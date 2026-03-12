Εκθεση Βερολίνου: H νέα μεγάλη τάση του παγκόσμιου τουρισμού, η Ελλάδα και το Περού
Εκθεση Βερολίνου: H νέα μεγάλη τάση του παγκόσμιου τουρισμού, η Ελλάδα και το Περού
Τρεις μέρες στην έκθεση Βερολίνου (Messe Berlin). Εκατοντάδες ομιλητές, 5.601 εκθέτες από 166 χώρες. Και στο τέλος, αυτά που μένουν
Η ITB είναι το βαρόμετρο της παγκόσμιας ταξιδιωτικής οικονομίας. Στους δαιδαλώδεις διαδρόμους του Messe Berlin, εκεί που η παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία επιχειρεί κάθε χρονιά να χαρτογραφήσει το μέλλον, η φετινή ITB Berlin 2026 δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Η χρονική συγκυρία δεν ήταν αδιάφορη. Το Σαββατοκύριακο, πριν ανοίξουν οι πύλες της έκθεσης, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν επανέφεραν απότομα τη γεωπολιτική στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης. Και στους διαδρόμους του Messe Berlin, αυτό γινόταν αισθητό με τρόπους διακριτικούς αλλά εύγλωττους.
Στα περίπτερα των χωρών της Μέσης Ανατολής, εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις, τεράστιες οθόνες και προϋπολογισμοί εκατομμυρίων, η εικόνα ήταν ασυνήθιστα ήσυχη. Το περίπτερο της Σαουδικής Αραβίας, ένα από τα πιο επιβλητικά σε ολόκληρη την έκθεση, έμενε συχνά σχεδόν άδειο. Οι λιγοστοί συμμετέχοντες προσπαθούσαν να δώσουν μία εικόνα συνέχειας, αλλά η ανησυχία ήταν εμφανής. Σε μια έκθεση που γιορτάζει το ταξίδι, η γεωπολιτική ήταν ο αόρατος εκθέτης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στα περίπτερα των χωρών της Μέσης Ανατολής, εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις, τεράστιες οθόνες και προϋπολογισμοί εκατομμυρίων, η εικόνα ήταν ασυνήθιστα ήσυχη. Το περίπτερο της Σαουδικής Αραβίας, ένα από τα πιο επιβλητικά σε ολόκληρη την έκθεση, έμενε συχνά σχεδόν άδειο. Οι λιγοστοί συμμετέχοντες προσπαθούσαν να δώσουν μία εικόνα συνέχειας, αλλά η ανησυχία ήταν εμφανής. Σε μια έκθεση που γιορτάζει το ταξίδι, η γεωπολιτική ήταν ο αόρατος εκθέτης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα