iokal Group. Πρόκειται για την εξορυκτική και βιομηχανική επιχείρηση Ιόνιαν Καλκ Α.Ε. που ιδρύθηκε το 1976 από τον Γιάννη Καλαφάτη. Ο Όμιλος διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Κεφαλονιά, τη Μάνδρα και την Καβάλα, απασχολώντας πάνω από 150 εργαζόμενους. Με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο του ανθρακικού ασβεστίου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον όγκο των πωλήσεων. Παράλληλα, διατηρεί κυρίαρχη παρουσία στην ελληνική αγορά, ενώ οι εξαγωγές του επεκτείνονται σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Το μετοχικό κεφάλαιο της Carbion Industrial Mineral Holding διαιρείται σε 1.102.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14 ευρώ εκάστη. Από το σύνολο των 15.435.000 ευρώ, τα 15.400.000 ευρώ αποτελούν εισφορά σε είδος 1.100.000 μετοχών της Ιόνιαν Καλκ Α.Ε. (ποσοστό 99,6997%) από τον Γιάννη Καλαφάτη, ενώ τα υπόλοιπα καταβλήθηκαν σε μετρητά. Ο ίδιος ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και στο Δ.Σ. μετέχουν ακόμη η Κωνσταντίνα Καλαφάτη (Αντιπρόεδρος) και η Γερασιμία Καλαφάτη (μέλος).
Η πολιτική (πολεμική) ανάλυση του Τζέιμι Ντάιμον
-Ο Τζέιμι Ντάιμον διοικεί τη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, την JP Morgan. Έδωσε χθες μια συνέντευξη -έχει σημασία πού- στο Fox News και παραβίασε κάθε κανόνα αντικειμενικότητας και «απόστασης» από τα πολιτικά γεγονότα που παραδοσιακά ακολουθεί η Wall Street. Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, τοποθετήθηκε ανοιχτά υπέρ της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, τοποθετώντας την πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα. «Είναι πολύ πιο σημαντικό να ολοκληρωθεί επιτυχώς, από ό,τι αυτό που κάνει η αγορά». O Ντάιμον έδειξε να πιστεύει ότι ενδεχόμενη αποτυχία αποτροπής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος συνιστά μακροπρόθεσμο κίνδυνο ασύγκριτα μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στις αγορές. Η «επιτυχής ολοκλήρωση» λειτουργεί στη λογική του ως ασφαλιστήρια πολιτική έναντι ενός εκρηκτικού γεωπολιτικού ρίσκου - ακόμα κι αν το βραχυπρόθεσμο κόστος είναι υψηλό. Ο τραπεζίτης υπονοεί ότι η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει το σενάριο αυτό και ότι, εφόσον η επιχείρηση ολοκληρωθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, η ανάκαμψη θα είναι εξίσου απότομη. Η αναταραχή αυτών των ημερών θα είναι παροδική. Το μεγαλύτερο ρίσκο, για εκείνον, δεν είναι ο πόλεμος, αλλά ο πόλεμος που δεν τελειώνει. Το επόμενο επιχείρημα του Ντάιμον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αποτελεί για την αμερικανική οικονομία ανεκτό βραχυπρόθεσμο πλήγμα, εφόσον η επιχείρηση περιορίσει μόνιμα την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα ενεργειακά δίκτυα. Μια Αμερική που παράγει τρομερά μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, υπολογίζει ο Ντάιμον, μπορεί να αντέξει τον κλυδωνισμό καλύτερα από τους Ευρωπαίους εταίρους της. Αυτό που δεν είπε στη συνέντευξή του ο Τζέιμι Ντάιμον είναι το ποιος ορίζει πότε η επιχείρηση «ολοκληρώθηκε επιτυχώς».
Ένας ακόμη κερδισμένος του πολέμου στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ
-Έχουμε ήδη αναφερθεί στις μεγάλες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά ηλίου που είναι εξαιρετικά χρήσιμο, απαραίτητο για την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών. Κάθε κρίση όμως έχει και τους ωφελημένους της. Το 30% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας ηλίου έχει ήδη πληγεί σοβαρά, με τις αγορές να καταγράφουν με απελπισία τις ζημιές στην εγκατάσταση Ras Laffan του Κατάρ που ήταν έτοιμο να αυξήσει το μερίδιό του στην παγκόσμια παραγωγή στο 34% εντός πενταετίας. Αυτή η επέκταση φυσικά αναβλήθηκε και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ. Το εργοστάσιο LaBarge της ExxonMobil, βαθιά μέσα στις οροσειρές της Αμερικής, παράγει ήδη περίπου 1,4 δισ. κυβικά πόδια υψηλής ποιότητας (Grade A) ηλίου κάθε χρόνο. Η παραγωγή στο Ουαϊόμινγκ αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς σύμφωνα με τη UBS. Έχει -λέει- αποθέματα για 80 ακόμα χρόνια. Ένα ορυχείο στο Ουαϊόμινγκ εξελίχθηκε μέσα σε λίγες μέρες σε κρίσιμη υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας. Το ήλιο είναι αναντικατάστατο για την κατασκευή ημιαγωγών (τσιπ) Τεχνητής Νοημοσύνης. Χρησιμοποιείται για την ψύξη, την ανίχνευση διαρροών, αλλά και για τις μαγνητικές τομογραφίες. Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο προκαλεί έλλειψη ηλίου. Η έλλειψη ηλίου προκαλεί διακοπή παραγωγής ημιαγωγών. Η διακοπή παραγωγής τσιπ προκαλεί κρίση στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία. Το Ουαϊόμινγκ κερδίζει.
Πηγή: newmoney.gr
