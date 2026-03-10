Συνδρομή 38.000 ευρώ σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής
Σύμφωνα με τον ιδρυτή του «η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια» και το επιβεβαιώνουν οι 1.000 άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη
Η ετήσια συνδρομή αγγίζει σχεδόν τα 38.000 ευρώ. Παρ΄όλα αυτά, περίπου 1.000 είναι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη λίστα αναμονής περιμένοντας με αγωνία να γίνουν μέλη του δημοφιλούς δικτύου πολυτελών γυμναστηρίων Equinox. Με 115 γυμναστήρια στις ΗΠΑ και διεθνώς -και σχέδια για ακόμα 40- η Equinox διευρύνει το επιχειρηματικό της μοντέλο, στοχεύοντας σε μια πιο ολιστική προσέγγιση για ευεξία.
Το Optimize που λανσάρει το δίκτυο, δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα συνδρομή, αλλά για ένα πλήρως προσαρμοσμένο πρόγραμμα στις ανάγκες του πελάτη με στόχο την καλή υγεία. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές, συνεδρίες με διατροφολόγους και ειδικούς για την καλή ποιότητα ύπνου, με στόχο την ενίσχυση της φυσικής απόδοσης και της λειτουργίας του σώματος. Μασάζ και θεραπείες αποκατάστασης είναι ενσωματωμένα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Επιπλέον, ειδικός οργανώνει και συντονίζει όλα τα δεδομένα υγείας και ευεξίας για κάθε μέλος, ενώ διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις με εξειδικευμένες εταιρίες.
