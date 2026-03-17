Metlen: Στα 59 ευρώ θέτει τον πήχη η Berenberg – Σύσταση buy και περιθώριο ανόδου τουλάχιστον 60%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δυνατό rebound το 2026-2027, με τις προβλέψεις να δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη EBITDA (+45% το 2026) και EPS (+78% το 2026) - Η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη (undervalued)

1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη σύσταση «αγορά» (buy) διατηρεί η Berenberg σε νέα της έκθεση για τη Metlen. Η τιμή στόχος για τη μετοχή ορίζεται στα 59 ευρώ, με πολύ σημαντικό upside (περιθώριο ανόδου) που ξεπερνά το 60%.

Το core business παραμένει πολύ ισχυρό. Παρά το profit warning, η Berenberg εστιάζει στις ισχυρές επιδόσεις του Core Business παρά τις απώλειες από το MPP.

Η εταιρεία αναμένει να πετύχει κανονικά τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA (€1,9–2,08 δισ.). Η Berenberg προβλέπει ότι ο στόχος παραμένει εφικτός μέχρι το 2029, χωρίς υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης δυναμικής.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

