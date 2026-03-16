Η ανησυχία για τον τουρισμό, οι μεταγραφές αεροδρομίου του ΠΑΣΟΚ, οι κουβέντες της Vodafone με Σταθόπουλο, Βαρδινογιάννη και ΔΕΗ, το πακέτο της Intrum
Χαίρετε, σε λιγότερο από μήνα πια έχουμε Πάσχα, ο καιρός όσο και άστατος αν είναι αρχίζει να μυρίζει Άνοιξη, σήμερα στην Αθήνα δίνει 18 βαθμούς και πάντοτε μετά το Πάσχα έρχεται η καλοκαιρινή προσμονή, για να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα
Τώρα, τα δυσάρεστα νέα είναι ότι αυτή την ώρα το σκηνικό στη Μέση Ανατολή δεν θυμίζει σύρραξη-express, όπως αρχικώς πίστευαν αρκετοί διεθνώς, αλλά μοιάζει πια με έναν κανονικό πόλεμο που, για την ώρα - ευτυχώς, λείπουν μόνο οι χερσαίες επιχειρήσεις. Μακάρι λοιπόν να ισχύσει το καλό σενάριο, ότι δηλαδή οι Αμερικανοί θα χτυπήσουν ακόμα μερικές εβδομάδες, θα κάνουν ό,τι ζημιά θέλουν και έπειτα θα φύγουν (ή θα ρίξουν την ένταση με σποραδικές επιχειρήσεις), θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και έτσι η παγκόσμια οικονομία θα μπει σε μια σχετική κανονικότητα.
Εμείς;
-Στην Αθήνα η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση, συνδράμει τις συμμαχικές δυνάμεις με όλους τους τρόπους (εμφανώς και μη) και φυσικά ανησυχεί για τις εξελίξεις, κυρίως για το πώς θα επηρεαστεί η τουριστική κίνηση που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας. Περνάει και κάτι ζόρια εσχάτως με τις υποκλοπές, πρωτίστως από δικά της λάθη και αβελτηρίες. Το βασικό σενάριο για το τι θα συμβεί στον τουρισμό δεν είναι κακό και αυτό το λένε και οι ξενοδόχοι, αν και περισσότερο μοιάζει σαν κάτι του τύπου think positive ή... ξορκίζουν το κακό παρά βασισμένο σε γεγονότα. Λένε δηλαδή ότι οι τουρίστες δεν θα πάνε φέτος στην Τουρκία, στις χώρες του Κόλπου δηλαδή, στο Ντουμπάι κυρίως, και στην Αίγυπτο, μπορεί να μην πάνε και στην Κύπρο, αλλά θα έρθουν εδώ γιατί είμαστε πιο ασφαλείς. Το πιστεύετε;
ΠΑΣΟΚ
-Στο ΠΑΣΟΚ τώρα το δράμα συνεχίζεται και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο προσώπων και στελεχών είναι το σύνηθες όταν βουλιάζει το καράβι, ήτοι... ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Πρώτη και καλύτερη η Άννα Διαμαντοπούλου που πήρε θέση υπέρ του αρχηγού και κατά του διαγραφέντα Κωνσταντινόπουλου, αφού το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εκλεγεί βουλευτής γιατί αλλιώς δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Έτσι λοιπόν έχει ντιλάρει με τον Ανδρουλάκη να την κατεβάσει στα νότια της Αθήνας ή να τη βάλει σε εκλογική θέση στο Επικρατείας και σου λέει δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε, εγώ μαζί του είμαι. Πετάει ο γάιδαρος... πετάει, καλέ μου Νίκο, αρχηγούλη μου μεγάλε. Θα πείτε, είναι αυτό στάση ζωής για έναν πολιτικό στα 67 του και κατόπιν τόσο πλούσιας καριέρας όπως η κυρία Διαμαντοπούλου; Κοιτάξτε, όλα μέσα στη ζωή είναι και ειδικά όταν μιλάμε για πολιτικούς και μάλιστα επαγγελματίες, δηλαδή τώρα εσείς πιστεύετε ότι αν προ τριετίας την είχε κάνει ο Μητσοτάκης υπουργό, τώρα θα έλεγε τέτοια; Το μόνο που σκέφτομαι είναι μην... αλλάξουν οι συνθήκες και δεν μπορέσει να τηρήσει τον λόγο του ο Ανδρουλάκης (δεν είναι και τόσο βαρύς λογοτιμήτης, ε;) και βρεθεί εκτός η Διαμαντοπούλου, αλλά ξαναλέω αυτά έτσι είναι. Πάντως ο Κωνσταντινόπουλος πήρε πόντους που παρέδωσε την έδρα και πόντους πήρε και ο Γερουλάνος που δεν σιώπησε στη διαγραφή του, όπως επίσης και ο Δούκας, αλλά αυτός έχει μήνες τώρα που δεν σιωπά.
Μεταγραφές αεροδρομίου;
-Στο μεταξύ, μου λέει η πράσινη πηγή μου ότι ο Νίκος ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη μπαλιά μετά τη διεύρυνση με τον Πελεγκρίνι, τον ρεμπέτη κ.λπ. Μιλάνε λέει με Νίνα Κασιμάτη, Θάνο Μωραΐτη και Θεοδώρα Τζάκρη (όλεεεε)! Ειδικά για την τελευταία πεθαίνω, δυνατή πολύ και... σταθερή γιατί κινείται. Εγώ όρκο δεν παίρνω, σας μεταφέρω τι μου λένε οι πηγές, αλλά να, δεν κρατήθηκα και σας τα μεταφέρω άνευ δεσμεύσεως.
Fake news (συνέχεια)
-Διαβάζω αρκετά τις τελευταίες ημέρες για το ευρύτερο ζήτημα των fake news στο διαδίκτυο, βλέπω να συνεχίζεται η επίθεση στην κυβέρνηση για το συνέδριο που διοργάνωσε γι’ αυτά, αλλά δεν έχω δει καμία αντίδραση από όλους όσους είναι «απέναντι» στην πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη να επιχειρηθεί -δια νόμου- η ταυτοποίηση των τρολς που γράφουν ανώνυμα στο διαδίκτυο. Το σαββατοκύριακο όλο το Χ ήταν γεμάτο από ανώνυμες αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία «έφτιαξε» μόνη της στο ΑΙ το boarding pass που έδειχνε ότι ταξίδεψε με κανονική έκτακτη πτήση αεροπορικής γραμμής από το Ομάν στην Αθήνα για να γυρίσει από το Ντουμπάι όπου εργάζεται, μαζί με άλλους 250 επιβάτες. Όλοι γνωρίζουν φυσικά ότι εκτός από το boarding pass οι επιβάτες είναι δηλωμένοι και τσεκαρισμένοι και από την τοπική αστυνομία της χώρας αναχώρησης (Ομάν) και φυσικά βρίσκονται στη λίστα της αεροπορικής εταιρείας, που έχει πρόσβαση και η IATA. Άρα, όσοι γράφουν ότι είναι ψεύτικη η κάρτα επιβίβασης της Μητσοτάκη ξέρουν ότι μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχτεί. Τέλος πάντων, νομίζω είναι γνωστό τουλάχιστον στους μορφωμένους ανθρώπους ότι σημασία έχει «ποιος το λέει» ή εν προκειμένω ποιος το γράφει στα social media (ή αλλού) και όχι τι λέει, αλλά δυστυχώς αυτό για τις μάζες δεν ισχύει και κάπως έτσι ξεκίνησε το παγκόσμιο μπλέξιμο με τα fake news, τα τρολς και την ανωνυμία.
Ο Μητσοτάκης στον Τάκη
-Αυτή την περίοδο λόγω γεγονότων ο Θεοδωρικάκος είναι κινητικότατος αφού ήταν και ο βασικός εισηγητής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το απόγευμα το υπουργείο διοργανώνει εκδήλωση, όπου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μητσοτάκης, ενώ κατά πληροφορίες παρόντες θα είναι, μεταξύ άλλων, ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και αρκετοί άλλοι παράγοντες της οικονομίας.
Μακριά το πλαφόν στο αέριο
-Σήμερα συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης (Παπασταύρου και Τσάφος παρόντες) και ένα από τα ζητήματα που βεβαίως θα τεθούν είναι η αύξηση του κόστους λόγω της ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου. Ρώτησα την καλή ελληνική πηγή μου για το θέμα και μου είπε ότι, παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος είπε μία κουβέντα περί πλαφόν, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν περπατάει.
Το βιομηχανικό ρεύμα
-Άκουσα τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα να λέει ότι σύντομα θα έρθει και μία ρύθμιση για το κόστος του βιομηχανικού ρεύματος. Παρότι καταλαβαίνω ότι η όποια λύση θα απέχει από αυτό που θέλουν και ζητούν εδώ και μήνες οι βιομήχανοι, μαθαίνω ότι σήμερα και αύριο ο Παπασταύρου και ο Τσάφος θα κάνουν την τελική διαπραγμάτευση για το πακέτο με την Κομισιόν. Η λύση θεωρείται σχεδόν διαμορφωμένη, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως είναι γνωστό σε αυτές τις περιπτώσεις.
Συζητήσεις της Vodafone με Σταθόπουλο, ΔΕΗ, Βαρδινογιάννη
-Περνάμε τώρα στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από μια ενδιαφέρουσα είδηση που κυκλοφορεί στην επιχειρηματική πιάτσα τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, οι πληροφορίες θέλουν να είναι υπό συζήτηση ένα σχέδιο για να σπάσει στα τρία η ελληνική θυγατρική της Vodafone. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για το κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας γίνεται συζήτηση με τον Νίκο Σταθόπουλο της BC Partners, ο οποίος ως γνωστόν ελέγχει τη NOVA. Για τις οπτικές ίνες υπάρχουν σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις με τη ΔΕΗ και για το ITC Services (διαχείριση υποδομών τεχνολογίας, συστήματα επικοινωνίας, τεχνική υποστήριξη ΙΤ κ.λπ.) οι συζητήσεις γίνονται με τη Real Consulting, την εταιρεία του Νίκου Βαρδινογιάννη που πρόσφατα διεύρυνε τη μετοχική της βάση με συμμετοχή των Motor Oil, Intracom κ.ά. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για συζητήσεις που εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της Vodafone, συζητήσεις που δεν διεξάγονται και στην καλύτερη συγκυρία και συνεπώς πολλά μπορεί να αλλάξουν. Υπενθυμίζεται ότι και παλιότερα είχε ακουστεί στην αγορά για διαπραγματεύσεις της Vodafone με το private equity Pincus, χωρίς οι πληροφορίες να διαψευστούν, αλλά και χωρίς να επιβεβαιωθούν από τα γεγονότα. Η μητρική Vodafone υπό την CEO, Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει στρατηγική συρρίκνωσης της παρουσίας της σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό ρευστοποιεί μη βασικές δραστηριότητες και θυγατρικές, ώστε να μειώσει χρέος, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους της και να επικεντρωθεί σε βασικές αγορές όπως π.χ. Γερμανία, Βρετανία, Τουρκία, Αφρική. Ειδικότερα, το 2024 ολοκλήρωσε την πώληση της Vodafone Spain στο fund Zegona έναντι 5 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο συμφώνησε και το 2025 ολοκλήρωσε την πώληση της Vodafone Italy στη Swisscom, έναντι περίπου 8 δισ. ευρώ σε μετρητά. Επίσης προ μηνός αποφάσισε να πουλήσει το 50% της κοινοπραξίας Vodafone Ziggo στην Ολλανδία για περίπου 1 δισ. ευρώ, διατηρώντας ποσοστό 10% στον νέο όμιλο που δημιουργείται, το Ziggo Group.
Αύξηση και τον Μάρτιο της επιβατικής κίνησης στο Βενιζέλος
-Με τον αριθμό των ακυρώσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας να ξεπερνά τις 500 πτήσεις -αν αθροίσει κάποιος τις πτήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις, από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, μέχρι σήμερα που ακυρώθηκαν λόγω των προβλημάτων στα αεροδρόμια- είναι εύλογο και το ερώτημα που απασχολεί άπαντες σε σχέση με τις αντοχές του ελληνικού τουρισμού εφέτος, του κλάδου με γνωστή τη συμβολή του στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Σε αυτή την περίοδο της χαμηλής σεζόν του τουρισμού, τα πρώτα μηνύματα έρχονται από την τουριστική κίνηση στην πρωτεύουσα που είναι και αυτή που συγκεντρώνει αυτούς τους μήνες τους ξένους επισκέπτες της χώρας. Την απάντηση έδωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης που έδωσε το «παρών» στην Κρήτη την περασμένη Παρασκευή στο συνέδριο του «Πρώτου Θέματος» και του travel.gr. Ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας, έπειτα από ένα πολύ καλό δίμηνο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με αύξηση στην επιβατική του κίνηση σε διψήφιο ποσοστό κατά 10,8% στα 3,97 εκατ. επιβάτες, έχει συνεχίσει και μέσα στον Μάρτιο ανοδικά, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς που έχουν μετριασθεί στο συν 5%- 6%. Γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνει και τις αντοχές του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία – εξ ου και οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως άλλωστε εκφράστηκαν και στο συνέδριο, για συνέχιση των θετικών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Να σημειώσει εδώ η στήλη ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι δύο προορισμοί που κινούνται περισσότερο σε αυτή την περίοδο της χαμηλής σεζόν, ενώ στα στοιχεία του πρώτου διμήνου του 2026 και στις δύο πόλεις τα νούμερα της διεθνούς κίνησης ήταν πολύ καλά. Στο Ελ. Βενιζέλος η επιβατική κίνηση του εξωτερικού «έτρεξε» με +11,7%, υψηλότερα μάλιστα από το +8,5% της κίνησης εσωτερικού. Στο «Μακεδονία», υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, η συνολική επιβατική κίνηση άγγιξε τις 920 χιλιάδες στο πρώτο δίμηνο, με αύξηση κατά 6,4%. Από το νούμερο αυτό πάνω από το ήμισυ, σχεδόν 537 χιλ. ταξιδιώτες αντιστοιχούν στη διεθνή κίνηση, με άνοδο κατά 5,9% έναντι του πρώτου διμήνου του 2025 και οι υπόλοιποι στην κίνηση εσωτερικού που αυξήθηκε σε ποσοστό 7,1%.
Η πυρηνική επιστρέφει στο τραπέζι και τα βλέμματα στρέφονται στη ΔΕΗ
-Από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός εκστόμισε για πρώτη φορά τη λέξη «πυρηνική» και έδωσε το «παρών» στο Παρίσι, στην παγκόσμια σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια, μαζί με τον υφυπουργό και στενό του συνεργάτη σε θέματα ενέργειας, Νίκο Τσάφο, έχουν αρχίσει ήδη τα στοιχήματα στην αγορά για το ποιοι θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος μιας πιθανής πυρηνικής επένδυσης. Και όπως εύκολα φαντάζεται κανείς, ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που φιγουράρουν στη σχετική λίστα βρίσκεται και αυτό της ΔΕΗ. Άλλωστε, όποιος κοιτάξει τι συμβαίνει γύρω από την Ελλάδα θα διαπιστώσει ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά στο ενεργειακό μείγμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σχεδόν μας έχει περικυκλώσει! Η Τουρκία κατασκευάζει ήδη τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της χώρας στο Akkuyu Nuclear Power Plant. Εκεί θα εγκατασταθούν τέσσερις αντιδραστήρες ισχύος 1.200 MW ο καθένας, προσθέτοντας συνολικά περίπου 4.800 MW στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Το έργο υλοποιείται από τη ρωσική Rosatom. Στη Ρουμανία προχωρά το project μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) της NuScale Power. Προβλέπεται η εγκατάσταση έξι αντιδραστήρων ισχύος με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 462 MW, σε χώρο παλαιού λιγνιτικού σταθμού, αποτελώντας ένα από τα πιο ώριμα projects SMR στην Ευρώπη. Η Βουλγαρία εξετάζει την εγκατάσταση μικρού αρθρωτού αντιδραστήρα περίπου 300 MW στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος, ενώ χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Σλοβακία κινούνται επίσης προς την κατεύθυνση των SMR ως μέσο αντικατάστασης παλαιών θερμικών μονάδων και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Στο παζλ προστέθηκε τις προηγούμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο κρίκο του ενεργειακού συστήματος (και κακώς είχαν βγει μέχρι σήμερα από το κάδρο) σε μια εποχή όπου η απανθρακοποίηση, η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού αλλά και η εκρηκτική ανάπτυξη των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης, απειλούν να καταβροχθίσουν αμέτρητα γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος. Πέραν πάντως του «mea culpa» της Ευρώπης για τα πυρηνικά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι αρθρωτοί αντιδραστήρες πρέπει πρώτα να δοκιμαστούν στην πράξη ώστε να αποδείξουν τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, οι επενδύσεις κρίνονται εξαιρετικά μεγάλες: για παράδειγμα, μια μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 840 MW μπορεί να κοστίζει περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ μια πυρηνική εγκατάσταση ισχύος περί τα 300 MW προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Αυτό επομένως δεν σημαίνει απαραίτητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, κάτι που επιδιώκουν όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ. Θυμάμαι πάντως ότι όταν ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, είχε ερωτηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια από δημοσιογράφους αν υπάρχει ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια, δεν είχε δείξει ιδιαίτερα δεκτικός. Είχε θέσει στο τραπέζι αρκετά ζητήματα προβληματισμού, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, οι κοινωνικές αντιδράσεις κτλ. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει… έτη φωτός. Ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης αλλάζει με ασύλληπτη ταχύτητα και πολλά από όσα θεωρούνταν δεδομένα πριν από λίγα χρόνια επαναξιολογούνται. Άλλωστε η ΔΕΗ δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί ταμπού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Ρουμανία, αλλά και τη Βουλγαρία.
Σημαντική άνοδος για τη Metlen μετά το ράλι του αλουμινίου
-Tο γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή χτυπά κόκκινο, με τη Metlen να μετατρέπει την κρίση σε «καύσιμο» για το δικό της ανοδικό ράλι στο ταμπλό. Η μετοχή πρωταγωνίστησε στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καταγράφοντας ισχυρά κέρδη 4,37% και κλείνοντας στα 37,7 ευρώ, επίπεδα που αποτελούν υψηλό πέντε εβδομάδων και παραπέμπουν σε ανάκτηση του βηματισμού της. Η κινητήριος δύναμη πίσω από την υπεραπόδοση της Metlen δεν είναι άλλη από την κούρσα της τιμής του αλουμινίου, η οποία άγγιξε υψηλά τετραετίας. Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο έχουν προκαλέσει ασφυξία στην προσφορά του μετάλλου, με τον ελληνικό όμιλο να ωφελείται άμεσα ως ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς παραγωγούς στην Ευρώπη. Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τα νέα συμβόλαια που υπογράφει ο όμιλος, καθιστά τη Metlen τον βασικό αποδέκτη των θετικών επιδράσεων από τις διεθνείς αναταράξεις. Η μετοχή, από το αρνητικό ρεκόρ των 33,3 ευρώ στις 3 Μαρτίου, έχει καταγράψει μια σημαντική ανάκαμψη άνω του 14%, μετρώντας μόλις τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στο μεσοδιάστημα. Φαίνεται πως οι τεχνικές πιέσεις και τα rebalancing χαρτοφυλακίων που ταλαιπώρησαν πρόσφατα τη μετοχή ανήκουν στο παρελθόν. Οι στρατηγικές των «ανοιχτών πωλήσεων» (short selling) δείχνουν να πέφτουν στο κενό, καθώς η ελκυστική αποτίμηση και το ράλι των εμπορευμάτων αναγκάζουν τους επενδυτές σε επανατοποθετήσεις.
Η Intrum βγάζει με discount 30% το πακέτο ΗΧΩΡ - Το διεκδικούν Βελάνης και Στέγγος
-Η δευτερογενής αγορά κόκκινων δανείων στην Ελλάδα προσπαθεί να ξαναβρεί τον ρυθμό της, μετά το σοκ από την Απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο τιμολόγησης των δανείων του Νόμου Κατσέλη. Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 23 Μαρτίου, η INTRUM περιμένει δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο κόκκινων στεγαστικών δανείων με την κωδική ονομασία ΗΧΩΡ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 είναι οι διεκδικητές που εξέτασαν από κοντά τα βιβλία του χαρτοφυλακίου. Η Bain Capital με τη γνωστή παρουσία της στην ελληνική αγορά NPLs, η οικογένεια Στέγγου η οποία πρόσφατα είχε αγοράσει, μέσω της Technical Olympic, χαρτοφυλάκιο ακινήτων από την Intrum και ο επιχειρηματίας Βελάνης, γνωστός και από τον κλάδο των μηχανών Singer. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η Bain Capital φαίνεται πως αποσύρει το ενδιαφέρον της. Η Intrum βλέποντας τις δυσκολίες αποφάσισε να διαθέσει το ΗΧΩΡ με σημαντική έκπτωση -30% έναντι των τιμών απόκτησης των ενεχύρων από τους πλειστηριασμούς. Θα μπορούσε βέβαια να είχε προσφέρει αυτή την έκπτωση τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που είχαν βγει σε πλειστηριασμό, αλλά τότε ήταν άλλες εποχές, με άλλα δεδομένα…
Η Attica Group αγόρασε τρία σύγχρονα πλοία ενώ πούλησε πέντε στον Μάριο
-Έντονη κινητικότητα στην Attica Group με αγοραπωλησίες πλοίων. Υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς το σχέδιο ανανέωσης του στόλου. Καταρχάς επιβεβαιώνεται το Dark Room που στις 20 Ιανουαρίου 2026 αποκάλυψε ότι ο όμιλος έχει συμφωνήσει για την πώληση πέντε πλοίων στον Μάριο Ηλιόπουλο. Οι πληροφορίες λένε ότι τα τέσσερα από αυτά προορίζονται για ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Seajets στο εσωτερικό των Κυκλάδων, ενώ το 5ο ταχύπλοο θα παραμείνει στο υφιστάμενο δρομολόγιό του, και πάλι στο κυκλαδικό τόξο. Παράλληλα, ο όμιλος αγόρασε δύο ταχύπλοα τύπου Aero, μεγαλύτερης όμως μεταφορικής ικανότητας επιβατών σε σύγκριση με τα τρία υπάρχοντα που κάνουν τα τελευταία χρόνια δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθουν στην Ελλάδα φορτωμένα σε ειδικού τύπου πλοίο από την Κίνα. Αναμένεται την τρέχουσα εβδομάδα να ξεκινήσουν το ταξίδι προς την Ελλάδα και θα χρειαστεί ένας μήνας για να φτάσουν στον Πειραιά. Εκτός από τα δύο Aero, που είναι οικονομικά όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, η Attica απέκτησε και ένα τρίτο πλοίο, το οποίο είναι ναυπηγημένο στην Ιταλία και μαζί με τα δύο υπό ναυπήγηση E-Flexer -που αναμένεται να παραληφθούν του χρόνου- θα ενισχύσουν, τόσο τις γραμμές της Κρήτης όσο και της Αδριατικής, δημιουργώντας τον πιο σύγχρονο στόλο της αγοράς.
Ο Κυριάκος Μάγειρας... πενθεί
-Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Κυριάκος Μάγειρας, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks του Travel.gr. Στο πάνελ η συζήτηση άρχισε με καύσιμα, εισιτήρια και τουρισμό, αλλά τελικά κατέληξε σε… μαύρα ρούχα. Και όχι από στιλιστική άποψη. Ο Μάγειρας, εξήγησε γιατί εμφανίστηκε ντυμένος σαν να πηγαίνει σε μνημόσυνο: «Φοράμε σκούρα γιατί πενθούμε για το πετρέλαιο που πήγε στα ουράνια». Το χιουμοριστικό πλην όμως καυστικό σχόλιο, συμπύκνωσε όλη την αγωνία της ακτοπλοΐας. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, το κόστος καυσίμων, όπως εξήγησε, έχει εκτοξευθεί έως και 50% σε σχέση με τους υπολογισμούς που είχαν γίνει στον προϋπολογισμό. Οι αρχικοί υπολογισμοί είχαν γίνει με τιμή περίπου 62 δολάρια το βαρέλι. «Από εκεί είναι 100% πάνω το κόστος», είπε. Ο ίδιος παραδέχθηκε: «Είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι γεγονός». Αλλά αμέσως θύμισε ότι το τουριστικό προϊόν δεν είναι μόνο το εισιτήριο, είναι το πλοίο, οι καμπίνες, το πλήρωμα και μια ολόκληρη αλυσίδα μεταφορών που κρατά ζωντανά τα νησιά. Γιατί μαζί με τους τουρίστες ταξιδεύουν και 280 χιλιάδες φορτηγά τον χρόνο. Και αυτά δεν μεταφέρουν ξαπλώστρες, αλλά την ίδια την οικονομία των νησιών. Εκεί κάπου η συζήτηση πήρε και λίγο… παραπολιτικό χρώμα. Γιατί η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την τιμή των μεταφορών: οι ξαπλώστρες μπορεί να κοστίζουν μια μικρή περιουσία στην παραλία, αλλά το εισιτήριο του πλοίου πρέπει να παραμένει σχεδόν συμβολικό. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη ισορροπία: ο επιχειρηματίας της ακτοπλοΐας πιέζεται να κρατά χαμηλές τιμές, η πολιτεία εμφανίζεται υπερευαίσθητη και ο πολίτης θέλει και φθηνό ταξίδι και σύγχρονα πλοία. Όπως σχολίασε, σε πολλές παραλίες στα νησιά μια ξαπλώστρα μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ, χωρίς αυτό να προκαλεί την ίδια ένταση δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο, η σύγκριση που έκανε ο Κ. Μάγειρας δεν είναι δίκαιη, γιατί χωρίς ξαπλώστρα κάνεις διακοπές, χωρίς λεφτά για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια πώς θα πας στο νησί, κολυμπώντας;
Ο Χατζηδάκης και το σχέδιο της κυβέρνησης για την ακτοπλοΐα
-Στο συνέδριο του Greece Talks, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τοποθέτησε τη συζήτηση για την ακτοπλοΐα σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού, αναγνωρίζοντας τόσο τις πιέσεις της αγοράς, όσο και τη μεγάλη κοινωνική ευαισθησία που συνοδεύει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει τον διεθνή πληθωρισμό ή την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, μπορεί όμως να παρέμβει όπου υπάρχουν υπερβολικά περιθώρια κέρδους και να αξιοποιήσει δημοσιονομικά εργαλεία για να περιορίσει την επιβάρυνση στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι πέρυσι μειώθηκαν κατά 50% τα λιμενικά τέλη, μέτρο που συνέβαλε στη συγκράτηση ή ακόμη και στη μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε ορισμένες γραμμές, ενώ παραμένει σε ισχύ και ο μειωμένος ΦΠΑ στο 13% για θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την απορρόφηση μέρους του αυξημένου κόστους καυσίμων, με στόχο να περιοριστούν πιθανές ανατιμήσεις στα εισιτήρια. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής για τις μεταφορές, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει δεκαετή εξαίρεση από ορισμένες νέες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος της ακτοπλοΐας. Την ίδια στιγμή προωθείται ένα σημαντικό πακέτο επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου: περίπου 50 εκατ. ευρώ για την επιδότηση ηλεκτρικών πορθμείων μικρών αποστάσεων, καθώς και περίπου 500 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και το «πρασίνισμα» του ακτοπλοϊκού στόλου. Επιπλέον, δρομολογούνται έργα για το cold ironing στα λιμάνια, δηλαδή τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης των πλοίων από τη στεριά.
Ο Κοπελούζος και στα… αρώματα
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε την περασμένη Παρασκευή 13 Μαρτίου, με την επωνυμία «CoelConcept Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Η έδρα της βρίσκεται στο «στρατηγείο» του Ομίλου Κοπελούζου επί της λεωφόρου Κηφισίας και η… έκπληξη αφορά τον σκοπό της. Αν και ο γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας διαθέτει ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, από το real estate και τις κατασκευές μέχρι τα μεγάλα ενεργειακά projects, δύσκολα θα περίμενε κανείς ότι θα έμπαινε και στον τομέα των… αρωμάτων. Βέβαια, ο ίδιος αν και παραμένει απόλυτα ενεργός και «επιβλέπων», έχει παραδώσει καιρό τώρα τα ηνία στα παιδιά του. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αρωμάτων, παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, η εμπορία οίνων, λοιπών αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων, η αντιπροσώπευση και εμπορία ομοειδών προϊόντων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και πρώτων υλών, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων. Επίσης, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου, αλλά και τεχνητών κεριών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη «Φαέθων Υποδομών Μ.Α.Ε», την οποία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος (είναι ο σύζυγος της κόρης του Δημήτρη Κοπελούζου, Ελμίνας). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Coel Concept συμμετέχουν η Ασημίνα-Ελένη (Ελμίνα) Κοπελούζου, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η Μαρία Λεοντσίνη ως Αντιπρόεδρος και η δικηγόρος Αικατερίνη Ήμελλου ως μέλος.
Στα υψηλά του 2019 η HELLENiQ ENERGY, μία ανάσα από το ρεκόρ 18 ετών
-Τον ρόλο της ως ενός εκ των κορυφαίων ενεργειακών assets στο ελληνικό ταμπλό επιβεβαίωσε η HELLENiQ ENERGY, η οποία σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 4,4% την περασμένη Παρασκευή, κλείνοντας στα 9,5 ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα που είχε να δει η μετοχή από τον Ιούλιο του 2019. Η αγορά φαίνεται να τιμολογεί τα αυξημένα περιθώρια διύλισης που προκύπτουν από την «εκτίναξη» των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά και τη στρατηγική θέση της εταιρείας στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα και τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα και η μετοχή βρίσκεται κοντά στην υπέρβαση των 10 ευρώ. Εάν η HELLENiQ ENERGY καταφέρει να διασπάσει αυτό το όριο, τότε ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο υψηλό 18 ετών, γυρίζοντας το ημερολόγιο πίσω στον Ιούνιο του 2008. Ταυτόχρονα, η εισηγμένη βάζει «πλώρη» για την κεφαλαιοποίηση των 3 δισ. ευρώ, καθώς σήμερα η χρηματιστηριακή της αξία αγγίζει τα 2,9 δισ.
«Αστεράτη» εταιρεία
-Τη δική του εταιρεία, παράλληλα με τη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Αστήρ Παλάς (που διαχειρίζεται το εμβληματικό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης) ίδρυσε την Παρασκευή 13 Μαρτίου ο Ηρακλής Παύλου. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «Clarity Management Consulting Services Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», εδρεύει στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και ο σκοπός της είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και μάρκετινγκ. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ που διαιρείται σε 200 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ το καθένα και έχει καταβληθεί από τον ίδιο τον Ηρακλή Παύλου.
Καταρρέει το real estate στο Ντουμπάι
-Για πολλά χρόνια, το Ντουμπάι ήταν η απάντηση σε κάθε ερώτημα περί ασφαλούς καταφυγίου κεφαλαίων. Οι συναλλαγές έσπαγαν ρεκόρ, οι τιμές είχαν σχεδόν διπλασιαστεί από τα πανδημικά χαμηλά και επενδυτές απ’ όλο τον κόσμο αγόραζαν ακίνητα στο Ντουμπάι. O δείκτης ακινήτων του DFM (Dubai Financial Market δηλαδή Χρηματιστήριο του Ντουμπάι), έχει κατρακυλήσει περισσότερο από -20% μέσα σε πέντε συνεδριάσεις, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του 2026. Η κορύφωση του Δείκτη καταγράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου, στις 16.910 μονάδες. Λίγες μέρες αργότερα κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στον Κόλπο. Σήμερα ο δείκτης ξεκινά από τις 11.500 μονάδες, με συνολική απώλεια που αγγίζει το -30%, από την κορυφή. Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της αγοράς real estate στο Ντουμπάι, με συναλλαγές ύψους 250 δισ. δολαρίων και περισσότερες από 270.000 συμφωνίες. Σύμφωνα με τη Fitch, οι τιμές των ακινήτων στο Ντουμπάι έχουν ανεβεί κατά +60% μεταξύ 2022 και πρώτου τριμήνου 2025.Ο Δείκτης DFMREI μετράει τις μετοχές των εισηγμένων κατασκευαστών και δεν αντικατοπτρίζει άμεσα τις φυσικές τιμές των ακινήτων, που κινούνται με πολύ βραδύτερο ρυθμό. Όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι η κρίση θα περάσει. Από την άλλη πλευρά, η JP Morgan είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η πληθυσμιακή επέκταση του Ντουμπάι δύσκολα θα απορροφήσει τις 300.000-400.000 νέες μονάδες που αναμένονται έως το 2028. Με λίγα λόγια το πρόβλημα προϋπήρχε του πολέμου. Απλώς, τώρα όλα γίνονται πιο γρήγορα…
Δύσκολοι καιροί για τραπεζίτες
-Η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα ανήκει στους κεντρικούς τραπεζίτες. Στις 18 Μαρτίου συνεδριάζει η FED, στις 19 η Τράπεζα της Αγγλίας και ακολουθεί η ΕΚΤ. Το στίγμα θα δώσει και το κλίμα θα διαμορφώσει ο Τζερόμ Πάουελ από τη Νέα Υόρκη. Το πετρέλαιο Brent την Παρασκευή έκλεισε στα 103 δολάρια, η υψηλότερη τιμή από τον Αύγουστο του 2022. Κατέγραψε άνοδο +17% μέσα σε τρεις μέρες. Το αργό πετρέλαιο WTI ακολούθησε στα 98,71 δολάρια. Στην αντλία, ο Αμερικανός οδηγός πληρώνει πλέον 3,63 δολάρια το γαλόνι, ενώ πριν από 15 μέρες πλήρωνε κάτω από 3 δολάρια. Ο Τραμπ του είχε υποσχεθεί ότι δεν θα πληρώνει πάνω από 2 δολάρια. Στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ο πόνος είναι εξίσου μεγάλος. Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Νοέμβριο, με 3 διαδοχικές εβδομάδες πτώσης. Το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου στην Αμερική αναθεωρήθηκε σε +0,7% από +1,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Μισή οικονομία, κυριολεκτικά. Η επιβράδυνση συνδέεται εν μέρει με το κυβερνητικό shutdown του περσινού φθινοπώρου, αλλά και με μια εντυπωσιακή συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης που φαίνεται πως δεν είναι παροδική. Υπό κανονικές συνθήκες, στο σημείο αυτό θα παρέμβαινε η FED ρίχνοντας το κόστος του χρήματος. Αλλά δεν μπορεί. Ο δομικός δείκτης καταναλωτικής δαπάνης PCE (ο αγαπημένος της κεντρικής τράπεζας) σκαρφάλωσε στο 3,1% τον Ιανουάριο, από 3,0% τον Δεκέμβριο. Το υψηλότερο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Το ίδιο μέγεθος είχε πέσει στο 2,6% τον Απρίλιο του 2025, τώρα ανεβαίνει ξανά. Οι αγορές δεν περιμένουν αλλαγή επιτοκίων ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε τον Απρίλιο. Η Fed δηλώνει αδυναμία παρέμβασης, όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις Πάουελ.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα