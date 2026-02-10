Bloomberg: Ενστάσεις από Ελλάδα και Μάλτα στο σχέδιο της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αθήνα και Βαλέτα εκφράζουν ενστάσεις σε πρόταση της ΕΕ για απαγόρευση υπηρεσιών μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, φοβούμενες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στις τιμές ενέργειας