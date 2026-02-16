Αλκοτέστ παντού: Οι Ελληνες πίνουν λιγότερο, βγαίνουν Κυριακή μεσημέρι, επιλέγουν συνοικιακά μπαρ
Αλκοτέστ παντού: Οι Ελληνες πίνουν λιγότερο, βγαίνουν Κυριακή μεσημέρι, επιλέγουν συνοικιακά μπαρ
Η κουλτούρα της διασκέδασης αλλάζει, τα σπίτια φίλων γίνονται τα νέα μπαρ και το ένα ποτό είναι πλέον υπεραρκετό
Κάποτε, η ελληνική έξοδος είχε έναν σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως του Σαββάτου ήταν “ιερό”. Κλείναμε τραπέζια, ανοίγαμε μπουκάλια και διασκεδάζαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το αυτοκίνητο, μας περίμενε παρκαρισμένο έξω από το εκάστοτε μαγαζί -συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη για το πώς και σε ποια κατάσταση θα οδηγηθεί πίσω.
Σήμερα, αυτή η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ δεν επηρέασαν μόνο τα ποσοστά παραβάσεων, αλλά κατόρθωσαν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες σχεδιάζουν και βιώνουν τη διασκέδασή τους. Τα έντονα Σαββατόβραδα αντικαταστάθηκαν από τα μεσημέρια της Κυριακής και τα “early drinks μετά την δουλειά” της Πέμπτης. Η κατανάλωση ποτού βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά στην Ελλάδα, τα συνοικιακά μαγαζιά -τα μέρη δηλαδή που δεν χρειάζεται να πάρεις αμάξι για να τα επισκεφθείς- ανθίζουν και η χρήση ταξί παρουσιάσει σημαντική αύξηση -αυτό βέβαια οφείλεται εν μέρη και στην έλλειψη παρκινγκ. Όλα τα προαναφερθέντα δείχνουν ουσιαστικά, ότι η κοινωνία έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνει, θέλοντας και μη, την κουλτούρα που είχε γύρω από τον τρόπο διασκέδασης και να βρίσκει ευρηματικούς, εναλλακτικούς τρόπους να γλεντάει χωρίς να παρανομεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Σήμερα, αυτή η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ δεν επηρέασαν μόνο τα ποσοστά παραβάσεων, αλλά κατόρθωσαν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες σχεδιάζουν και βιώνουν τη διασκέδασή τους. Τα έντονα Σαββατόβραδα αντικαταστάθηκαν από τα μεσημέρια της Κυριακής και τα “early drinks μετά την δουλειά” της Πέμπτης. Η κατανάλωση ποτού βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά στην Ελλάδα, τα συνοικιακά μαγαζιά -τα μέρη δηλαδή που δεν χρειάζεται να πάρεις αμάξι για να τα επισκεφθείς- ανθίζουν και η χρήση ταξί παρουσιάσει σημαντική αύξηση -αυτό βέβαια οφείλεται εν μέρη και στην έλλειψη παρκινγκ. Όλα τα προαναφερθέντα δείχνουν ουσιαστικά, ότι η κοινωνία έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνει, θέλοντας και μη, την κουλτούρα που είχε γύρω από τον τρόπο διασκέδασης και να βρίσκει ευρηματικούς, εναλλακτικούς τρόπους να γλεντάει χωρίς να παρανομεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα