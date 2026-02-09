Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη με ώθηση από το θετικό κλίμα στην Ασία

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκινούν την εβδομάδα με κέρδη, επωφελούμενες από το θετικό κλίμα σε Ασία και Wall Street - Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι μεγάλες συμφωνίες εξαγορών - Ράλι για τη Novo Nordisk