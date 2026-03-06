Euroxx για Τράπεζα Πειραιώς: Θετική προοπτική, υψηλότερη των εκτιμήσεων της αγοράς η μερισματική πολιτική

Η προοπτική για την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει θετική, μετά την ανακοίνωση της αναθεωρημένης στρατηγικής της, με στόχους που εκτείνονται έως το 2030. Όπως αναφέρει σημείωμα της Euroxx, το guidance για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τους ρυθμούς ανάπτυξης είναι γενικά σύμφωνο με τις εκτιμήσεις της αγοράς και τις δικές της προβλέψεις, εκτός από τη μερισματική πολιτική (DPS), η οποία είναι υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής.



Συγκεκριμένα, για το 2028, με EPS 1,1 ευρώ και DPS 0,70 ευρώ, η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται με P/E 6,9x και μερισματική απόδοση 9,2%, στοιχεία που η Euroxx θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστικά, δεδομένης της ισχυρής αύξησης των καθαρών κερδών (CAGR 10% για την περίοδο 2025-30). Εξού και θεωρεί ότι η μετοχή, στην οποία δίνει τιμή στόχο 9,4 ευρώ με σύσταση OW (overweight – υπεραπόδοση), είναι υποτιμημένη.

