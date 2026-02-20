Οι συναυλίες των Iron Maiden και Μetallica εκτοξεύουν τη ζήτηση στα “Airbnb” το Μάιο στην Αθήνα
Οι συναυλίες των Iron Maiden και Metallica εκτοξεύουν έως 94% τις κρατήσεις Airbnb στην Αθήνα τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μεγάλων events στη βραχυχρόνια μίσθωση
Η διοργάνωση των μεγάλων συναυλιών των Iron Maiden και των Μetallica τον ερχόμενο Μάιο έχουν εκτοξεύσει από τώρα τις κρατήσεις για την Αθήνα εκείνη την περίοδο με ημερήσια αύξηση ακόμη και στο +94% σε σύγκριση με το 2025 για την ημέρα της μίας από τις δύο συναυλίες.
Τα νούμερα της γνωστής εταιρείας αναλύσεων δεδομένων για τη βραχυχρόνια μίσθωση (με βάση τις κρατήσεις έως τις 22 Ιανουαρίου του 2026) AirDNA δείχνουν ακριβώς το πώς επηρεάζουν τα δύο μεγάλα συναυλιακά γεγονότα την κίνηση στην Αθήνα λίγο πριν την εκκίνηση του καλοκαιριού: Ο Μάιος ξεκινάει με ένα +14% στις κρατήσεις, νούμερο που σταδιακά αυξάνεται στο +80% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι την ημερομηνία της πρώτης συναυλίας των Metallica το Σάββατο στις 9 Μαΐου, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στη συνέχεια. Την ημέρα της δεύτερης συναυλίας, αυτή των Iron Maiden στις 23 Μαίου, η αύξηση των κρατήσεων στα καταλύματα τύπου Airbnb στην Αθήνα διαμορφώνεται στο +94% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ποσοστό πραγματικά εντυπωσιακό για τα δεδομένα της ελληνική αγοράς.
