Προς παράταση η έναρξη του ΜΙΔΑ: Aνοίγει μέσα στον Απρίλιο αντί για Μάρτιο
«Τρομάζουν» τα λάθη που θα αποκαλυφθούν - Θα υπάρχει χρόνος για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα λένε στο ΥΠΕΘΟ - Το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη πραγματικά ενιαία πλατφόρμα «όλα σε ένα» για το σύνολο της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα
Σε αναβολή οδηγείται η έναρξη λειτουργίας του νέου ψηφιακού Μητρώο Ιδιοκτησίας και Δικαιωμάτων Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος φαίνεται να προκαλεί καθυστερήσεις στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που, πλέον, προβλέπεται ότι θα ανοίξει για τους φορολογούμενους μέσα στον Απρίλιο τελικά, αντί να έχει τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Μάρτιο μέχρι σήμερα ήδη , όπως είχε προεξαγγελθεί και αναμενόταν
Πρόκειται για τη συνένωση δεδομένων που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλαπλές βάσεις και διοικητικά συστήματα, η τεχνική δυσκολία της οποίας φαίνεται πως αποδείχθηκε ανυπέρβλητη.
Στην πράξη, με τη λειτουργία της, για πρώτη φορά ο πολίτης –αλλά και το κράτος- θα μπορεί να βλέπει σε ένα και μόνο σύστημα οτιδήποτε αφορά το ακίνητό του: δεδομένα από το Κτηματολόγιο, στοιχεία από τα έντυπα Ε1 και Ε2 της φορολογικής δήλωσης, πληροφορίες από τους δήμους (χρήσεις, τετραγωνικά), αλλά και στοιχεία ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ κλπ, όλα όσα αποτελούν δηλαδή «κλειδί» για την τεκμηρίωση κατοχής ή χρήσης κάθε ακινήτου στην χώρα.
Η δυσκολία της τεχνικής διαλειτουργικότητας οφείλεται στην εντελώς διαφορετική λογική των διαφόρων βάσεων δεδομένων. Το Κτηματολόγιο στηρίζεται στους ΚΑΕΚ, η ΑΑΔΕ στους ΑΤΑΚ, ενώ όλα αυτά πρέπει να «συνομιλούν» με τους αριθμούς παροχής ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, τα μητρώα των δήμων κλπ.
Τι είναι το σύστημα ΜΙΔΑ
