Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί άνοδος με ώθηση από το τραπεζικό rebound
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί άνοδος με ώθηση από το τραπεζικό rebound
Διπλός θετικός καταλύτης από την Goldman Sachs - Σε ποιες εισηγμένες εστιάζουν οι επενδυτές - Βελτιωμένο το κλίμα στις διεθνείς αγορές
Οι αγοραστές διατηρούν τα ηνία για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει σε επίπεδα άνω των 2.350 μονάδων. Στήριξη παρέχουν οι τράπεζες, οι οποίες αντιδρούν μετά τις χθεσινές ισχυρές απώλειες. Διπλός θετικός καταλύτης τα reports της Goldman Sachs για το ΧΑ και τις ελληνικές τράπεζες, ανεβάζοντας τον πήχη για τον ΓΔ στις 2.500 μονάδες, από 2.300 μονάδες προηγουμένως. Ταυτόχρονα, αναβάθμισε τις αποτιμήσεις των τραπεζών, με τις αυξημένες τιμές στόχους να υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου ακόμη και άνω του +20% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,56% και διαπραγματεύεται στις 2.358,91 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.348,61 (χαμηλό ημέρας) και των 2.359,43 μονάδων (υψηλό ημέρας). Κέρδη άνω του +1% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης.
Τη δεύτερη διαδοχική της άνοδο κατάφερε να πετύχει χθες η Λεωφόρος Αθηνών, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο. Με στήριγμα από ορισμένα blue chips που συνέχισαν να υπεραποδίδουν (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca-Cola HBC), ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε κοντά στις 2.350 μονάδες, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο στο υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Πάνω από +10% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός της φετινής χρονιάς.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,56% και διαπραγματεύεται στις 2.358,91 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.348,61 (χαμηλό ημέρας) και των 2.359,43 μονάδων (υψηλό ημέρας). Κέρδη άνω του +1% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης.
Τη δεύτερη διαδοχική της άνοδο κατάφερε να πετύχει χθες η Λεωφόρος Αθηνών, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο. Με στήριγμα από ορισμένα blue chips που συνέχισαν να υπεραποδίδουν (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca-Cola HBC), ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε κοντά στις 2.350 μονάδες, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο στο υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Πάνω από +10% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός της φετινής χρονιάς.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα