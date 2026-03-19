Σοκολάτα, άρωμα, καφές: Business με τις μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας
Κάπου ανάμεσα στη δεύτερη οικονομική κρίση και στην πανδημία, αρχίσαμε ως καταναλωτές να γινόμαστε πιο επιλεκτικοί
Εκεί που κάποτε χωρούσαν μεγάλα σχέδια, μπήκαν μικρές απολαύσεις: μια καλή σοκολάτα, ένα ενδιαφέρον άρωμα, ένα φλιτζάνι καφέ που πραγματικά αξίζει τον χρόνο που του αφιερώνεις. Η νέα πολυτέλεια δεν μετριέται πια σε τετραγωνικά ή σε ίππους. Μετριέται σε ένταση εμπειρίας. Οι οικονομολόγοι έχουν έναν όρο για αυτό: το λεγόμενο “lipstick effect”, το «φαινόμενο του κραγιόν». Η ιδέα είναι απλή. Σε περιόδους οικονομικής πίεσης, οι άνθρωποι περιορίζουν τις μεγάλες αγορές, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν μικρές πολυτέλειες.
Το παράδοξο της κρίσης
Στη Μεγάλη Ύφεση του 20ού αιώνα, οι Αμερικανίδες αγόραζαν κραγιόν. Σήμερα, σε έναν κόσμο με πληθωρισμό, γεωπολιτική αστάθεια και μόνιμη αίσθηση αβεβαιότητας, αγοράζουμε κάτι διαφορετικό: single-origin σοκολάτα, niche αρώματα και specialty καφέ. Η εύκολη ερμηνεία θα ήταν ότι πρόκειται απλώς για μικρές παρηγοριές. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει κάτι πιο ενδιαφέρον. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, αυτές οι μικρές απολαύσεις λειτουργούν σαν τελετουργίες.
