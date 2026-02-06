Στουρνάρας στο Bloomberg ΤV: Η ΕΚΤ παρακολουθεί το ράλι του ευρώ αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας
Ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί την ενίσχυση του ευρώ, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η άνοδος παραμένει εντός των προβλέψεων και των ιστορικών επιπέδων
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί την πρόσφατη άνοδο του ευρώ, αλλά το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Γιάννης Στουρνάρας, δεν βλέπει λόγο ανησυχίας.
«Παρακολουθούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στη συνέντευξή του στο Bloomberg Television, τονίζοντας ότι η ενίσχυση από τον Μάρτιο του 2025 είναι ήδη ενσωματωμένη στις προβλέψεις της ΕΚΤ και ότι το κοινό νόμισμα παραμένει εντός των ιστορικών επιπέδων συναλλαγματικής ισοτιμίας προς το δολάριο.
«Η μεγαλύτερη εκτίμηση έγινε το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους», ανέφερε την Παρασκευή. «Άρα δεν ήταν κάτι δραματικό που να μας αναγκάζει να αλλάξουμε την πορεία μας».
Οι δηλώσεις του Στουρνάρα έρχονται λιγότερο από 24 ώρες μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο κατάθεσης στο 2% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει την Πέμπτη ότι οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε μια «καλή θέση» και να μειώνουν την ανησυχία για την πρόσφατη άνοδο του ευρώ.
Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι δεν αναμένουν περαιτέρω μειώσεις του κόστους δανεισμού μετά τις οκτώ που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο πλαίσιο αυτής της περιόδου.
Ο Στουρνάρας βλέπει τους κινδύνους για την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης ως ισχυρά ισορροπημένους, περιγράφοντας τους αξιωματούχους ως «αρκετά σίγουρους».
«Δεν αισθανόμαστε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία μας», δήλωσε. «Είμαστε εξαρτημένοι από τα δεδομένα. Αυτό έχει αποδειχτεί πολύ καλή πρακτική μέχρι τώρα».
Η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα στις αντιξοότητες, όπως οι δασμοί, με ανάπτυξη 0,3% το τέταρτο τρίμηνο, καλύτερη από τις προβλέψεις. Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί από τις αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες στη Γερμανία και άλλες χώρες.
Ωστόσο, παραμένουν κίνδυνοι. Η ασταθής εμπορική πολιτική των ΗΠΑ είναι ο βασικός κίνδυνος, ενώ ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έπεσε στο 1,7% τον Ιανουάριο. Αυτό μπορεί να ενδυναμώσει την μειοψηφία των «περισσότερο ήπιων» μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ενώ η ΕΚΤ προβλέπει επιστροφή στο 2% το 2028.
Ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε ότι η ΕΚΤ έχει πετύχει «ήπια προσγείωση», χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως «σταθερή ισορροπία».
The European Central Bank is keeping an eye on the euro's recent rally but Governing Council member Yannis Stournaras sees no cause for alarm
