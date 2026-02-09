Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή μεταβλητότητα στο ταμπλό, μπαράζ πακέτων στη Real Consulting
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή μεταβλητότητα στο ταμπλό, μπαράζ πακέτων στη Real Consulting
ΟΠΑΠ-Allwyn, MSCI και αποτελέσματα Coca-Cola HBC στην ατζέντα της εβδομάδας - 21 πακέτα αξίας 32,9 εκατ. ευρώ στη Real Consulting
Σε θετικό έδαφος ξεκινά η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επωφελείται από το ράλι στις διεθνείς αγορές και τα ρεκόρ σε Wall Street και Ασία. Οι αγοραστές επιστρέφουν στο προσκήνιο έπειτα από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, με το βλέμμα στα υψηλά έτους που βρίσκονται λίγο πάνω από τις 2.400 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.370,42 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.368,95 (χαμηλό ημέρας) και των 2.380,89 μονάδων (υψηλό ημέρας). Μεγάλος όγκος πακέτων πέρασε στη Real Consulting κατά την έναρξη των συναλλαγών, με 21 πακέτα συνολικής αξίας 32,9 εκατ. ευρώ να αλλάζουν χέρια. Οι εν λόγω προσυμφωνημένες πράξεις αφορούν σε 7 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, το οποίο τέθηκε προς πώληση σε διάφορους σημαντικούς επενδυτές έναντι 4,7 ευρώ ανά μετοχή, ενώ διαπραγματεύεται σήμερα στο +1% και τα 6,3 ευρώ.
Την 8η συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο πέτυχε το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά το διήμερο πτωτικό σερί που το απομάκρυνε από τα υψηλά 16ετίας (Δεκέμβριος 2009) των 2.400 μονάδων. Ο ΓΔ καταγράφει απόδοση άνω του +11% φέτος, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν σημειώνοντας άνοδο +22,6% από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.370,42 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.368,95 (χαμηλό ημέρας) και των 2.380,89 μονάδων (υψηλό ημέρας). Μεγάλος όγκος πακέτων πέρασε στη Real Consulting κατά την έναρξη των συναλλαγών, με 21 πακέτα συνολικής αξίας 32,9 εκατ. ευρώ να αλλάζουν χέρια. Οι εν λόγω προσυμφωνημένες πράξεις αφορούν σε 7 εκατ. τεμάχια, ήτοι στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, το οποίο τέθηκε προς πώληση σε διάφορους σημαντικούς επενδυτές έναντι 4,7 ευρώ ανά μετοχή, ενώ διαπραγματεύεται σήμερα στο +1% και τα 6,3 ευρώ.
Την 8η συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο πέτυχε το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά το διήμερο πτωτικό σερί που το απομάκρυνε από τα υψηλά 16ετίας (Δεκέμβριος 2009) των 2.400 μονάδων. Ο ΓΔ καταγράφει απόδοση άνω του +11% φέτος, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν σημειώνοντας άνοδο +22,6% από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα