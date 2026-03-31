Αντιλογισμός τραπεζικών χρεώσεων εάν δεν υπάρχει συναίνεση των καταναλωτών
Αντιλογισμός τραπεζικών χρεώσεων εάν δεν υπάρχει συναίνεση των καταναλωτών
Χωρίς συναίνεση στις τραπεζικές χρεώσεις προβλέπεται αντιλογισμός, με έμφαση σε διαφάνεια, έλεγχο πρακτικών και προστασία καταναλωτών, ενώ διασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος - Τι είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας
Όπου δεν υπάρχει συναίνεση των καταθετών στις χρεώσεις των τραπεζών – στοιχείο το οποίο ερευνά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς – θα υπάρξει αντιλογισμός των χρεώσεων. Με τη φράση αυτή ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας έθεσε το βασικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών απέναντι σε τραπεζικές πρακτικές που ενδεχομένως δεν έχουν τη ρητή αποδοχή τους, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Η τοποθέτησή του αυτή έγινε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από παρέμβαση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, η οποία έθεσε ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των τραπεζικών χρεώσεων.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν χρεώσεις, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις διαφάνειας και ενημέρωσης των πελατών. Η δυνατότητα αυτή, όπως εξήγησε, πηγάζει τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και από το εθνικό νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε κοινοτική οδηγία του 2017, η οποία προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επιβολής πάγιων συνδρομών για τραπεζικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι είναι σαφείς και γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, η συναίνεση του πελάτη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, και όπου αυτή δεν τεκμηριώνεται, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή των σχετικών ποσών.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν χρεώσεις, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις διαφάνειας και ενημέρωσης των πελατών. Η δυνατότητα αυτή, όπως εξήγησε, πηγάζει τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και από το εθνικό νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε κοινοτική οδηγία του 2017, η οποία προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επιβολής πάγιων συνδρομών για τραπεζικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι είναι σαφείς και γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, η συναίνεση του πελάτη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, και όπου αυτή δεν τεκμηριώνεται, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή των σχετικών ποσών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
