Tsakos Greek Officers Forum 2026: Στο επίκεντρο η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η σύνδεση πλοίου-στεριάς

Σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο ναυτιλιακό περιβάλλον, όπου οι προκλήσεις εντείνονται και οι απαιτήσεις αυξάνονται, η επιτυχία εξαρτάται από έναν κρίσιμο παράγοντα: την αποτελεσματική επικοινωνία, τον συντονισμό και τη συνεργασία. Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η εμπιστοσύνη – αξία που αποτέλεσε και τον βασικό άξονα του Tsakos Greek Officers Forum 2026.



Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Απριλίου στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περίπου 150 αξιωματικούς του στόλου, καθώς και στελέχη γραφείου, ενισχύοντας τον διάλογο και τη σύνδεση μεταξύ πλοίου και ξηράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου και του δρ Νίκου Τσάκου γεγονός που επιβεβαίωσε ότι η εστίαση στους ανθρώπους και η ενίσχυση της συνοχής εντός του οργανισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που εκπορεύεται από την κορυφή της διοίκησης.

