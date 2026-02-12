ΕΛΣΤΑΤ: Πλησίασε το μισό τρισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το 2025, αυξημένος κατά 1,6%

Στα 492 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ