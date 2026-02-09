Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη με ώθηση από το θετικό κλίμα στην Ασία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη με ώθηση από το θετικό κλίμα στην Ασία
Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκινούν την εβδομάδα με κέρδη, επωφελούμενες από το θετικό κλίμα σε Ασία και Wall Street - Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι μεγάλες συμφωνίες εξαγορών - Ράλι για τη Novo Nordisk
Ανοδικά ξεκίνησαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μία ακόμη εβδομάδα γεμάτη εταιρικά αποτελέσματα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία.
Το ενδιαφέρον στρέφεται, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της UniCredit, στον δείκτη επενδυτικής εμπιστοσύνης της ευρωζώνης που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς και στην ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,42% και διαπραγματεύεται στις 619,72 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά 0,71% στις 24.894,08 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,27% στις 10.398,05 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,2% στις 8.290,34 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,89% στις 18.103,30 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 1,07% στις 46.366,50 μονάδες.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά κινούνται ανοδικά, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στην Ασία, όπου οι αγορές σημείωσαν ιστορικά υψηλά μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.
