Επιστροφή στα κέρδη στη Wall Street - Η παρέμβαση Τραμπ άλλαξε στο παρά πέντε το κλίμα
Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας άμεσα θετική αντίδραση στους δείκτες - Στις κερδισμένες οι πετρελαϊκές λόγω του ράλι του μαύρου χρυσού - Δυναμικό comeback από τις τεχνολογικές
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατήρησε τη νευρικότητα στη Wall Street, με τις μετοχές να περιορίζουν τις αρχικές τους απώλειες και να καταφέρνουν να περάσουν σε θετικό έδαφος, κυριολεκτικά στο φώτο φίνις, χάρη στη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones γύρισε θετικός στο +0,50% και τις 47.740 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,83% στις 6.795 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,38% φτάνοντας τις 22.695 μονάδες.
Πάντως, στα επίπεδα αυτά η αγορά παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Νοέμβριο, δεδομένων και των σημαντικών απωλειών της περασμένης εβδομάδας.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,10% και του 2ετούς στο 3,55%.
«Περιμένουμε οι αγορές να παραμείνουν βραχυπρόθεσμα προσανατολισμένες στις εξελίξεις, με έντονη μεταβλητότητα και επηρεασμένες από τις ειδήσεις όσο εξελίσσεται η σύγκρουση αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Κάρολ Σλάιφ της BMO Private Wealth.
«Αν και η μεταβλητότητα μπορεί να είναι δυσάρεστη και ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω προκαλώντας βραχυπρόθεσμες απώλειες στις μετοχές, συνήθως είναι σύντομη όταν φτάνει σε ακραία επίπεδα», υποστήριξε ο Άντονι Σαλγκιμπένε της Ameriprise, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους επενδυτές να τοποθετηθούν μακροπρόθεσμα στην αγορά, αντί να πουλήσουν.
Οι αγορές έχουν κλονιστεί καθώς τα αμοιβαία πλήγματα συνεχίζονται, ενώ η σχεδόν πλήρης διακοπή της διέλευσης δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ έχει περιορίσει σημαντικά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να αυξήσει τις εξαγωγές μέσω εναλλακτικής διαδρομής. Σε τέλμα έχει ήδη περιέλθει η παραγωγή στο Ιράκ, ενώ περικοπές ξεκίνησε αναγκαστικά το Κατάρ και το Μπαχρέιν.
Ο συνδυασμός αυτός αποδείχτηκε… τοξικός για τις πετρελαϊκές τιμές με το Brent να εκτινάσσεται κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι τιμές του μαύρου χρυσού σταθεροποιήθηκαν λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, μετά τις πληροφορίες ότι συζητείται «άνοιγμα» των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τις χώρες του G7 και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.
Πράγματι, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη τους, δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη στήριξη της ενεργειακής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, αν και σε πρώτη φάση δεν έλαβαν τελική απόφαση. Ωστόσο, το θέμα θα συζητηθεί και πάλι αύριο Τρίτη, σε νέα συνάντηση της Ομάδας αυτή τη φορά σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας.
Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε τα πάνω κάτω με δήλωση του σε δημοσιογράφο του CBS News, ο οποίος μετέφερε τα σχόλιά του σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».
«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει για τη διάρκεια του πολέμου, το οποίο υπολόγιζε σε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.
Πάντως, παρά τη μεταβλητότητα που έχει προκαλέσει η άνοδος των τιμών ενέργειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις, η Morgan Stanley σε ανάλυση της δήλωσε ότι διατηρεί θετική στάση για την πορεία των αμερικανικών μετοχών σε ορίζοντα έξι έως δώδεκα μηνών.
Όπως σημείωσε ο αναλυτής, Μάικλ Γουίλσον, «βρισκόμαστε πιθανότατα πιο κοντά στο τέλος αυτής της σταδιακής διόρθωσης παρά στην αρχή της», προσθέτοντας ότι η δυναμική των εταιρικών κερδών αναμένεται να βελτιώσει και πάλι τη δυναμική της αγοράς.
«Η βασική μας εκτίμηση παραμένει ότι τυχόν πρόσθετη αδυναμία στο άμεσο διάστημα θα δημιουργήσει ευκαιρία για αύξηση θέσεων σε κυκλικούς κλάδους που προτιμούμε μεσοπρόθεσμα», έγραψε ο Γουίλσον, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας, της κατανάλωσης και των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης.
Σε επίπεδο μετοχών, ο κλάδος των αερομεταφορών δέχθηκε σημαντικές πιέσεις, καθώς η άνοδος του κόστους των καυσίμων επιβαρύνει άμεσα τα λειτουργικά τους έξοδα και αναθεωρεί επί τα χείρω τις εκτιμήσεις για τα επίπεδα ταξιδιωτικής ζήτησης τους επόμενους μήνες, γεγονός που θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία τους. Ανάμεσα τους, οι μετοχές των Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines και Southwest Airlines.
Η επιβάρυνση του κλάδου οδηγεί άμεσα και σε ακυρώσεις παραγγελιών για νέα αεροσκάφη, κάτι που άσκησε πιέσεις στη μετοχή της Boeing.
Απώλειες κατέγραψε επίσης η Caterpillar, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι η πιθανότητα επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση για βιομηχανικό εξοπλισμό, αλλά και η Home Depot, με την αγορά να προεξοφλεί ότι το υψηλότερο κόστος ενέργειας και τα αυξημένα επιτόκια ενδέχεται να περιορίσουν τις δαπάνες των νοικοκυριών.
Στον αντίποδα στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκαν οι πετρελαϊκές, όπως οι ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips και Occidental Petroleum, ακολουθώντας το συνεχιζόμενο ράλι του μαύρου χρυσού που θα φέρει αυξημένα έσοδα στον κλάδο.
Επίσης, ανάκαμψη κατέγραψαν πολλές από τις Big Tech, βοηθώντας τον κλάδο να καλύψει μικρό μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών.
Ξεχώρισε η Nvidia, με τους επενδυτές να τοποθετούνται και πάλι στον κλάδο των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης, συμπαρασύροντας προς τα πάνω κι άλλες εταιρείες μικροτσίπ, όπως η Broadcom, η AMD και η Micron Technology.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Apple, που συνεχίζει να λειτουργεί ως σχετικά «αμυντική» επιλογή για πολλούς επενδυτές σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και η Alphabet, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επωφελείται από την ισχυρή θέση της στην ψηφιακή διαφήμιση και στις υπηρεσίες ΑΙ.
Πηγή: Newmoney.gr
