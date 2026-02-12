ΕΛΣΤΑΤ: Πλησίασε το μισό τρισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2025, αυξημένος κατά 1,6%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΣΤΑΤ Επιχειρήσεις Τζίρος

ΕΛΣΤΑΤ: Πλησίασε το μισό τρισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2025, αυξημένος κατά 1,6%

Στα 492 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ: Πλησίασε το μισό τρισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2025, αυξημένος κατά 1,6%
Αύξηση κατά 1,6% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και ανήλθε σε 492.061.729 χιλ. ευρώ, έναντι 484.461.029 χιλ. ευρώ το 2024.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (11,2%) και του τομέα Εκπαίδευση (8,9%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και 'Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (11,6%).
ΕΛΣΤΑΤ: Πλησίασε το μισό τρισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2025, αυξημένος κατά 1,6%

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών το δ' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 129.441.285 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024, που είχε ανέλθει σε 127.628.919 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (15,6%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (9,3%).
ΕΛΣΤΑΤ: Πλησίασε το μισό τρισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2025, αυξημένος κατά 1,6%

Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39.371.529 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37.642.968 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (16,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και 'Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%).
