Πετρέλαιο: Βουτιά κάτω από τα $90 μετά το ράλι προς τα $120
Το αργό υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια μετά το εκρηκτικό ράλι προς τα 120, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και οι κινήσεις της G7 προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στις αγορές
Μεγάλη υποχώρηση παρουσίασαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου λίγο μετά το κλείσιμο των συναλλαγών, αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.
Tο διεθνές benchmark Brent κατέγραφε πτώση 4,6%, στα 88,43 δολάρια, το αμερικανικό αργό WTI υποχωρούσε κατά 6,19%, στα 85,27 δολάρια το βαρέλι
Ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνομιλία με το CBS News ότι πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται να τα αναλάβει». Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σύντομα.
Νωρίτερα, τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) είχαν κλείσει με άνοδο 4,26% στα 94,77 δολάρια το βαρέλι. Στη διάρκεια της νύχτας, το WTI είχε εκτιναχθεί έως τα 119,48 δολάρια, καθώς τα αραβικά κράτη του Κόλπου περιόρισαν την παραγωγή τους λόγω της διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά εξαιτίας των απειλών από το Ιράν.
Το Brent ενισχύθηκε κατά 6,76% κλείνοντας στα 98,96 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει τα 119,50 δολάρια. Ήταν η πρώτη φορά από το 2022 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Τρίτη τηλεδιάσκεψη για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συντονισμένης απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά τη συνάντηση.
Τη Δευτέρα είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7 για τον πόλεμο με το Ιράν. Σε κοινή ανακοίνωση υπογράμμισαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων, για τη στήριξη της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Στην ομάδα συμμετέχουν οι Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.
Η μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου
Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στην ιστορία, σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Rapidan Energy. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.
Σύμφωνα με τον Γιανίβ Σαχ, αντιπρόεδρο αγορών πετρελαίου της Rystad Energy, η τιμή του Brent θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 135 δολάρια το βαρέλι εάν η σημερινή κατάσταση παραμείνει για τέσσερις μήνες. Αν οι συνθήκες διατηρηθούν για δύο μήνες, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν πάνω από τα 110 δολάρια.
Λίγο μετά την εκτόξευση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια κατά το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου «βραχυπρόθεσμα είναι ένα πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν.
«Μόνο οι ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο», πρόσθεσε.
Τα κράτη του Κόλπου περιορίζουν την παραγωγή
Τα κράτη του Κόλπου έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή τους καθώς εξαντλούνται οι αποθηκευτικοί χώροι, με μεγάλες ποσότητες αργού να παραμένουν αδιάθετες λόγω της διακοπής των εξαγωγών από τα Στενά του Ορμούζ.
Πολλά δεξαμενόπλοια αποφεύγουν να διασχίσουν το στενό πέρασμα φοβούμενα πιθανές επιθέσεις από το Ιράν.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι τα δεξαμενόπλοια πρέπει να είναι «ιδιαίτερα προσεκτικά».
«Όσο η κατάσταση παραμένει επισφαλής, όλα τα δεξαμενόπλοια και γενικότερα η ναυσιπλοΐα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», δήλωσε σε συνέντευξή του.
Η πέμπτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα του OPEC, το Κουβέιτ, ανακοίνωσε το Σάββατο προληπτικές περικοπές στην παραγωγή και στη λειτουργία των διυλιστηρίων λόγω «ιρανικών απειλών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».
Η κρατική Kuwait Petroleum Corp. δεν διευκρίνισε το μέγεθος των περικοπών.
Στο Ιράκ, δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό του OPEC, η παραγωγή έχει καταρρεύσει. Η παραγωγή από τα τρία βασικά πετρελαϊκά κοιτάσματα του νότου έχει μειωθεί κατά 70%, φθάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 4,3 εκατομμύρια πριν από τον πόλεμο.
Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, ανακοίνωσαν ότι διαχειρίζονται «με προσοχή» την παραγωγή από τα υπεράκτια κοιτάσματα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αποθήκευσης. Η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) διευκρίνισε ότι οι χερσαίες εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά.
Την ίδια ώρα, ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, παρά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι «έχει ήδη κερδηθεί». Το Ιράν όρισε ως νέο ανώτατο ηγέτη τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα πρώτα στάδια του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά θα επανέλθει σταδιακά μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες εξουδετερώσουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί δεξαμενόπλοια.
«Δεν απέχουμε πολύ από τη στιγμή που θα δούμε μια πιο κανονική ροή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο CNN. «Δεν βρισκόμαστε ακόμη κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα κυκλοφορίας. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά ακόμη και στο χειρότερο σενάριο μιλάμε για λίγες εβδομάδες, όχι για μήνες».
