Tsakos Greek Officers Forum 2026: Στο επίκεντρο η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η σύνδεση πλοίου-στεριάς
Ηγεσία, τεχνολογία και ομαδικότητα καθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας στο ετήσιο φόρουμ της Tsakos στην Αθήνα
Σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο ναυτιλιακό περιβάλλον, όπου οι προκλήσεις εντείνονται και οι απαιτήσεις αυξάνονται, η επιτυχία εξαρτάται από έναν κρίσιμο παράγοντα: την αποτελεσματική επικοινωνία, τον συντονισμό και τη συνεργασία. Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η εμπιστοσύνη – αξία που αποτέλεσε και τον βασικό άξονα του Tsakos Greek Officers Forum 2026.
Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περίπου 150 αξιωματικούς του στόλου, καθώς και στελέχη γραφείου, ενισχύοντας τον διάλογο και τη σύνδεση μεταξύ πλοίου και ξηράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου και του δρ Νίκου Τσάκου γεγονός που επιβεβαίωσε ότι η εστίαση στους ανθρώπους και η ενίσχυση της συνοχής εντός του οργανισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που εκπορεύεται από την κορυφή της διοίκησης.
