Χρηματιστήριο: Rebound μετά την τριήμερη πτώση – Ξεχωρίζουν τράπεζες και Metlen
Αύριο ξεκινά το μπαράζ των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα χρήσης 2025 των εισηγμένων - Στο επίκεντρο η Metlen λόγω των διαδοχικών deals που έχει πετύχει
Αντίδραση βγάζουν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το τριήμερο καθοδικό σερί, με τα εταιρικά αποτελέσματα να κρίνονται ως «καθοριστικά» από τους αναλυτές για τη διαμόρφωση του κλίματος. Η τεχνική ανάκαμψη δικαιολογείται και από τη βελτίωση της εικόνας στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (25/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,75% και διαπραγματεύεται στις 2.276,18 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.272,66 (χαμηλό ημέρας) και των 2.279,23 μονάδων (υψηλό ημέρας). Οι τράπεζες, που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις το προηγούμενο διάστημα, ηγούνται της σημερινής ανόδου με τον κλαδικό δείκτη στο +1,5%. Παράλληλα, η Metlen κερδίζει πάνω από +3% με «όχημα» τα απανωτά deals που έχει ανακοινώσει το τελευταίο 24ωρο.
Την τρίτη διαδοχική της πτώση -η έκτη στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις- σημείωσε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, με τις τράπεζες να δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς έχασαν πάνω από -3%. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε κάτω από τις 2.260 μονάδες, διευρύνοντας τις απώλειες εντός του Φεβρουαρίου σε περίπου -2,4%, με άλλες τρεις συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +6,5% ανέρχεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.
Αύριο (26/2) ξεκινά το μπαράζ των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα χρήσης 2025 των εισηγμένων. Ειδικότερα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Ideal Holdings. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Premia Properties. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα (2/3) σειρά έχει ο ΟΠΑΠ, την Τρίτη (3/3) η Optima bank, την Τετάρτη (4/3) η Cenergy και η Lamda Development και την Πέμπτη (5/3) η CrediaBank.
