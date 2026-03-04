Euroxx για Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και γενναίες διανομές έως 100% των κερδών μέχρι το 2028

Η χρηματιστηριακή δίνει για τη μετοχή τιμή στόχο τα 11 ευρώ για τη μετοχή και σύσταση Overweight - Οι αποδόσεις για τους μετόχους μπορεί να ξεπεράσουν το 10% ετησίως