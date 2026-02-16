Όμιλος Interamerican: Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων 2019–2024

Κλείσιμο

Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων (SEIA) για την περίοδο 2019-2024, αποτυπώνοντας με τεκμηριωμένο και μετρήσιμο τρόπο τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Η Έκθεση καταγράφει τις άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις της δραστηριότητας του Ομίλου, αξιοποιώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία κοινωνικοοικονομικής αποτίμησης (SEIA).Η ανάλυση εστιάζει στην περίοδο 2019-2024, η οποία αποτέλεσε μια καθοριστική φάση προόδου και τολμηρού μετασχηματισμού για τον Οργανισμό. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών και αλληλένδετων κρίσεων, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία COVID-19, τον υψηλό πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενισχύθηκε συστηματικά η οργανωσιακή ανθεκτικότητα και το κοινωνικοοικονομικό του αποτύπωμα, όπως τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα της Έκθεσης.-Το 2024 καταγράφεται σαφής ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος σε σύγκριση με το 2019,και-Η συνολική επίδραση της δραστηριότητας, ενώ για κάθεδημιουργούνται επιπλέονστην ελληνική οικονομία.-Το αποτύπωμα στην απασχόληση αντιστοιχεί συνολικά σεάμεσες, έμμεσες και επαγόμενες,μέσω άμεσων και έμμεσων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από το εύρος της οικονομικής του δραστηριότητας.Κατά την εξαετή περίοδο αναφοράς, ο Όμιλος υλοποίησε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και την υποστήριξη κρίσιμων αναγκών της κοινωνίας,Την ίδια στιγμή, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 όσο και σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως η κακοκαιρία «Daniel», αξιοποιήθηκαν εκτενώς οι υποδομές του Ομίλου και το ανθρώπινο δυναμικό του για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ευάλωτων ομάδων. Η συνεισφορά του Ομίλου επεκτείνεται, επίσης, με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και υπηρεσιών σε κοινωνικούς οργανισμούς.Η δημοσίευση της Έκθεσης εντάσσεται στη στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.Ο επιστημονικός και μεθοδολογικός έλεγχος της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικοοικονομικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).