Φωτιά σε γήπεδο στην Ελβετία: Πρώην άσος της Ίντερ σε ρόλο πυροσβέστη πήρε την μάνικα και την έσβησε, δείτε βίντεο
SPORTS
Ο Εζεκιέλ Σκελότο που έχει αγωνιστεί σε Ίντερ και Μπράιτον πήρε τη μάνικα και έσβησε τη φωτιά στο ματς της Παραντίσο με την Μπαβουά για την 3η κατηγορία στην Ελβετία

Μία φωτιά που ξέσπασε ακριβώς πίσω από τη γραμμή του άουτ λίγο έφερε αναστάτωση στην αναμέτρηση της Παραντίσο με την Μπαβουά, ωστόσο την κατάσταση πήρε στα χέρια του ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ιταλίας.

Ο λόγος για τον Εζέκιελ Σκελότο, που αγωνίζεται με τη φανέλα της πρώτης και, δίχως να χάσει καιρό, έσπευσε στο σημείο με λάστιχο και κατάφερε να σβήσει άμεσα την πυρκαγιά

Ο 37χρονος μπακ χαφ αγωνίζεται πλέον στη Γ' κατηγορία της Ελβετίας, έχοντας πίσω του μία τεράστια καριέρα κατά την οποία έπαιξε, μεταξύ άλλων, σε Αταλάντα, Τσεζένα, Ίντερ, Πάρμα, Κιέβο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπράιτον και Ρασίνγκ Κλουμπ.

Το 2012 δε, είχε καταγράψει και τη μοναδική του συμμετοχή με τη Σκουάντρα Ατζούρα, παίζοντας στη φιλική ήττα, 2-1, από την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

