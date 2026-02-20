Οι συναυλίες των Iron Maiden και Μetallica εκτοξεύουν τη ζήτηση στα “Airbnb” το Μάιο στην Αθήνα

Οι συναυλίες των Iron Maiden και Metallica εκτοξεύουν έως 94% τις κρατήσεις Airbnb στην Αθήνα τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των μεγάλων events στη βραχυχρόνια μίσθωση