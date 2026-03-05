Τράπεζα Κύπρου: Τα ισχυρά μαξιλάρια και οι υψηλές διανομές από τα κέρδη
Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για περαιτέρω διανομές από τα buffers
To ενδεχόμενο να ενισχυθούν τα επιτόκια από την ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης ακόμη και μέσα στη χρονιά, καταγράφουν διεθνείς αναλυτές στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όπως σημείωσε η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου η οποία επεσήμανε ωστόσο πως μια τέτοια παραδοχή δεν την έχει συνυπολογίσει στο business plan της.
Ακόμη όμως και έτσι η ευαισθησία του συγκροτήματος είναι για κάθε 25 μονάδες βάσης πάνω ή κάτω, αύξηση ή απώλεια του εσόδου των τόκων κατά 16 εκατ. ευρώ. Συγxρόνως η διοίκηση θεωρεί πως η τράπεζα είναι εξαιρετικά καλά κεφαλαιοποιημένη για να ανησυχεί για παρόμοιες εξελίξεις.
Ακόμη και μετά τις διανομές από τα κέρδη που υπολογίζονται σε 90% το 2026 και σε 100% το 2027 και το 2028 ο κ. Πανίκος Νικολάου (κεντρ. φωτ.) σημείωσε πως το κεφαλαιακό buffer της τράπεζας είναι υψηλότερο των 600 εκατ. ευρώ.
Ερωτηθείσα η διοίκηση της τράπεζας για το αν σκοπεύει να δώσει και τμήμα του κεφαλαίου σε διανομές και να αυξήσει το ποσοστό πάνω από 100% η τράπεζα χωρίς να το αποκλείσει καθόλου τόνισε πως είναι πρωθύστερο στην παρούσα φάση.
