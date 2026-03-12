Εκθεση Βερολίνου: H νέα μεγάλη τάση του παγκόσμιου τουρισμού, η Ελλάδα και το Περού

Τρεις μέρες στην έκθεση Βερολίνου (Messe Berlin). Εκατοντάδες ομιλητές, 5.601 εκθέτες από 166 χώρες. Και στο τέλος, αυτά που μένουν