Επιστροφή στα κέρδη στη Wall Street - Η παρέμβαση Τραμπ άλλαξε στο παρά πέντε το κλίμα

Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας άμεσα θετική αντίδραση στους δείκτες - Στις κερδισμένες οι πετρελαϊκές λόγω του ράλι του μαύρου χρυσού - Δυναμικό comeback από τις τεχνολογικές