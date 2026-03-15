Πώς κινείται τώρα η κτηματαγορά, αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά σπιτιού
Σε περιοχές όπως οι συνοικίες του Πειραιά, τα δυτικά προάστια και η Ανατολική Αττική αναζητούν πλέον κατοικία οι υποψήφιοι αγοραστές - Όσο για τους ενοικιαστές, αυτοί στρέφονται μετά το κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά στο Περιστέρι
Παλιότερα διαμερίσματα ηλικίας κάποιων δεκαετιών, σπίτια σε περιοχές που θεωρούνται πιο προσιτές όπως ο Πειραιάς και τα δυτικά προάστια ή εκτός της… πεπατημένης, όπως η Ανατολική Αττική, και κατοικίες που ανήκουν σε χαμηλότερη ενεργειακή κλάση.
Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες μετατοπίζεται τώρα η ζήτηση από πλευράς των υποψήφιων αγοραστών που αναζητούν σπίτι στην Αθήνα, είτε πρόκειται για αγορά είτε ακόμη και για ενοικίαση, όπως προκύπτει με βάση τις αναζητήσεις στις αγγελίες, αλλά και τα μηνύματα που εισπράττουν οι μεσίτες. Μάλιστα οι κατηγορίες αυτές των ακινήτων είναι που παρουσιάζουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ποσοστό ακόμη και στο +29% σε ετήσια βάση, όπως συμβαίνει στα προάστια του Πειραιά, στην περίπτωση της Δραπετσώνας, ή σε αυτήν της Λυκόβρυσης, όπου οι αξίες των σπιτιών καταγράφουν άνοδο στις αγγελίες μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 27%, γεγονός το οποίο αποτυπώνει και την πραγματικότητα αυτήν τη στιγμή στην εγχώρια κτηματαγορά. Οτι δηλαδή σε αυτή τη συγκυρία της πίεσης των εισοδημάτων λόγω αυξημένου κόστους ζωής, σε συνδυασμό με τρεις ακόμη βασικούς παράγοντες, όπως το σερί της ανόδου των τιμών στη διάρκεια της τελευταίας, πλέον, οκταετίας, τη σαφώς πιο περιορισμένη προσφορά νεόδμητων κατοικιών ειδικά στις πιο προσιτές περιοχές, αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασης στη στεγαστική πίστη, το εγχώριο κοινό που ψάχνει σπίτι έχει στραφεί τώρα σε περιοχές που θεωρούνται λιγότερο δημοφιλείς σε σύγκριση με το κέντρο, τα βόρεια και τα νότια προάστια, που ναι μεν συγκεντρώνουν παραδοσιακά και διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως οι τιμές φαίνονται τώρα άπιαστες ειδικά όταν πρόκειται για καινούρια σπίτια.
