Axia – Alpha Finance για την κρίση στη Μ. Ανατολή: Οι επιπτώσεις σε ελληνική οικονομία, τουρισμό και Χρηματιστήριο

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Περιορισμένος εκτιμάει, ότι είναι προς το παρόν ο άμεσος αντίκτυπος στις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη σύγκρουση στο Ιράν , η. Ωστόσο, όπως τονίζεται σε σημερινό report, η εκτίμηση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της κρίσης.Σε επίπεδο συναλλαγών, αναμένεται μια αρχική αντίδραση αποφυγής ρίσκου στο ΧΑ, ως μια πρώτη αντίδραση των επενδυτών στη σύγκρουση και σε ευθυγράμμιση με τα υπόλοιπα διεθνή χρηματιστήρια. Παρ’ όλα αυτά, η Axia δεν αναμένει υπερβολική αντίδραση της αγοράς, καθώς το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος είχε προαναγγελθεί. Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιη ητης σύγκρουσης.Η στροφή προςαναμένεται να επηρεάσει το σύνολο της αγοράς, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να επανατοποθετηθούν με πιο αμυντική στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, η Axia αναμένει πιέσεις τόσο στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης —και ιδίως σε όσες έχουν καταγράψει τις καλύτερες επιδόσεις από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών— όσο και σε μετοχές της περιφέρειας, που ενδέχεται να θεωρηθούν πιο ευάλωτες.Σε δεύτερο χρόνο, εκτιμάει ότι υπάρχουν εταιρείες με περιορισμένη έκθεση στη σύγκρουση, ακόμη και σε σενάρια κλιμάκωσης, και με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ.

Ως προς την ελληνική οικονομία, βραχυπρόθεσμα αναμένεται αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εάν η σύγκρουση παραταθεί, οι αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να ενταθούν. Η διατήρηση υψηλών τιμών ενέργειας θα αυξήσει το κόστος παραγωγής, θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχομένως θα διαταράξει εφοδιαστικές αλυσίδες και εμπορικές ροές, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και καταναλωτική εμπιστοσύνη.



Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε περίπτωση παρατεταμένων εχθροπραξιών ή ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης, ο τουριστικός τομέας —που συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα πάνω από το 25% του ελληνικού ΑΕΠ— ενδέχεται να αντιμετωπίσει πιέσεις, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή.

