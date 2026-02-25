Χρηματιστήριο: Rebound μετά την τριήμερη πτώση – Ξεχωρίζουν τράπεζες και Metlen

Αύριο ξεκινά το μπαράζ των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα χρήσης 2025 των εισηγμένων - Στο επίκεντρο η Metlen λόγω των διαδοχικών deals που έχει πετύχει