Αλμα 25% κάνουν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω της κρίσης στο Ιράν

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και των φόβων για διαταραχή των ενεργειακών ροών