Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή χτυπά το Χρηματιστήριο Αθηνών, απώλειες 3% για τον Γενικό Δείκτη

Αθρόες ρευστοποιήσεις στην Αθήνα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Ο ΓΔ έφτασε κάτω από τις 2.200 μονάδες στα χαμηλά ημέρας - «Βουτιά» άνω του 4% για τις τράπεζες - Κέρδη άνω του 1% για τα διυλιστήρια