Αρχισε η συζήτηση για το καθολικό βασικό εισόδημα – Τι είναι και πώς θα διανέμεται
Αρχισε η συζήτηση για το καθολικό βασικό εισόδημα – Τι είναι και πώς θα διανέμεται
Είναι το Καθολικό Βασικό Εισόδημα (UBI) η απάντηση στην απώλεια εισοδήματος λόγω της τεχνητής νοημοσύνης;
Αυτή την εποχή όλοι μιλούν για την Τεχνητή Νοημοσύνη σαν ένα απλό εργαλείο που βοηθάει στη δουλειά τους. Περισσότερο ή λιγότερο, εξαρτάται από το είδος της δουλειάς. Όσο πιο γρήγορα εξελίσσεται, όμως, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι δεν είναι πια απλά ένα «βοηθητικό εργαλείο». Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να αντικαταστήσει ολόκληρες δουλειές, όχι μόνο απλές εργασίες.
Σας φαίνεται μακρινή μια εποχή που το AI μπορεί να κάνει κάθε επάγγελμα καλύτερα, πιο γρήγορα και φθηνότερα από έναν άνθρωπο; Όχι μόνο θα αντικαταστήσει εργάτες, διοικητικούς, γραμματείες, ή οδηγούς, αλλά και θεραπευτές, δασκάλους, προγραμματιστές, καλλιτέχνες, μέχρι και επιστήμονες. Όταν φτάσουμε εκεί, δεν θα υπάρχει κανένα πεδίο όπου η ανθρώπινη εργασία να είναι απαραίτητη για να παράγουμε οικονομικό προϊόν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σας φαίνεται μακρινή μια εποχή που το AI μπορεί να κάνει κάθε επάγγελμα καλύτερα, πιο γρήγορα και φθηνότερα από έναν άνθρωπο; Όχι μόνο θα αντικαταστήσει εργάτες, διοικητικούς, γραμματείες, ή οδηγούς, αλλά και θεραπευτές, δασκάλους, προγραμματιστές, καλλιτέχνες, μέχρι και επιστήμονες. Όταν φτάσουμε εκεί, δεν θα υπάρχει κανένα πεδίο όπου η ανθρώπινη εργασία να είναι απαραίτητη για να παράγουμε οικονομικό προϊόν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα