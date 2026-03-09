Πετρέλαιο: Βουτιά κάτω από τα $90 μετά το ράλι προς τα $120

Κλείσιμο

Μεγάλη υποχώρηση παρουσίασαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου λίγο μετά το κλείσιμο των συναλλαγών, αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειώνδήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο τωνTο διεθνές benchmark Brent κατέγραφε πτώση 4,6%, στα 88,43 δολάρια, το αμερικανικό αργό WTI υποχωρούσε κατά 6,19%, στα 85,27 δολάρια το βαρέλιΟ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνομιλία με τοότι πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται να τα αναλάβει». Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σύντομα.Νωρίτερα, τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) είχαν κλείσει με άνοδο 4,26% στα 94,77 δολάρια το βαρέλι. Στη διάρκεια της νύχτας, το WTI είχε εκτιναχθεί έως τα 119,48 δολάρια, καθώς τα αραβικά κράτη του Κόλπου περιόρισαν την παραγωγή τους λόγω της διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά εξαιτίας των απειλών από το Ιράν.Το Brent ενισχύθηκε κατά 6,76% κλείνοντας στα 98,96 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει τα 119,50 δολάρια. Ήταν η πρώτη φορά από το 2022 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Τρίτη τηλεδιάσκεψη για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συντονισμένης απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά τη συνάντηση.Τη Δευτέρα είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7 για τον πόλεμο με το Ιράν. Σε κοινή ανακοίνωση υπογράμμισαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων, για τη στήριξη της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Στην ομάδα συμμετέχουν οι Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στην ιστορία, σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Rapidan Energy. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.Σύμφωνα με τον Γιανίβ Σαχ, αντιπρόεδρο αγορών πετρελαίου της Rystad Energy, η τιμή του Brent θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 135 δολάρια το βαρέλι εάν η σημερινή κατάσταση παραμείνει για τέσσερις μήνες. Αν οι συνθήκες διατηρηθούν για δύο μήνες, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν πάνω από τα 110 δολάρια.Λίγο μετά την εκτόξευση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια κατά το άνοιγμα της αγοράς την Κυριακή το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου «βραχυπρόθεσμα είναι ένα πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν.«Μόνο οι ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο», πρόσθεσε.Τα κράτη του Κόλπου έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή τους καθώς εξαντλούνται οι αποθηκευτικοί χώροι, με μεγάλες ποσότητες αργού να παραμένουν αδιάθετες λόγω της διακοπής των εξαγωγών από τα Στενά του Ορμούζ.