Euroxx για Τράπεζα Πειραιώς: Θετική προοπτική, υψηλότερη των εκτιμήσεων της αγοράς η μερισματική πολιτική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα Πειραιώς Euroxx

Euroxx για Τράπεζα Πειραιώς: Θετική προοπτική, υψηλότερη των εκτιμήσεων της αγοράς η μερισματική πολιτική

Iδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές η υψηλή μερισματική απόδοση 9.2%, δεδομένης της ισχυρής αναμενόμενης αύξησης των καθαρών κερδών (με CAGR 10% για την περίοδο 2025-30)

Euroxx για Τράπεζα Πειραιώς: Θετική προοπτική, υψηλότερη των εκτιμήσεων της αγοράς η μερισματική πολιτική
2 ΣΧΟΛΙΑ

Η προοπτική για την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει θετική, μετά την ανακοίνωση της αναθεωρημένης στρατηγικής της, με στόχους που εκτείνονται έως το 2030. Όπως αναφέρει σημείωμα της Euroxx, το guidance για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τους ρυθμούς ανάπτυξης είναι γενικά σύμφωνο με τις εκτιμήσεις της αγοράς και τις δικές της προβλέψεις, εκτός από τη μερισματική πολιτική (DPS), η οποία είναι υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής.

Συγκεκριμένα, για το 2028, με EPS 1,1 ευρώ και DPS 0,70 ευρώ, η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται με P/E 6,9x και μερισματική απόδοση 9,2%, στοιχεία που η Euroxx θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστικά, δεδομένης της ισχυρής αύξησης των καθαρών κερδών (CAGR 10% για την περίοδο 2025-30). Εξού και θεωρεί ότι η μετοχή, στην οποία δίνει τιμή στόχο 9,4 ευρώ με σύσταση OW (overweight – υπεραπόδοση), είναι υποτιμημένη.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης