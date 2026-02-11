Ancora Holdings: Αποκτά μερίδιο στη Warner Bros και μπαίνει «σφήνα» στο deal με τη Netflix
Ancora Holdings: Αποκτά μερίδιο στη Warner Bros και μπαίνει «σφήνα» στο deal με τη Netflix
Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Ancora σκοπεύει να αντιταχθεί στη συμφωνία της Warner με την Netflix
Μερίδιο στη Warner Bros. Discovery Inc. απέκτησε η επενδυτική Ancora Holdings Group, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Το μέγεθος της θέσης και τα ακριβή σχέδιά της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ εκπρόσωποι της Ancora και της Warner Bros. δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.
Μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Ancora σκοπεύει να αντιταχθεί στη συμφωνία της Warner για την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, καθώς και της streaming υπηρεσίας HBO Max, στη Netflix Inc.
Ψηφοφορία μετόχων και πιθανή μάχη δι’ αντιπροσώπων
Η Warner Bros. έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να ζητήσει από τους μετόχους να ψηφίσουν για τη συμφωνία με τη Netflix έως τον Απρίλιο. Η ετήσια γενική συνέλευση, όπου εκλέγονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί μήνες αργότερα, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει άνευ αντικειμένου οποιαδήποτε μάχη δι’ αντιπροσώπων.
Η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο δύο ανταγωνιστικών προτάσεων εξαγοράς από τη Netflix και την Paramount Skydance Corp. Η Warner έχει συμφωνήσει να πουλήσει τα στούντιο και το HBO Max στη Netflix προς 27,75 δολάρια ανά μετοχή, στο πλαίσιο συναλλαγής ύψους 82,7 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ενώ σχεδιάζει να αποσχίσει τα καλωδιακά δίκτυα όπως το CNN και το TNT.
