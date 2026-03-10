Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street υπό τη σκιά του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης
Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street υπό τη σκιά του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης
Η σύγχυση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ράιτ περί ασφαλούς συνοδείας τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό, που διαψεύστηκαν, αναζωπύρωσε τους φόβους για την ενεργειακή ανασφάλεια - Χάθηκαν τα αρχικά κέρδη στους δείκτες
Η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτυπώθηκε και στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street. Είναι χαρακτηριστικό πως τα αρχικά κέρδη στους δείκτες περιορίστηκαν αισθητά ή και μηδενίστηκαν, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις αντιφατικές ενδείξεις για τις προμήθειες πετρελαίου που επηρεάζουν και τις διεθνείς τιμές.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με οριακή πτώση 0,07% στις 47.706 μονάδες, όπως και ο S&P 500 που υποχώρησε κατά 0,21% στις 6.781 μονάδες. Ο Nasdaq κρατήθηκε ανεπαίσθητα σε θετικό έδαφος στο +0,01% και τις 22.697 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,15% αλλά του 2ετούς κατέβηκε στο 3,58%.
Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί σύντομα, έφερε ανακούφιση στους επενδυτές διεθνώς, τροφοδοτώντας μια ανάκαμψη στις αγορές διεθνώς. Κομβικό ρόλο έπαιξε και η αρχική, ισχυρή διόρθωση στις τιμές του πετρελαίου που έφτασε και το 15%, δεδομένου πως οι φόβοι για ένα ντόμινο αρνητικών συνεπειών από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους μονοπωλούν το ενδιαφέρον των traders.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η Wall Street ξεκίνησε τη συνεδρίαση ανοδικά, διευρύνοντας τα χθεσινά της κέρδη. Ωστόσο, σταδιακά οι δείκτες «ξεφούσκωσαν» μετά τη σύγχυση που προκάλεσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.
Ο Κρις Ράιτ ανέβασε μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίστηκε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία ένα τάνκερ μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, «κουμπώνοντας» με τις προηγούμενες υποσχέσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ωστόσο, η ανάρτηση Ράιτ πολύ γρήγορα διεγράφη, με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού αλλά και τον Λευκό Οίκο να διαψεύδουν την πληροφορία.
Σημειωτέον πως μετά την ανάρτηση Ράιτ, οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν πάνω από 17%, για να «μαζέψουν» λίγο αργότερα κοντά στο 11%. Και η… ψυχρολουσία επεκτάθηκε και στις μετοχές, με τους επενδυτές να εκφράζουν έτσι τη δυσφορία τους.
Οι αγορές ανησυχούν, εξάλλου, ότι μια βαθύτερη διαταραχή στην προσφορά θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν κατεύθυνση στη νομισματική πολιτική, αλλά και να περιορίσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
Σημειωτέον δε, ότι παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή συμπλήρωσε την 11η ημέρα επιχειρήσεων χωρίς για την ώρα ένδειξη αποκλιμάκωσης. Παράλληλα το σχεδόν μπλοκάρισμα των εμπορικών ροών μέσω των Στενού του Ορμούζ έχει υποχρεώσει τις χώρες παραγωγής, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να μειώσουν την παραγωγή τους.
«Ενώ οι επενδυτές καλωσόρισαν την ξαφνική πτώση των τιμών του πετρελαίου, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει μακριά από το να είναι σταθερό, αφήνοντας τις αγορές ευάλωτες σε περαιτέρω μεταβλητότητα», σχολίασε ο Φαουάντ Ραζακζάντα από την Forex.com.
Οι επενδυτές που στοιχημάτιζαν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική λόγω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να παρερμηνεύουν τη στάση της Fed, προειδοποίησε σε σημείωμα της η Bank of America Corp., τονίζοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατηγικών στόχων της κεντρικής τράπεζας, που είναι η σταθερότητα των τιμών και η υποστήριξη της απασχόλησης.
Σε επίπεδο μετοχών, καλή επίδοση κατέγραψε η Micron Technology, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν θετική τη συνεργασία της με την Applied Materials για την ανάπτυξη μνημών για τεχνητή νοημοσύνη.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με οριακή πτώση 0,07% στις 47.706 μονάδες, όπως και ο S&P 500 που υποχώρησε κατά 0,21% στις 6.781 μονάδες. Ο Nasdaq κρατήθηκε ανεπαίσθητα σε θετικό έδαφος στο +0,01% και τις 22.697 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,15% αλλά του 2ετούς κατέβηκε στο 3,58%.
Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί σύντομα, έφερε ανακούφιση στους επενδυτές διεθνώς, τροφοδοτώντας μια ανάκαμψη στις αγορές διεθνώς. Κομβικό ρόλο έπαιξε και η αρχική, ισχυρή διόρθωση στις τιμές του πετρελαίου που έφτασε και το 15%, δεδομένου πως οι φόβοι για ένα ντόμινο αρνητικών συνεπειών από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους μονοπωλούν το ενδιαφέρον των traders.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η Wall Street ξεκίνησε τη συνεδρίαση ανοδικά, διευρύνοντας τα χθεσινά της κέρδη. Ωστόσο, σταδιακά οι δείκτες «ξεφούσκωσαν» μετά τη σύγχυση που προκάλεσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.
Ο Κρις Ράιτ ανέβασε μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίστηκε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία ένα τάνκερ μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, «κουμπώνοντας» με τις προηγούμενες υποσχέσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ωστόσο, η ανάρτηση Ράιτ πολύ γρήγορα διεγράφη, με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού αλλά και τον Λευκό Οίκο να διαψεύδουν την πληροφορία.
Σημειωτέον πως μετά την ανάρτηση Ράιτ, οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν πάνω από 17%, για να «μαζέψουν» λίγο αργότερα κοντά στο 11%. Και η… ψυχρολουσία επεκτάθηκε και στις μετοχές, με τους επενδυτές να εκφράζουν έτσι τη δυσφορία τους.
Οι αγορές ανησυχούν, εξάλλου, ότι μια βαθύτερη διαταραχή στην προσφορά θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν κατεύθυνση στη νομισματική πολιτική, αλλά και να περιορίσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
Σημειωτέον δε, ότι παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή συμπλήρωσε την 11η ημέρα επιχειρήσεων χωρίς για την ώρα ένδειξη αποκλιμάκωσης. Παράλληλα το σχεδόν μπλοκάρισμα των εμπορικών ροών μέσω των Στενού του Ορμούζ έχει υποχρεώσει τις χώρες παραγωγής, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να μειώσουν την παραγωγή τους.
«Ενώ οι επενδυτές καλωσόρισαν την ξαφνική πτώση των τιμών του πετρελαίου, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει μακριά από το να είναι σταθερό, αφήνοντας τις αγορές ευάλωτες σε περαιτέρω μεταβλητότητα», σχολίασε ο Φαουάντ Ραζακζάντα από την Forex.com.
Οι επενδυτές που στοιχημάτιζαν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική λόγω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να παρερμηνεύουν τη στάση της Fed, προειδοποίησε σε σημείωμα της η Bank of America Corp., τονίζοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατηγικών στόχων της κεντρικής τράπεζας, που είναι η σταθερότητα των τιμών και η υποστήριξη της απασχόλησης.
Σε επίπεδο μετοχών, καλή επίδοση κατέγραψε η Micron Technology, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν θετική τη συνεργασία της με την Applied Materials για την ανάπτυξη μνημών για τεχνητή νοημοσύνη.
Η Vertex Pharmaceuticals παρουσίασε ισχυρή άνοδο μετά την ανακοίνωση επιτυχίας σε κλινική δοκιμή για νέο φάρμακο για νεφρική νόσο, ενώ καλές επιδόσης είχαν μεγάλα βιομηχανικά ονόματα όπως η Honeywell και η 3M και η Caterpillar.
Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες ακολουθώντας την ραγδαία διόρθωση των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού.
Υπό σημαντική πίεση βρέθηκε και η Boeing, που πέρα από το πάγωμα στις παραγγελίες νέων αεροσκαφών λόγω της κρίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα προβλήματα στην παραγωγή και την παράδοση του 737 MAX.
Στις χαμένες και η Salesforce που πιέστηκε από τις αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με τις επιδόσεις στις εκτιμήσεις εσόδων και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο λογισμικό.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες ακολουθώντας την ραγδαία διόρθωση των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού.
Υπό σημαντική πίεση βρέθηκε και η Boeing, που πέρα από το πάγωμα στις παραγγελίες νέων αεροσκαφών λόγω της κρίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα προβλήματα στην παραγωγή και την παράδοση του 737 MAX.
Στις χαμένες και η Salesforce που πιέστηκε από τις αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με τις επιδόσεις στις εκτιμήσεις εσόδων και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο λογισμικό.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα