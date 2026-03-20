Το σενάριο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν σόκαρε τη Wall Street - Τέταρτη εβδομάδα απωλειών
Εβδομαδιαίες απώλειες για όλους τους δείκτες με Dow Jones και Nasdaq να βρίσκονται στα όρια τεχνικής διόρθωσης - Ανήσυχοι οι επενδυτές για τον συνεχιζόμενο πόλεμο που πυροδοτεί με απρόσμενες συνέπειες για πληθωρισμό και οικονομία - Άλμα στις ομολογιακές αποδόσεις
Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδότησε νέο κύμα ρευστοποιήσεων στη Wall Street, καθώς οι φόβοι για περαιτέρω επέκταση του πολέμου με το Ιράν ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου και αναζωπύρωσαν την ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Μάλιστα, οι δείκτες διεύρυναν τις απώλειες τους μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε το δίκτυο CBS, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ προετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων.
Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,96% στις 45.577 μονάδες, o S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 1,51% και τις 6.506 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 2,01% στις 21.647 μονάδες.
Με τις απώλειες αυτές ο S&P 500 συμπλήρωσε την τέταρτη εβδομάδα απωλειών, με επιπλέον κάμψη άνω του 1%, όσο περίπου και ο Nasdaq, ενώ ο Dow ηγείται της πενθήμερης πτώσης χάνοντας πάνω από 1,5%.
Στα επίπεδα αυτά, τόσο ο Dow όσο και Nasdaq βρίσκονται κυριολεκτικά μια… ανάσα από την περιοχή τεχνικής διόρθωσης (ήτοι 10% χαμηλότερα από το τελευταίο υψηλό του), και μάλιστα ο Nasdaq πέρασε πρόσκαιρα το όριο ενδοσυνεδριακά.
Στο επίκεντρο φυσικά παραμένουν τα πολεμικά μαντάτα, δεδομένου πως η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τις προηγούμενες ημέρες, πως ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει πλέον την αποστολή εκατοντάδων πεζοναυτών, στο πλαίσιο σχεδίου για την κατάληψη του ιρανικού εξαγωγικού κόμβου πετρελαίου στο νησί Χαργκ. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο Fox, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, με τους πολιτικούς σχολιαστές να στέκονται φυσικά στο γεγονός ότι δεν τις διέψευσε!
«Οι επενδυτές αρχικά πίστεψαν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ήταν σύντομος», επεσήμανε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers. «Όμως, καθώς οι επιθέσεις εντείνονται χωρίς να διαφαίνεται διέξοδος, η πίεση στη Wall Street συνεχίζεται».
«Η αγορά μετοχών παραμένει σε αρνητικό έδαφος για το έτος και κατέγραψε νέα χαμηλά για το 2026 αυτή την εβδομάδα, κάτι που υποδηλώνει ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί το κατώτατο σημείο και ότι συνεχίζεται η διαδικασία αποτίμησης της διάρκειας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Λάουτ της Kerux Financial.
Έτσι, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με το Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια το βαρέλι, ενώ και οι πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα εντάθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς να εκτινάσσεται κατά δέκα μονάδες βάσης στο 4,39% και το 2ετές να σκαρφαλώνει στο 3,89%.
Υπό τα δεδομένα αυτά και με τη Fed να έχει παραδεχτεί διά στόματος Τζερόμ Πάουελ ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους ωθεί προς τα πάνω και τον πληθωρισμό, οι traders αναθεώρησαν άρδην τα προγνωστικά τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Μέχρι και τις αρχές της εβδομάδας θεωρείτο βέβαιο ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα καταφέρει έστω και με χρονική καθυστέρηση να προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων, προς τα τέλη της χρονιάς. Όμως, πλέον οι traders εκτιμούν ότι ενδεχομένως και η αμερικανική κεντρική τράπεζα να αναγκαστεί σε αυξήσεις των επιτοκίων.
Συγκεκριμένα, οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον 50% πιθανότητα για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων μέχρι τον Οκτώβριο.
«Η Fed βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στην επιβράδυνση της ανάπτυξης και στις ανανεωμένες πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να υπερισχύει ξεκάθαρα», υποστήριξε η Τζούλια Χέρμαν της New York Life Investment Management.
Υπό το κλίμα αυτό, οι χαμένες μετοχές κυριάρχησαν στη συνεδρίαση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Super Micro Computer που κατέρρευσε κατά πάνω από 30% μετά από κατηγορίες για παράνομες εξαγωγές τεχνολογίας AI, εξέλιξη που έπληξε την αξιοπιστία της εταιρείας και προκάλεσε μαζικές ρευστοποιήσεις.
Πιέσεις δέχθηκε και η Tesla, λόγω ομοσπονδιακής έρευνας για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενώ η Nvidia έχασε έδαφος καθώς η άνοδος των επιτοκίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα πλήττουν τον τεχνολογικό κλάδο. Στο ίδιο κλίμα, ο ευρύτερος τεχνολογικός κλάδος και οι εταιρείες ημιαγωγών δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις.
Στις λίγες μετοχές που κινήθηκαν κόντρα στο ρεύμα ξεχώρισε η Planet Labs μετά από ισχυρά αποτελέσματα και συνεργασία με τη Google, αλλά και η FedEx χάρη στα καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα που ανακοίνωσε.
Σε θετικό έδαφος και η Dell, καθώς θεωρείται βασικός ωφελημένος από τα προβλήματα της Super Micro στον κλάδο των AI servers.
Την ίδια στιγμή, ενεργειακές εταιρείες όπως η Chevron κατέγραψαν ήπια άνοδο, επωφελούμενες από τις υψηλές τιμές πετρελαίου, που ενισχύουν τα περιθώρια κέρδους του κλάδου.
