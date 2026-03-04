Euroxx για Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και γενναίες διανομές έως 100% των κερδών μέχρι το 2028
Η χρηματιστηριακή δίνει για τη μετοχή τιμή στόχο τα 11 ευρώ για τη μετοχή και σύσταση Overweight - Οι αποδόσεις για τους μετόχους μπορεί να ξεπεράσουν το 10% ετησίως
Η Τράπεζα Κύπρου στοχεύει σε αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 20% και σε πολύ υψηλές διανομές προς τους μετόχους έως το 2028, διαθέτοντας ισχυρά κεφαλαιακά «μαξιλάρια», υψηλή ρευστότητα και περιορισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αναφέρει σε σημείωμά της η Euroxx Securities η οποία δίνει τιμή στόχο τα 11 ευρώ για τη μετοχή (τελευταίο κλείσιμο στα 8,62 ευρω) και σύσταση Overweight.
Η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε στους επενδυτές το νέο στρατηγικό της πλάνο σε investor day που πραγματοποιήθηκε χθες, με τη διοίκηση να θέτει φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους για υψηλή κερδοφορία και γενναίες διανομές στους μετόχους τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με το πλάνο της διοίκησης, η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στα μέσα επίπεδα της δεκαετίας, ενώ σε σενάριο ελάχιστου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 15% η απόδοση εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει το 20%.
