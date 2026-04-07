Τραπεζικές καταθέσεις: Πότε θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα

Το ζήτημα των τραπεζικών καταθέσεων και της φορολόγησής τους έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι φορολογικοί έλεγχοι γίνονται πιο συστηματικοί και στοχευμένοι. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων έχει διαδραματίσει η ελληνική νομολογία και ειδικότερα οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έχουν θέσει σαφή όρια για το πότε μια κατάθεση μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα.Οι αποφάσεις αυτές έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να εξετάζουν τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και, υπό προϋποθέσεις, να χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα ποσά ως προσαύξηση περιουσίας. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ο φορολογούμενος αδυνατεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων που έχουν κατατεθεί.Τι θεωρείται φορολογητέο ποσόΗ βασική αρχή που προκύπτει από τη νομολογία είναι ότι δεν υπόκειται σε φορολόγηση κάθε κατάθεση που εμφανίζεται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Αντίθετα, κρίσιμο στοιχείο είναι αν πρόκειται για «πρωτογενή κατάθεση», δηλαδή για χρήμα που εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα και δεν συνδέεται με ήδη φορολογημένα εισοδήματα ή εσωτερικές μεταφορές.Με απλά λόγια, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών του ίδιου προσώπου δεν συνιστούν νέο εισόδημα. Το ίδιο ισχύει και για ποσά που μπορούν να αποδειχθούν ως αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών ή ως κεφάλαια που έχουν ήδη φορολογηθεί.Παραδείγματα που κρίνουν τη φορολόγησηΣτην πράξη, η διάκριση αυτή αποτυπώνεται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν ένας φορολογούμενος καταθέσει μετρητά στον λογαριασμό του χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι προέρχονται από μισθούς, αποταμιεύσεις ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τότε η φορολογική διοίκηση μπορεί να τα αντιμετωπίσει ως εισόδημα και να επιβάλει τους αντίστοιχους φόρους και κυρώσεις.Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις εμβασμάτων από φίλους ή συγγενείς, η απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν τη φύση της συναλλαγής – όπως δωρεά ή δάνειο – μπορεί να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό των ποσών ως φορολογητέων.Αντίθετα, όταν πρόκειται για μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών του ίδιου προσώπου, ακόμη και αν αυτοί βρίσκονται σε διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα, δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση, καθώς δεν δημιουργείται νέα προσαύξηση περιουσίας.Ο ρόλος των αποδεικτικών στοιχείωνΚατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, το βάρος απόδειξης μεταφέρεται στον φορολογούμενο, ο οποίος καλείται να αιτιολογήσει την προέλευση των καταθέσεων. Τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθοδοσίας, συμβόλαια πώλησης ακινήτων ή οχημάτων, τραπεζικά έγγραφα, συμβάσεις δανείων ή δωρεών και κινήσεις άλλων λογαριασμών.Η επάρκεια και η αξιοπιστία των εγγράφων αυτών είναι καθοριστική για την έκβαση του ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν επαρκή στοιχεία, η φορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα να θεωρήσει τα ποσά ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και να προχωρήσει σε φορολόγηση.