Τα έξυπνα ξυπνητήρια που δεν επιτρέπουν να κοιμηθείτε 5 λεπτά ακόμα
Τα έξυπνα ξυπνητήρια που δεν επιτρέπουν να κοιμηθείτε 5 λεπτά ακόμα
Από δονήσεις, μέχρι ποινές και συσκευές που το «σκάνε» για να σηκωθείτε από το κρεβάτι να τις πιάσετε, η τεχνολογία εγγυάται την σίγουρη αφύπνιση
Ένας από τους πιο μισητούς ήχους είναι εκείνος του ξυπνητηριού. Ενοχλητικός, επίμονος, μονότονος. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας καινούριας ημέρας γεμάτη υποχρεώσεις. Την Παρασκευή το βράδυ δεν είναι τυχαία η ανακούφιση που νιώθουν οι περισσότεροι όταν συνειδητοποιούν ότι δε θα χρειαστεί να ρυθμίσουν το ξυπνητήρι για την επομένη. Ακόμα και τα… Στρουμφάκια το μισούν και του αφιέρωσαν ολόκληρο τραγούδι, όπου φαντασιώνονται έναν κόσμο χωρίς αυτό, λαχταριστό.
Στην αγορά, όμως, κυκλοφορούν μοντέλα που απέχουν σημαντικά από το συμβατικό ξυπνητήρι. Κάποια από αυτά έχουν σχεδιαστεί για να μας ξυπνούν ήπια, με χαλαρωτικές μελωδίες, τιτιβίσματα πουλιών και προσομοίωση της ανατολής, ενώ άλλα έχουν δημιουργηθεί από… σαδιστές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην αγορά, όμως, κυκλοφορούν μοντέλα που απέχουν σημαντικά από το συμβατικό ξυπνητήρι. Κάποια από αυτά έχουν σχεδιαστεί για να μας ξυπνούν ήπια, με χαλαρωτικές μελωδίες, τιτιβίσματα πουλιών και προσομοίωση της ανατολής, ενώ άλλα έχουν δημιουργηθεί από… σαδιστές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα