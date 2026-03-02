Καμπανάκι από την Goldman Sachs: Σενάριο για άλμα 130% στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενδέχεται να εκτοξευθούν ακόμη και σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε περίπτωση που η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ διακοπεί για διάστημα ενός μήνα, προειδοποιεί η Goldman Sachs σε πρόσφατη ανάλυσή της.



Σε ενημερωτικό σημείωμα της, την 1η Μαρτίου όπως αναφέρει το Bloomberg, οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας μεταξύ αυτών ο Daan Struyven επισημαίνουν ότι οι βασικοί δείκτες αναφοράς φυσικού αερίου σε Ευρώπη και Ασία δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό ενσωματώσει το γεωπολιτικό ρίσκο που συνδέεται με το Ιράν. Όπως αναφέρουν, τα ασφάλιστρα κινδύνου παραμένουν περιορισμένα, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στην περιοχή.



Περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με σημαντικές ποσότητες να προέρχονται από το Κατάρ, διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα. Μια διακοπή ενός μήνα θα μπορούσε, σύμφωνα με την τράπεζα, να οδηγήσει σε άνοδο των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου αλλά και της spot τιμής LNG έως και κατά 130%, φθάνοντας τα 25 δολάρια ανά mmBtu.



Σε ένα ακόμη πιο δυσμενές σενάριο, όπου η παύση της διακίνησης μέσω του Στενού θα παραταθεί πέραν των δύο μηνών, οι ευρωπαϊκές τιμές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (περίπου 35 δολάρια/mmBtu). Μια τέτοια εξέλιξη, τονίζουν οι αναλυτές, θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης φυσικού αερίου, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα επιβάρυνε βιομηχανία και καταναλωτές, εντείνοντας τις πιέσεις στις οικονομίες.



Παρά τις δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ασία, η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο αντίκτυπος στην αγορά φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι συγκριτικά περιορισμένος.

