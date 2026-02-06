Στουρνάρας στο Bloomberg ΤV: Η ΕΚΤ παρακολουθεί το ράλι του ευρώ αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί την ενίσχυση του ευρώ, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η άνοδος παραμένει εντός των προβλέψεων και των ιστορικών επιπέδων