Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street υπό τη σκιά του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης

Η σύγχυση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ράιτ περί ασφαλούς συνοδείας τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό, που διαψεύστηκαν, αναζωπύρωσε τους φόβους για την ενεργειακή ανασφάλεια - Χάθηκαν τα αρχικά κέρδη στους δείκτες