Goldman Sachs: Το νέο στόρι και οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες
Ο αμερικανικός οίκος αναθεωρεί ανοδικά τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, βλέποντας διαρθρωτικά υψηλότερη κερδοφορία, ισχυρά κεφάλαια και πιστωτική επέκταση
Σε σημαντική αναθεώρηση των αποτιμήσεων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Goldman Sachs, η οποία βλέπει τον κλάδο να εισέρχεται σε περίοδο διαρθρωτικά υψηλότερης κερδοφορίας και στρατηγικής ευελιξίας. Ο οίκος αναβαθμίζει τη σύσταση για τη Eurobank σε «αγορά», διατηρεί «αγορά» για την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank και υποβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε «ουδέτερη» λόγω αποτίμησης.
Οι νέες τιμές στόχοι δωδεμήνου διαμορφώνονται στα 5,00 ευρώ για τη Eurobank με περιθώριο ανόδου 21%, στα 10,50 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς με περιθώριο 20%, στα 5,10 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο 22% και στα 16,75 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα με περιθώριο 11%.
Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον περάσει σε μια νέα εποχή, με ισχυρά επίπεδα κεφαλαίων, πιο ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα και ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Η χρηματιστηριακή πορεία το αποτυπώνει, καθώς οι μετοχές των τεσσάρων τραπεζών έχουν ενισχυθεί κατά μέσο όρο περίπου 400% από το τέλος του 2021 έναντι ανόδου περίπου 170% του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7P και περίπου 20% από την αρχή του έτους έναντι περίπου 4% του ίδιου δείκτη. Με βάση τις νέες αποτιμήσεις, ο οίκος εξακολουθεί να βλέπει μέσο ανοδικό περιθώριο γύρω στο 20%.
