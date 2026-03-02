Αλμα 25% κάνουν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω της κρίσης στο Ιράν
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και των φόβων για διαταραχή των ενεργειακών ροών
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσαν τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Τα συμβόλαια αναφοράς σημείωσαν άνοδο έως και 25% — τη μεγαλύτερη από τον Αύγουστο του 2023 — μετά τη σχεδόν πλήρη παύση της κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι τιμές του πετρελαίου.
Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης — σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου — διαπραγματεύονταν 20% υψηλότερα, στα 38,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 8:04 π.μ. στο Άμστερνταμ.
Η κατάσταση εγκυμονεί τον σοβαρότερο κλυδωνισμό στις αγορές φυσικού αερίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, που ανέτρεψε τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Αν και οι περισσότερες ποσότητες LNG από τη Μέση Ανατολή κατευθύνονται προς την Ασία, οποιαδήποτε διακοπή θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές προμήθειες, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα και η περιοχή χρειάζεται να εισαγάγει μεγάλους όγκους LNG αυτό το καλοκαίρι για να τα αναπληρώσει ενόψει του επόμενου χειμώνα. Εάν η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ διακοπεί για έναν μήνα, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group.
