Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή χτυπά το Χρηματιστήριο Αθηνών, απώλειες 3% για τον Γενικό Δείκτη
Αθρόες ρευστοποιήσεις στην Αθήνα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Ο ΓΔ έφτασε κάτω από τις 2.200 μονάδες στα χαμηλά ημέρας - «Βουτιά» άνω του 4% για τις τράπεζες - Κέρδη άνω του 1% για τα διυλιστήρια
Με το «αριστερό» ξεκίνησε ο Μάρτιος στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο πλήττεται έντονα λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Γεωπολιτικό «σεισμό» έχει προκαλέσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων στη χώρα συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αρκετών άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει δεσμευθεί για περαιτέρω δράση κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε νέα αντίποινα.
Οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα και εκφράζουν τους φόβους τους για ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνημα με απώλειες μεταξύ 1,5-2% προμηνύουν τα futures των βασικών δεικτών στη Wall Street, πάνω από -2% διολισθαίνουν τα χρηματιστήρια σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο και Μαδρίτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου «εκτοξεύονται» έως +10%.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει «βουτιά» -2,97% και διαπραγματεύεται στις 2.209,88 μονάδες, ενώ είχε φτάσει έως τις 2.187,29 μονάδες (απώλειες περίπου -4) στα χαμηλά ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.271,25 μονάδες. «Βουτιά» άνω του -4% καταγράφει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει στη «ζώνη» των 2.450 μονάδων. Αντιθέτως, τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) ενισχύονται πάνω από +1% λόγω της «εκτίναξης» των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, η ΜΟΗ οδεύει προς νέο ιστορικό υψηλό, καθώς διαπραγματεύεται για πρώτη φορά πάνω από τα 37 ευρώ.
Με απώλειες -1,61% ολοκληρώθηκε ο Φεβρουάριος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την απόδοσή του να ανέρχεται σε +7,4% το α’ δίμηνο της φετινής χρονιάς. Γλίτωσε οριακά την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, κλείνοντας με κέρδη +0,17%. «Βουτιά» -5,22% κατέγραψαν οι τράπεζες τον Φεβρουάριο, αλλά «τρέχουν» με ρυθμό +11,76% φέτος. Σε υψηλά επίπεδα, άνω των 700 εκατ. ευρώ, «εκτινάχθηκε» η συναλλακτική δραστηριότητα την περασμένη Παρασκευή (27/2) λόγω του rebalancing στους δείκτες του MSCI.
Γεμάτη είναι η ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για την χρήση 2025. Μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναλλαγών θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΟΠΑΠ, η Noval Property, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Mermeren Kombinat. Την Τρίτη (3/3) σειρά έχουν η ElvalHalcor και η Optima bank, την Τετάρτη (4/3) η Cenergy και η Lamda Development και την Πέμπτη (5/3) η CrediaBank.
Παράλληλα, την Πέμπτη 5 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η Capital Markets Day της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ την Τρίτη 3 Μαρτίου θα έχει προηγηθεί η αντίστοιχη εκδήλωση από την Τράπεζα Κύπρου. Την Παρασκευή (6/3) η DBRS θα ανοίξει την αυλαία των φετινών αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας, με τον καναδικό οίκο να βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα ακολουθήσει η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου σειρά έχει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 178,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,94 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτα. Τζίρο 29,5 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς και ακολουθεί η Alpha Bank με 27,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 152,98 δισ. ευρώ. Στο «κόκκινο» διαπραγματεύονται 110 μετοχές, έναντι μόλις έξι μετοχών που ενισχύονται και άλλων δύο που παραμένουν αμετάβλητες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς διολισθαίνει κατά -5,6%, η Eurobank κατά -4,2%, η Alpha Bank κατά -4% και η Εθνική κατά -3,6%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -3%, η CrediaBank -3,2% και η Optima bank -5,5%.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΔΑΑ και η Aegean καταγράφουν «βουτιά» -6% και -5,4%, αντίστοιχα, καθώς ο κλάδος των αερομεταφορών πλήττεται άμεσα από τις ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, αλλά και την «εκτόξευση» των τιμών στα καύσιμα. Απώλειες -5,9% σημειώνει η ElvalHalcor. Πάνω από -4% χάνουν η Aktor και η Lamda Development και πάνω από -3% η Viohalco και η ΔΕΗ. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν η Jumbo, ο ΟΠΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η Metlen, ο ΟΤΕ και η ΕΥΔΑΠ. Από την άλλη πλευρά, η HELLENiQ ENERGY ενισχύεται κατά +1,6% και επανέρχεται κοντά στα 9 ευρώ. Η Motor Oil κερδίζει +1,5% και κινείται πάνω από τα 37 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -5% διολισθαίνουν η Dimand και η Ελλάκτωρ. Κατά τουλάχιστον -4% υποχωρούν η Intracom Holdings, η Profile και η Austriacard. Απώλειες άνω του -3% καταγράφουν η Qualco, η Bally’s Intralot και ο ΑΔΜΗΕ. Πτώση άνω του -2% σημειώνουν η Autohellas, ο ΟΛΘ, η Fourlis, η ΑΒΑΞ, η Quest, η Ideal και η Trade Estates. Πάνω από -1% χάνουν η Alter Ego Media, η Noval Property και ο ΟΛΠ.
Στο «κόκκινο» διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες μετά το «πάγωμα» της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες -1,7%, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,8%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -2,2% και ο γερμανικός DAX κατά -2,5%. Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με κέρδη για τις κινεζικές μετοχές και απώλειες σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ.
