Το δικαστήριο που έγινε υπερπολυτελές ξενοδοχείο
To κτίριο που παλαιά φιλοξενούσε τις αίθουσες δικαστηρίου της Βιέννης για σχεδόν έναν αιώνα έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό Mandarin Oriental
Στη Riemergasse 7 της Βιέννης, εκεί που για δεκαετίες συγκεντρώνονταν έμποροι για να επιλύσουν τις διαφορές τους στη δικαιοσύνη, τώρα πελάτες βιώνουν μια εμπειρία φιλοξενίας 5 αστέρων. Η αλλαγή χρήσης δεν θα μπορούσε να είναι πιο ριζική και το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακό. Το Mandarin Oriental άνοιξε στη Βιέννη στα τέλη του 2025, μέσα σε ένα κτίριο Art Nouveau του 1908 που ο αρχιτέκτονας Alfred Keller έχτισε ως Εμπορικό Δικαστήριο.
