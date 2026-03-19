Η εμπειρία στα καφέ και τα εστιατόρια των λαμπερών οίκων μόδας
Το φαινόμενο των χώρων εστίασης με υπογραφή σχεδιαστή αποδεικνύεται win-win υπόθεση τόσο για τις εταιρίες όσο για τον καταναλωτή
Διεθνείς οίκοι μόδας όπως Dior, Armani και Ralph Lauren επενδύουν σε καφέ και εστιατόρια, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίσουν το brand μέσα από μια βιωματική εμπειρία, σε ένα πιο χαλαρό και καθημερινό περιβάλλον. Πέρα από τις αγορές των ειδών μόδας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με την εταιρία σε ένα άλλο, πιο προσωπικό επίπεδο. Επιλέγει τους προσεκτικά διαμορφωμένους χώρους με τις χαρακτηριστικές πινελιές που καθορίζουν κάθε οίκο μόδας, κι έτσι αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη επαφή με τη φιλοσοφία του οίκου μόδας.
Ο καταναλωτής ικανοποιείται, αφού δεν πίνει απλώς τον καφέ του σε μια καφετέρια, αλλά απολαμβάνει το σύνολο των στιγμών σε έναν προσεγμένο περιβάλλον που συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα του brand. Εδώ το lifestyle κι η αίγλη «παντρεύονται» μετατρέποντας την επίσκεψη σε ένα ξεχωριστό ταξίδι ομορφιάς και γεύσης. Τη στιγμή δε, που για μεγάλη μερίδα κόσμου, η αγορά ενός προϊόντος μόδας δεν είναι εύκολη, ο καθένας μπορεί να βιώσει την αίσθηση της πολυτέλειας μέσα από ένα γεύμα ή ένα ρόφημα σε προσιτή τιμή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα