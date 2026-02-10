Bloomberg: Ενστάσεις από Ελλάδα και Μάλτα στο σχέδιο της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Αθήνα και Βαλέτα εκφράζουν ενστάσεις σε πρόταση της ΕΕ για απαγόρευση υπηρεσιών μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, φοβούμενες επιπτώσεις στη ναυτιλία και στις τιμές ενέργειας
Ελλάδα και Μάλτα αναδεικνύονται ως το βασικό εμπόδιο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντικατάσταση του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του.
Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες που διαθέτουν μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα, ανησυχούν ότι η κίνηση αυτή θα πλήξει τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και θα επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο πλαίσιο του 20ου πακέτου κυρώσεων να απαγορευτεί σε κοινοτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες (ασφάλιση, μεταφορά, χρηματοδότηση) για ρωσικό πετρέλαιο, ανεξάρτητα από την τιμή πώλησής του.
Η ΕΕ επιδιώκει να σταματήσει τη χρήση δυτικών τάνκερ (περίπου το 1/3 της ρωσικής παραγωγής μεταφέρεται μέσω αυτών) για την τροφοδοσία τρίτων χωρών, όπως η Ινδία και η Κίνα, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τα έσοδα της Μόσχας. Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα είχαν εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες και στο παρελθόν, το 2022 κατά τη διαπραγμάτευση του πλαφόν, ζητώντας διασφαλίσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Αθήνα και Βαλέτα εξέφρασαν επιφυλάξεις στη συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα, όπου παρουσιάστηκε το νέο πακέτο κυρώσεων, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων. Όπως ανέφεραν, το μέτρο αυτό ενδέχεται να πλήξει τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ευρώπης και να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας.
Παράλληλα, ζήτησαν διευκρινίσεις για προτάσεις που προβλέπουν κυρώσεις σε ξένα λιμάνια που διαχειρίζονται ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και αυστηρότερη εποπτεία στις πωλήσεις πλοίων ώστε να περιοριστεί η κατάληξή τους στον ρωσικό στόλο.
Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέρει το Bloomberg, ενώ η κυβέρνηση της Μάλτας δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αντικατάσταση του ισχύοντος πλαφόν στην τιμή πώλησης του ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του. Η πρόταση, η οποία θα έπληττε τις ασφαλιστικές και τις μεταφορικές εταιρείες, αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες του ανώτατου ορίου τιμών να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο.
Η πρόταση αποτελεί τον πυρήνα του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, η οποία εισέρχεται στο πέμπτο έτος της. Η εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από τη στήριξη της G-7, που είχε θεσπίσει το πλαφόν στα τέλη του 2022. Η στάση των ΗΠΑ παραμένει ασαφής.
Σε άλλο μέτωπο, η ΕΕ εξετάζει την άρση κυρώσεων σε δύο κινεζικές τράπεζες, μετά τις δεσμεύσεις του Πεκίνου σχετικά με τη στήριξή του προς τη Ρωσία. Οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί τον περασμένο Αύγουστο στις Heihe Rural Commercial Bank και Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, προκαλώντας αντίμετρα από την Κίνα.
Το νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης κυρώσεις σε εταιρείες στην Κίνα και αλλού που φέρονται να τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή, καθώς και μέτρα κατά κρυπτονομισματικών φορέων και τραπεζών στην Κεντρική Ασία και στο Λάος. Επιπλέον, η ΕΕ προτείνει για πρώτη φορά την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης κυρώσεων, με απαγόρευση εξαγωγών μηχανημάτων και ραδιοεξοπλισμού προς το Κιργιστάν — πρόταση που προκαλεί ανησυχία στη Γερμανία για τις διμερείς σχέσεις.
Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομοφωνία των κρατών-μελών και ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν την υιοθέτησή τους. Στόχος της Ένωσης είναι η οριστικοποίηση του πακέτου έως τα τέλη Φεβρουαρίου.
Η πρόταση της Κομισιόν και το νέο πακέτο κυρώσεων
Κίνα, Γερμανία και πρόσθετα μέτρα
